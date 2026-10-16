V dneh pred 1. novembrom se pokopališča napolnijo s krizantemami, cvetličnimi aranžmaji in svečami. Toda lepo urejen grob ni nujno tisti, ki je najbogateje okrašen za en sam dan. Veliko bolj trajen vtis ustvarijo premišljena zasaditev, naravni materiali in rastline, ki ostanejo privlačne tudi po prvih slanah.
Tuji vrtnarski viri priporočajo kombinacijo cvetočih rastlin, zimzelenih struktur in nekaj dekorativnih poudarkov, ki zdržijo vse do zime.
1. Krizanteme naj ne bodo edine zvezde
Krizanteme ostajajo klasika za čas okoli dneva spomina na mrtve. Njihova prednost je bogato cvetenje v obdobju, ko večina drugih rastlin že izgublja barve. Strokovnjaki pa opozarjajo, da številne sorte niso namenjene dolgotrajni prezimitvi in so predvsem sezonski okras.
Lepši in bolj trajen videz dosežete, če jih kombinirate z drugimi rastlinami, namesto da na grob postavite le en velik lonec krizantem.
2. Dodajte vrese, ki zdržijo mraz
Jesenske vrese sodijo med najbolj priljubljene rastline za grobove. Njihova prednost je, da dobro prenašajo nizke temperature, veter in dež, hkrati pa ohranjajo barvo več tednov ali celo mesecev. V vijoličnih, rožnatih ali belih odtenkih delujejo lepo samostojno, še bolje pa v kombinaciji s srebrnkastimi listi in zimzelenimi rastlinami.
3. Uporabite zimzelene rastline
Če želite, da grob tudi pozimi ne deluje pust in prazen, vključite manjše zimzelene grmičke ali pokrovne rastline. Brin, pritlikave iglavce, tiso ali druge nizke zimzelene vrste številni tuji vrtnarski strokovnjaki priporočajo prav zato, ker ohranijo obliko in barvo tudi pod snegom. Takšne rastline ustvarijo osnovo, ki je lepa vse leto, sezonsko cvetje pa nato dodaja barve.
4. Stavite na kontraste
Veliko ljudi izbere samo eno vrsto cvetja. Vizualno pa pogosto veliko lepše delujejo kombinacije različnih tekstur.
Drobnocvetna vresa, okrogle krizanteme, srebrnkasti listi okrasnih rastlin in temno zeleno zimzeleno ozadje ustvarijo bolj prefinjen videz, ki ga pogosto vidimo tudi v zgledno urejenih pokopaliških zasaditvah.
5. Ne pozabite na naravne materiale
Jesen ponuja veliko lepih dekorativnih možnosti. Storži, mah, vejice, lubje ali manjši venčki iz naravnih materialov ustvarijo topel videz in se lepo podajo k okolici pokopališča. Takšni dodatki so običajno tudi odpornejši na vreme kot številni umetni okraski.
6. Pospravite odcvetele rastline
Najlepšo zasaditev lahko pokvari nekaj odcvetelih cvetov ali odpadlo listje. Vrtnarski strokovnjaki priporočajo, da pred 1. novembrom odstranite ostanke poletnih rastlin, listje in plevel ter osvežite površino z novo zastirko ali svežo zemljo. Tako bo celoten grob videti bolj urejen in negovan.
7. Razmišljajte že o zimi
Pametno zasajen grob ne sme biti lep samo za praznike, ampak tudi v decembru in januarju. Zimzelene veje, odporne trajnice, rese in nekatere okrasne trave poskrbijo, da grob ostane urejen tudi po prvih snežinkah. Prav zato strokovnjaki priporočajo jesensko zasaditev že septembra ali oktobra, ko imajo rastline dovolj časa za ukoreninjenje pred zimo.
Manj je včasih več
Pri urejanju groba ni najpomembnejše, koliko cvetja kupite. Veliko pogosteje lep vtis ustvarijo skladne barve, zdrave rastline in nekaj premišljeno izbranih dekorativnih elementov.
Prav zato so pogosto najlepše tiste grobne zasaditve, ki niso prenatrpane, ampak združujejo nekaj jesenskih cvetov, zimzeleno podlago in naravne materiale, ki ostanejo lepi še dolgo po 1. novembru.
Viri: Gardener Advice, BBC Gardeners' World
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