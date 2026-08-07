Vzrok se lahko skriva v povečani porabi električne energije, spremembi sezone omrežnine ali v drugih postavkah na računu, kot so na primer pogodbena kazen, poračun za preteklo obdobje ali druge enkratne obračunane postavke. Končni znesek namreč ni odvisen samo od cene elektrike na kWh. Na račun vplivajo tudi omrežnina, dogovorjena obračunska moč, prispevki, davki ter morebitne druge obračunane postavke. Zato je najbolje, da najprej preverite porabo v kWh in jo primerjate s prejšnjimi obdobji.

Kako oceniti, ali je račun za elektriko previsok?

Gospodinjstvo, ki elektriko uporablja predvsem za razsvetljavo, kuhanje in običajne aparate, bo praviloma porabilo manj kot gospodinjstvo s toplotno črpalko, električnim bojlerjem, klimatsko napravo ali električnim avtomobilom. Pri presoji, ali je račun previsok, najprej preverite porabo električne energije v kWh in jo primerjajte s preteklimi obdobji. Če je vaša poraba ostala približno enaka, račun pa je višji, preverite, ali se je morda izteklo obdobje akcijske cene in se vam električna energija zdaj obračunava po rednem ceniku. Preverite tudi druge postavke na računu. Na višino računa lahko vplivajo spremembe pri obračunu omrežnine, na primer prehod med visoko in nizko sezono omrežnine, sprememba dogovorjene obračunske moči, poračun za pretekla obdobja ali druge dodatno obračunane postavke, kot je na primer pogodbena kazen.

icon-expand Ko prejmete račun za elektriko z višjim zneskom od pričakovanega, najprej verjetno pomislite, da se je zvišala cena elektrike. Toda višji račun ni vedno posledica višje cene električne energije. FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj je moj račun za elektriko višji? 10 najpogostejših razlogov poleg cene električne energije

1. Višja poraba pozimi Pozimi več časa preživimo doma, pogosteje uporabljamo razsvetljavo in porabimo več energije za ogrevanje prostorov ter pripravo tople vode. Če se ogrevate z elektriko, je lahko razlika še izrazitejša. 2. Električno ogrevanje in priprava tople vode Električni radiatorji, IR-paneli, bojlerji in toplotne črpalke sodijo med večje porabnike. Na račun lahko vplivajo hladnejše vreme, višje nastavljene temperature ali daljše delovanje sistema. 3. Nova naprava ali pogostejša uporaba aparatov Sušilni stroj, klimatska naprava, dodatni zamrzovalnik ali pogostejša uporaba pečice morda sami po sebi ne pomenijo velike spremembe. Toda njihova poraba se skozi mesec hitro sešteje. 4. Stari aparati Stari aparati so lahko manj učinkoviti od novejših. Posebej pozorni bodite na hladilnike, zamrzovalnike in druge naprave, ki delujejo ves čas. Večjo porabo lahko povzroči tudi okvara ali slabo vzdrževanje.

icon-expand Posebej pozorni bodite na hladilnike, zamrzovalnike in druge naprave, ki delujejo ves čas. Večjo porabo lahko povzroči tudi okvara ali slabo vzdrževanje. FOTO: Arhiv naročnika

5. Polnjenje električnega avtomobila doma Domače polnjenje avtomobila poveča porabo gospodinjstva. To ne pomeni nujno višjih skupnih stroškov mobilnosti, saj elektrika nadomešča gorivo, se pa dodatna poraba pokaže na računu za električno energijo. 6. Spremenjene navade gospodinjstva Delo od doma, šolske počitnice, prihod novega družinskega člana ali daljše bivanje gostov pomenijo več kuhanja, pranja, ogrevanja vode in uporabe naprav. 7. Neučinkovita uporaba energije Med primere neučinkovite uporabe energije sodijo pranje ali pomivanje pri delno napolnjenem stroju, previsoko nastavljena temperatura vode, odprta okna ob vključenem ogrevanju ter naprave, ki po nepotrebnem delujejo več ur. Pazite tudi, da ne uporabljate večjih porabnikov električne energije hkrati. Če boste presegali svojo dogovorjeno obračunsko moč, se vam lahko obračunajo presežki dogovorjene obračunske moči. Porabo zato poskušajte časovno razporediti, zlasti pri napravah z večjo močjo, kot so polnilnice za električna vozila, toplotne črpalke, električni bojlerji, pečice ali sušilni stroji. 8. Ocenjena poraba in poračun Če vaše merilno mesto nima daljinskega odčitavanja, se lahko račun v določenih obdobjih izda na podlagi ocenjene porabe. Ko distributer opravi dejanski odčitek števca ali sporoči posodobljene podatke, se izvede poračun med ocenjeno in dejansko porabo. Če je bila dejanska poraba višja od ocenjene, je lahko naslednji račun občutno višji. Odjemalci Petrol Elektrike lahko stanje števca preprosto oddajo prek aplikacije Petrol GO ali uporabniškega portala Moj Petrol. 9. Sprememba sezone v omrežnini Višina računa za elektriko ni odvisna le od porabljene energije, temveč tudi od omrežnine. Pri merilnih mestih z novim sistemom obračuna omrežnine se omrežnina za moč razlikuje glede na sezono. V obdobju visoke sezone, ki traja od novembra do februarja, so postavke za obračunsko moč višje kot v obdobju nizke sezone, ki traja od marca do oktobra. Zaradi prehoda med sezonama se lahko račun spremeni tudi ob enaki porabi električne energije. 10. Sončna elektrarna ne pokrije celotne porabe Sončna elektrarna ne proizvaja enake količine energije vse leto. Pozimi in ob slabšem vremenu je proizvodnja manjša, hkrati pa je poraba gospodinjstva pogosto večja. Del električne energije je zato še vedno treba prevzeti iz omrežja. Če želite bolje izkoristiti proizvedeno energijo in zmanjšati količino elektrike, ki jo prevzamete iz omrežja, preverite tudi možnosti samooskrbe z električno energijo in shranjevanja viškov v bateriji.

icon-expand Sončna elektrarna ne proizvaja enake količine energije vse leto. FOTO: Arhiv naročnika

Kako spremljati svojo porabo električne energije?