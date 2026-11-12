Veliko Slovencev ogreva dom na ta način. Prav tu se skriva pogosta napaka

Ko se temperature spustijo, marsikdo začne iskati načine, kako znižati stroške ogrevanja. Ena najpogostejših strategij je na prvi pogled povsem logična: ko odidejo od doma ali gredo spat, ogrevanje popolnoma ugasnejo, nato pa ga ob vrnitvi domov ali zvečer nastavijo na najvišjo stopnjo. Toda strokovnjaki opozarjajo, da stvari niso tako preproste. Čeprav se zdi, da boste z ugašanjem ogrevanja vedno prihranili, lahko nekatere navade povzročijo višjo porabo energije, manj udobja in celo težave z vlago v domu.

Napaka, ki jo dela ogromno ljudi

icon-expand Višja nastavitev termostata ne pomeni, da se bo prostor ogrel hitreje. FOTO: Adobe Stock

Veliko gospodinjstev pozimi ravna po istem vzorcu. Zjutraj ugasnejo radiatorje ali močno znižajo temperaturo, ker doma ni nikogar. Ko se zvečer vrnejo, pa želijo prostor čim hitreje ogreti in zato termostat nastavijo na najvišjo vrednost. Pri tem pogosto pozabimo na eno pomembno stvar: ne ohladi se le zrak. Ohladijo se tudi stene, tla, stropi, pohištvo in vse površine v prostoru. Ko ogrevanje znova vključimo, mora sistem ogreti celoten prostor, ne le zraka okoli nas. Zato lahko traja precej dlje, da se dom spet segreje na prijetno temperaturo.

Ali je torej bolje ogrevanje pustiti prižgano ves dan?

Enoznačnega odgovora ni. Strokovnjaki britanske organizacije Energy Saving Trust poudarjajo, da ogrevanja ni smiselno vzdrževati na visoki temperaturi ves dan, ko nikogar ni doma. Ogrevanje in priprava tople vode predstavljata več kot polovico porabe energije v povprečnem gospodinjstvu, zato je pomembno, da dom ogrevamo le takrat, ko je to res potrebno. Za večino ljudi je prijetna temperatura med 18 in 21 stopinjami Celzija. Po drugi strani pa popolno ugašanje ogrevanja v hladnih dneh ni vedno najboljša rešitev, zlasti v starejših ali slabše izoliranih objektih.

Zakaj se lahko stroški nepričakovano povečajo?

icon-expand Programabilni in pametni termostati lahko pomagajo zmanjšati porabo energije brez izgube udobja. FOTO: Shutterstock

Ko temperatura v stanovanju ali hiši močno pade, mora ogrevalni sistem ob ponovnem zagonu delovati dlje časa, da nadomesti izgubljeno toploto. Pri starejših stavbah, kjer toplota hitreje uhaja skozi okna, streho ali stene, je učinek še izrazitejši. Poleg tega lahko zelo ohlajeni prostori povečajo tveganje za nastanek kondenza in plesni.

Zato številni energetski strokovnjaki priporočajo, da temperature ne spuščate pregloboko, kadar ste od doma le nekaj ur.

Kaj priporočajo strokovnjaki?

Ameriško ministrstvo za energijo (U.S. Department of Energy) navaja, da lahko gospodinjstva prihranijo energijo tako, da med spanjem ali odsotnostjo temperaturo znižajo za približno 4 do 6 stopinj Celzija, in sicer za približno osem ur dnevno. Po njihovih ocenah je mogoče na ta način prihraniti do 10 odstotkov energije za ogrevanje in hlajenje na leto. Ključna beseda je znižati, ne popolnoma ugasniti. V številnih primerih je učinkoviteje temperaturo zgolj nekoliko zmanjšati in jo pozneje postopoma vrniti na običajno raven.

Še ena pogosta napaka

icon-expand Preprečite, da bi se prostori preveč ohladili. FOTO: Shutterstock

Mnogi menijo, da bodo prostor hitreje ogreli, če bodo termostat nastavili na maksimum. Toda termostat ne deluje kot stopalka za plin v avtomobilu. Po pojasnilih Energy Saving Trust višja nastavitev ne bo poskrbela, da se bo prostor ogrel hitreje. Ogrevalni sistem bo deloval po enaki hitrosti, le da obstaja večja verjetnost, da bo prostor po nepotrebnem pregret.

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Najboljša rešitev za večino domov

Če vas doma ni le nekaj ur, strokovnjaki praviloma priporočajo, da temperaturo nekoliko znižate, ne pa popolnoma izključite ogrevanja. Takšen pristop: - zmanjšuje porabo energije, - preprečuje pretirano ohlajanje sten in površin, - zmanjšuje tveganje za nastanek vlage, - omogoča hitrejše doseganje prijetne temperature po vrnitvi domov. Še posebej koristni so programabilni ali pametni termostati, ki temperaturo samodejno prilagajajo vašemu urniku.

V času dragih energentov šteje vsaka navada

Pri varčevanju z ogrevanjem pogosto ne odločajo velike investicije, ampak vsakodnevne navade. Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da je ena največjih napak prepričanje, da je popolno ugašanje ogrevanja vedno najcenejša možnost. V mnogih domovih je bolj smiselno vzdrževati nekoliko nižjo temperaturo in preprečiti, da bi se prostori preveč ohladili. Ta na videz majhna odločitev lahko vpliva tako na udobje bivanja kot tudi na znesek, ki vas bo konec meseca pričakal na računu za ogrevanje.

Anketa Arhiv Kako običajno ogrevate svoj dom pozimi? Ogrevanje pustim vključeno ves dan in temperaturo le prilagajam. Čez dan temperaturo nekoliko znižam. Ko me ni doma, ogrevanje popolnoma ugasnem. Ogrevanje vključim šele zvečer oziroma po potrebi. Nimam enotnega načina, prilagajam se vremenu. Moški Ženska Ogrevanje pustim vključeno ves dan in temperaturo le prilagajam. 18 Čez dan temperaturo nekoliko znižam. 4 Ko me ni doma, ogrevanje popolnoma ugasnem. 2 Ogrevanje vključim šele zvečer oziroma po potrebi. 4 Nimam enotnega načina, prilagajam se vremenu. 6 Ogrevanje pustim vključeno ves dan in temperaturo le prilagajam. 6 Čez dan temperaturo nekoliko znižam. 1 Ko me ni doma, ogrevanje popolnoma ugasnem. 1 Ogrevanje vključim šele zvečer oziroma po potrebi. 2 Nimam enotnega načina, prilagajam se vremenu. 3 Ogrevanje pustim vključeno ves dan in temperaturo le prilagajam. 12 Čez dan temperaturo nekoliko znižam. 3 Ko me ni doma, ogrevanje popolnoma ugasnem. 1 Ogrevanje vključim šele zvečer oziroma po potrebi. 2 Nimam enotnega načina, prilagajam se vremenu. 3 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Veliko Slovencev ogreva dom na ta način. Prav tu se skriva pogosta napaka

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