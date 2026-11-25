Indukcijska kuhalna plošča je lahko velik porabnik elektrike

Indukcijska kuhalna plošča je priljubljena zaradi hitrega segrevanja, natančnega uravnavanja temperature in dobre energijske učinkovitosti. Vendar to ne pomeni, da pri njeni uporabi ne porabimo veliko električne energije. Posamezna kuhalna območja imajo lahko moč od približno 1000 do 3000 vatov, pri nekaterih modelih pa je skupna priključna moč še precej večja. Če vsak dan pripravljamo več obrokov, se lahko poraba elektrike hitro poveča. Pomembna je predvsem razlika med močjo naprave in njeno dejansko porabo. Kuhalna plošča z veliko močjo ne porablja ves čas največje količine elektrike, saj se moč prilagaja izbrani stopnji segrevanja in načinu delovanja. Prav zato lahko v gospodinjstvu, kjer vsak dan kuhamo več obrokov, indukcijska plošča predstavlja pomemben delež porabe električne energije. Vendar ni mogoče trditi, da vedno porabi več kot hladilnik ali pralni stroj. To je odvisno od pogostosti uporabe, nastavitev in energijske učinkovitosti posameznih naprav.

icon-expand Indukcijska kuhalna plošča je lahko velik porabnik elektrike. FOTO: iStockphoto

Zakaj lahko kuhanje porabi toliko elektrike?

Pri kuhanju električno energijo potrebujemo za ustvarjanje toplote. Indukcijska plošča deluje s pomočjo elektromagnetnega polja, ki segreva primerno posodo, namesto da bi najprej segrevala samo kuhalno površino. Takšen način delovanja je praviloma učinkovitejši od klasičnih električnih kuhalnih plošč, saj se manj energije izgubi v okolico. Kljub temu je končna poraba odvisna od tega, koliko časa kuhamo, koliko kuhališč uporabljamo in kakšno posodo imamo. Če vsak dan pripravljamo kosilo in večerjo, uporabljamo več kuhalnih območij ter pogosto kuhamo na najvišji stopnji moči, se poraba sešteva. Še posebej pri večjih gospodinjstvih, kjer je kuhanje pogostejše.

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Hladilnik deluje ves dan, vendar to ne pomeni, da vedno porabi največ

Hladilnik je eden redkih gospodinjskih aparatov, ki mora delovati neprekinjeno. Zato se zdi samoumevno, da je tudi največji porabnik elektrike. Toda pri primerjavi naprav moramo upoštevati njihovo moč in čas delovanja. Hladilnik sicer deluje ves dan, vendar njegov kompresor ne deluje neprekinjeno s polno močjo. Vklaplja se glede na temperaturo v notranjosti in okolici. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje so hladilne in zamrzovalne naprave del skupine velikih gospodinjskih aparatov, ki so leta 2021 skupaj s pralnimi, sušilnimi in pomivalnimi stroji ter drugimi napravami predstavljali 29,1 odstotka porabe električne energije v slovenskih gospodinjstvih.

icon-expand Hladilnik deluje ves dan, vendar to ne pomeni, da vedno porabi največ. FOTO: Adobe Stock

Tudi pralni in sušilni stroj lahko močno povečata račun

Pralni stroj porablja električno energijo predvsem za segrevanje vode, delovanje motorja in črpalke. Poraba je zato odvisna od izbrane temperature, programa in količine perila. Pri sušilnem stroju je pomemben predvsem način sušenja. Klasični kondenzacijski modeli praviloma porabijo več električne energije kot sodobni modeli s toplotno črpalko. Britanska organizacija Energy Saving Trust opozarja, da pralni, pomivalni in sušilni stroji skupaj predstavljajo približno 14 odstotkov običajnega gospodinjskega računa za energijo, hladilniki in zamrzovalniki pa približno 13 odstotkov. Podatki se nanašajo na britanska gospodinjstva, zato jih ne smemo neposredno enačiti s porabo v Sloveniji, vendar dobro ponazarjajo, kako pomembni so ti aparati.

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Kako zmanjšati porabo elektrike pri uporabi indukcijske plošče?

Za manjšo porabo se ti ni treba odpovedati vsakodnevnemu kuhanju. Že nekaj preprostih navad lahko pomaga zmanjšati nepotrebno porabo. Uporabljaj posodo ustrezne velikosti. Dno posode naj bo čim bolj prilagojeno velikosti izbranega kuhalnega območja. Med kuhanjem uporabljaj pokrovko. Tako toplota ostane v posodi, hrana pa se pripravi hitreje. Zmanjšaj moč, ko voda zavre. Za vzdrževanje vrenja praviloma ne potrebuješ najvišje stopnje segrevanja. Izkoristi preostalo toploto. Pri nekaterih opravilih lahko kuhalno ploščo izklopiš nekoliko pred koncem kuhanja. Kuhaj več obrokov hkrati. Če lahko pripraviš več hrane v enem kuhanju, se izogneš ponavljajočemu se segrevanju. Pomembno je tudi, da upoštevaš navodila proizvajalca. Različne indukcijske plošče imajo različne funkcije, načine uravnavanja moči in porabo v stanju pripravljenosti.

icon-expand Tudi pralni in sušilni stroj lahko močno povečata račun. FOTO: Shutterstock

Kako ugotoviti, kateri aparat v tvojem domu porabi največ elektrike?

Namesto ugibanja je najbolje preveriti dejansko porabo. Pomaga ti lahko merilnik električne energije, s katerim lahko spremljaš porabo posameznih naprav, če je njihova priključitev na takšen merilnik varna in tehnično ustrezna. Pri vgradnih kuhalnih ploščah je treba uporabiti ustrezen način merjenja, saj običajna merilna vtičnica praviloma ni primerna za njihovo priključitev. Preveri tudi energijske nalepke in podatke proizvajalcev. Pri nakupu novega hladilnika, pralnega stroja ali sušilnega stroja bodi pozoren na letno porabo električne energije, ne samo na nakupno ceno. Kot poudarja britanski upravljavec elektroenergetskega sistema National Energy System Operator, je za izračun porabe ključna kombinacija moči naprave in časa njenega delovanja. Naprava z veliko močjo namreč ni nujno tudi največji letni porabnik. Če želiš znižati račun za elektriko, zato ne spremljaj samo ene naprave. Preveri, koliko elektrike porabijo kuhanje, pranje, sušenje, hlajenje in priprava tople vode. Prav skupna poraba vseh teh naprav lahko razkrije, kje imaš največ možnosti za prihranek.

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