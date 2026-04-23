Kako ločiti mlade smrekove vršičke od smrtonosno strupene tise

Spomladi se mnogi radi odpravijo v gozd po mlade smrekove vršičke, ki jih uporabljamo za sirup proti kašlju, čaje ali celo kulinarične dobrote. A prav tu se skriva nevarnost: zelo strupena tisa lahko nepozornemu nabiralcu na prvi pogled deluje podobno. Napačna identifikacija je lahko usodna, zato je dobro poznati ključne razlike. Spomnimo, da se je kar 14 prvošolčkov ene od osnovnih šol v Lukovici zastrupilo, saj so zaužili vršičke strupene tise. Več o tem dogodku si lahko preberete na spletni strani 24ur.com, mi pa poglejmo, kako ločiti smrekove vršičke od strupene tise.

Zakaj je previdnost nujna?

Tisa (Taxus baccata) je ena najbolj strupenih rastlin pri nas. Skoraj vsi njeni deli – iglice, semena, les – vsebujejo strupe, ki lahko povzročijo hude zastrupitve in celo smrt. Smreka (Picea abies) je po drugi strani povsem varna in že stoletja uporabljana v ljudski medicini. Prav zato velja zlato pravilo: če niste stoodstotno prepričani, rastline ne nabirajte.

5 ključnih razlik, s katerimi ne morete zgrešiti

1. Iglice: mehke ali bodeče? - Smreka ima ostre, bodeče iglice, ki ob dotiku rahlo pikajo. Vsaka iglica stoji zase in je pritrjena na majhen "čep". - Tisa ima mehke, ploščate iglice, ki ne bodejo in so prijetne na otip. Preprost preizkus: če vas iglice zbodejo – je zelo verjetno smreka.

2. Razpored iglic na veji - Pri smreki iglice rastejo krožno okoli veje, kot ščetka. - Pri tisi so iglice razporejene v dveh ravnih vrstah levo in desno, skoraj kot glavnik. To je ena najbolj zanesljivih in hitrih razlik. 3. Vonj pove več, kot si mislite - Ko med prsti pomečkate smrekov vršiček, zadiši sveže, smolnato, gozdno. - Tisa nima značilnega prijetnega vonja – pogosto je nevtralna ali rahlo zatohla. 4. Letni čas in videz mladih poganjkov - Smrekovi vršički so spomladi svetlo zeleni, mehki in izrazito mladi, na koncu vej. - Tisa nima klasičnih "vršičkov", temveč nove iglice, ki so po barvi le malo svetlejše od starih. Če vidite jasno izražene, mehke, svetlozelene konice vej – govorimo o smreki.

5. Rastišče in oblika drevesa - Smreka praviloma raste v gozdovih, na višjih legah, drevo je visoko in pravilno stožčasto. - Tisa je pogosto posamezno drevo ali del parkov, vrtov in pokopališč, krošnja je bolj neenakomerna. Če nabirate v urejenem okolju, bodite še posebej previdni – tam je tisa pogosta okrasna rastlina.

Kaj storiti, če niste prepričani?

- Nikoli ne nabirajte sami, če rastline ne poznate. - Uporabite zanesljiv botanični priročnik ali aplikacijo za prepoznavo rastlin – a le kot pomoč, ne edino merilo. - Najbolj varno: nabirajte le na mestih, kjer smreko stoodstotno poznate.

Smrekovi vršički so dar narave – če jih nabiramo odgovorno

Nabiranje smrekovih vršičkov je lahko prijetno in koristno, a le, če ga spremljata znanje in spoštovanje narave. Vedno naberite le nekaj vršičkov z vsakega drevesa, nikoli vseh, in pazite, da drevesa ne poškodujete. Narava nam ponuja veliko – a od nas zahteva tudi odgovornost.

