Najprej preverite, ali je težava samo pri vas

Preden začnete iskati sveče ali klicati električarja, preverite, ali je brez elektrike le vaš dom ali celotna soseska. Oglejte si, ali deluje javna razsvetljava ali imajo elektriko sosedje. Če je težava omejena na vaše stanovanje ali hišo, preverite varovalke oziroma električno omarico. Če je izpad širši, o njem obvestite svojega distributerja električne energije, če tega še ni zaznal. Takšen postopek priporočajo tudi strokovnjaki, ki poudarjajo, da je pomembno ostati obveščen o razmerah in spremljati uradna obvestila.

Ne odpirajte hladilnika po nepotrebnem

Iz prakse lahko povem, da ljudje ob izpadu elektrike skoraj nagonsko odprejo hladilnik. S tem pa iz njega spustijo hladen zrak, ki ga brez elektrike ni mogoče nadomestiti. Po podatkih FDA ostane zaprt hladilnik primerno hladen približno štiri ure, poln zamrzovalnik pa hrano ohrani zamrznjeno približno 48 ur oziroma 24 ur, če je napol prazen. Zato vrata odprite le takrat, ko je to res nujno.

icon-expand Ne odpirajte hladilnika po nepotrebnem. FOTO: Adobe Stock

Izključite občutljive elektronske naprave

Ko se elektrika vrne, pogosto pride do kratkotrajnih napetostnih sunkov. Ti lahko poškodujejo televizor, računalnik, igralno konzolo ali drugo občutljivo elektroniko. Strokovnjaki iz Better Homes & Gardens in združenja Association of Home Appliance Manufacturers priporočajo, da med izpadom iz električnih vtičnic izključite občutljive naprave. Eno luč pa pustite prižgano, da boste vedeli, kdaj se napajanje ponovno vzpostavi.

Namesto sveč uporabite baterijsko svetilko

Sveče sicer ustvarijo prijetno svetlobo, vendar predstavljajo dodatno požarno nevarnost, zlasti če imate doma otroke ali hišne ljubljenčke. Zato se priporoča uporaba baterijskih ali naglavnih svetilk. Dobro je, da jih hranite na mestu, kjer jih lahko hitro najdete, skupaj z rezervnimi baterijami.

icon-expand Namesto sveč uporabite baterijsko svetilko. FOTO: Adobe Stock

Generator naj bo vedno zunaj

Ob daljših izpadih marsikdo uporabi prenosni generator. To je lahko zelo koristna rešitev, vendar le ob pravilni uporabi. Generator nikoli ne sme delovati v hiši, garaži ali na zaprti terasi. Po priporočilih Centrov za nadzor in preprečevanje bolezni ga je treba postaviti na prostem, dovolj daleč od vrat, oken in prezračevalnih odprtin, saj izpušni plini vsebujejo nevarni ogljikov monoksid.

Poskrbite, da bo telefon zdržal čim dlje

Telefon je med izpadom elektrike pogosto najpomembnejše komunikacijsko sredstvo. Zmanjšajte svetlost zaslona, izklopite nepotrebne aplikacije in po potrebi vključite način varčevanja z energijo. Če imate prenosno baterijo, jo imejte vedno napolnjeno. Associated Press je po obsežnih izpadih elektrike v Evropi opozoril, da prav možnost komunikacije pogosto odloča o tem, kako mirno ljudje preživijo daljši električni mrk.

icon-expand Poskrbite, da bo telefon zdržal čim dlje. FOTO: Shutterstock

Ne pozabite na gotovino in osnovne zaloge

Daljši izpad elektrike lahko pomeni tudi nedelujoče bankomate, kartične terminale in bencinske črpalke. Zato strokovnjaki priporočajo, da imate doma nekaj pitne vode, trajnejšo hrano, zdravila, baterije, radio na baterije ali ročni pogon ter nekaj gotovine za nujne primere. Enako svetujejo tudi evropske službe za zaščito in reševanje ob večjih motnjah v oskrbi z električno energijo, kot je po lanskem velikem mrku poročal Associated Press. Ko elektrika izgine, je najpomembneje ostati miren. Nekaj preprostih ukrepov – zaprta vrata hladilnika, izključena elektronika, varna razsvetljava in premišljena uporaba telefona – lahko prepreči precej nevšečnosti. Prav zato strokovnjaki priporočajo, da osnovni načrt pripravite že danes. Ko pride do izpada, namreč za razmišljanje pogosto ni več veliko časa.

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