Ali polnilnik porablja elektriko, ko ne polni naprave?

Da, vendar je pri sodobnih polnilnikih ta poraba praviloma zelo majhna. Ko je napajalnik priključen v vtičnico, naprava pa ni priključena nanj, lahko še vedno porablja nekaj električne energije. Evropska komisija za zunanje napajalnike uporablja izraz "poraba brez obremenitve" in navaja, da je povprečna takšna poraba zunanjih napajalnikov v Evropski uniji zaradi pravil o energijski učinkovitosti precej nižja kot nekoč. Leta 2020 je bila pri obravnavanih napajalnikih ocenjena na približno 0,10 vata. To pomeni, da en sam sodoben polnilnik, ki ostane v vtičnici, praviloma ne bo povzročil opaznega povečanja računa za elektriko. Če pa je v stanovanju ves čas priključenih več različnih napajalnikov, se majhna poraba skozi leta vendarle sešteva.

Največji razlog ni račun za elektriko, ampak varnost

Pri vprašanju, ali pustiti polnilnik v vtičnici, zato ni smiselno gledati samo na porabo elektrike. Organizacija Electrical Safety First svetuje, da polnilnike po uporabi izključimo in jih ne puščamo priključenih čez noč oziroma takrat, ko smo zdoma. Posebej opozarja na poškodovane polnilnike, nenavadno segrevanje, iskre, pokanje, brnenje, razpoke ali ožgane dele. Kakovosten in nepoškodovan polnilnik je sicer zasnovan za varno uporabo, vendar električna oprema ni neuničljiva. Prav zato je izklapljanje po končanem polnjenju preprost previdnostni ukrep.

icon-expand Puščate polnilnik v vtičnici? FOTO: Adobe Stock

Poceni polnilniki so lahko večji problem

Pri nakupu polnilnika ni pametno gledati samo na ceno. Electrical Safety First opozarja tudi na nevarnosti nekakovostnih in ponarejenih polnilnikov, ki lahko vsebujejo neustrezne ali podstandardne sestavne dele. Še posebej previdni bodite pri izdelku, ki se med uporabo nenavadno segreva, ima poškodovan kabel ali ohišje oziroma kaže druge znake okvare. Takšnega polnilnika ni smiselno še naprej uporabljati samo zato, ker telefon z njim še vedno polni.

Kaj pa sodobni polnilniki?

Današnji polnilniki so učinkovitejši kot starejši modeli. Evropska komisija navaja, da so pravila o okoljsko primerni zasnovi že pomembno zmanjšala porabo zunanjih napajalnikov v stanju brez obremenitve. Pri napajalnikih, ki jih zajemajo evropska pravila, je zato poraba brez priključene naprave omejena. Evropska komisija ocenjuje, da so ukrepi na tem področju v Evropski uniji leta 2020 prihranili približno pet teravatnih ur električne energije. To pa ne pomeni, da je smiselno polnilnike brez potrebe puščati priključene. Če ga ne uporabljate, ga je preprosto izključiti, s čimer odstranite tudi morebitno tveganje zaradi okvare, poškodbe ali pregrevanja.

icon-expand Poceni polnilniki so lahko večji problem FOTO: Adobe Stock

Še pomembneje je, kako polnite napravo

Veliko pozornosti namenimo temu, ali je polnilnik priključen, ko ne polni, manj pa samemu načinu polnjenja. Prav tukaj je previdnost še pomembnejša. Electrical Safety First svetuje, naj se naprave polnijo na trdni in ravni površini, ne na postelji ali kavču, kjer se lahko toplota slabše odvaja. Polnilnik in naprava naj bosta med polnjenjem tudi zaščitena pred tekočinami in drugimi viri toplote. Pri poškodovanem kablu ali polnilniku ne pomaga niti to, da ga uporabljate samo kratek čas. Če opazite dim, iskrenje, nenavaden vonj ali močno segrevanje, ga je treba takoj izključiti iz električnega omrežja.

Kaj je torej najbolj pametna navada?

Če želite biti varčni in predvsem previdni, je pravilo preprosto: ko končate polnjenje, iztaknite polnilnik iz vtičnice. Pri enem sodobnem polnilniku s tem verjetno ne boste občutno znižali računa za elektriko, boste pa preprečili nepotrebno porabo in hkrati zmanjšali tveganje, povezano z električno opremo. Še posebej pomembno je to pri starejših, poškodovanih ali sumljivo poceni polnilnikih. Pri elektriki je namreč nekaj sekund, potrebnih za izklop, majhna cena za dodatno varnost. Če imate doma več polnilnikov, ki so ves čas priključeni, jih lahko preprosto zamenjate s kakovostnim razdelilnikom z glavnim stikalom. Tako lahko več naprav izključite naenkrat, brez vsakodnevnega iskanja posameznih vtičev.

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