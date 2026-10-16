V dneh pred 1. novembrom se pokopališča napolnijo s krizantemami, cvetličnimi aranžmaji in svečami. Toda lepo urejen grob ni nujno tisti, ki je najbogateje okrašen za en sam dan. Veliko bolj trajen vtis ustvarijo premišljena zasaditev, naravni materiali in rastline, ki ostanejo privlačne tudi po prvih slanah.

Tuji vrtnarski viri priporočajo kombinacijo cvetočih rastlin, zimzelenih struktur in nekaj dekorativnih poudarkov, ki zdržijo vse do zime.

1. Krizanteme naj ne bodo edine zvezde

Krizanteme ostajajo klasika za čas okoli dneva spomina na mrtve. Njihova prednost je bogato cvetenje v obdobju, ko večina drugih rastlin že izgublja barve. Strokovnjaki pa opozarjajo, da številne sorte niso namenjene dolgotrajni prezimitvi in so predvsem sezonski okras.

Lepši in bolj trajen videz dosežete, če jih kombinirate z drugimi rastlinami, namesto da na grob postavite le en velik lonec krizantem.