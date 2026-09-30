Ko se temperature začnejo spuščati, marsikdo preverja zalogo drv za prihajajočo kurilno sezono. A kakovost drv ni odvisna le od vrste lesa, temveč tudi od tega, kako jih skladiščite. Tudi dobra drva lahko zaradi napačnega shranjevanja navlažijo, splesnijo ali privabijo škodljivce, posledica pa so slabše gorenje, več dima in manj toplote. Strokovnjaki ameriške agencije EPA opozarjajo, da mora imeti les za kurjenje manj kot 20 odstotkov vlage. Prav zato je pravilno sušenje in skladiščenje drv ključnega pomena.

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Največja napaka: drva neposredno na tleh

icon-expand Pravilno shranjena drva morajo biti dvignjena od tal, zaščitena pred padavinami in dovolj prezračevana, da ostanejo suha skozi celotno kurilno sezono. FOTO: Adobe Stock

Ena najpogostejših napak je zlaganje drv neposredno na zemljo. Les namreč vpija vlago iz tal, kar upočasni sušenje in povečuje možnost razvoja plesni ter trohnenja. Zato naj bodo drva vedno dvignjena od tal. Za podlago lahko uporabite palete, betonske bloke ali namensko stojalo. Tako bo zrak krožil tudi pod skladovnico, les pa bo ostal bolj suh.

Dež naj ostane zunaj, zrak pa mora krožiti

Mnogi skladovnico povsem ovijejo s ponjavo, vendar to ni najboljša rešitev. Če les zaprete z vseh strani, se vlaga ujame med poleni in sušenje se upočasni. Zaščitite torej predvsem zgornji del skladovnice, stranice pa pustite odprte. Tako bodo drva zaščitena pred dežjem in snegom, hkrati pa bo zrak nemoteno krožil.

Kje postaviti skladovnico?

Najboljša lokacija je sončno in zračno mesto. Sonce pomaga izhlapevati vlago, veter pa pospešuje sušenje lesa.

icon-expand Hlode čim prej razcepite. FOTO: Adobe Stock

Pri tem strokovnjaki svetujejo še nekaj: glavne zaloge drv ne postavljajte tik ob hišo. V skladovnicah se lahko naselijo žuželke in glodavci, ki nato lažje zaidejo v dom. Glavni kup naj bo nekaj metrov od hiše, manjšo količino drv pa lahko po potrebi prinesete bližje vhodu.

Kako dolgo naj se drva sušijo?

Če je les sveže posekan, ga pred uporabo ne bi smeli kuriti takoj. Mehkejši les se suši najmanj šest mesecev, trši les pa pogosto potrebuje leto dni ali več. Še bolje je, da drva kupite ali pripravite eno sezono vnaprej. Pomembno je tudi, da hlode čim prej razcepite. Razcepljen les se suši bistveno hitreje, ker je več površine izpostavljene zraku.

Kako veste, da so drva pripravljena za kurjenje?

icon-expand Že sedaj poskrbite, da se boste pozimi prijetno greli ob kaminu. FOTO: Adobe Stock

Suha drva so običajno lažja, na koncih imajo razpoke, ob trku dveh polen pa oddajajo jasen in votel zvok. Najbolj zanesljiv način je merjenje z merilnikom vlage.

Strokovnjaki priporočajo, da pred kurjenjem vsebnost vlage ne presega 20 odstotkov, saj mokra drva proizvajajo več dima, manj toplote in povečujejo nastajanje saj ter kreozota v dimniku.

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Manj dima, več toplote

Pravilno skladiščena drva niso le praktična, temveč prispevajo tudi k učinkovitejšemu ogrevanju doma. Suh les lažje zagori, proizvaja več toplote in manj obremenjuje dimnik. Če boste že zdaj preverili svojo skladovnico in odpravili morebitne napake, vas bo pozimi pričakal prijetnejši ogenj, račun za ogrevanje pa bo bolje izkoriščen.