Jesen v gozdove privablja tisoče gobarjev. Medtem ko mnogi iščejo jurčke, lisičke in marele, strokovnjaki opozarjajo, da je prav gobarska sezona tudi čas številnih nesreč. Nedavni padec Jelka Kacina med nabiranjem gob je še en opomnik, da lahko že trenutek nepozornosti povzroči hude poškodbe.

Pri nabiranju gob nevarnost niso le strma pobočja, mokro listje in spolzke korenine. Težave lahko povzročijo tudi izguba orientacije, srečanja z divjimi živalmi, nenadne vremenske spremembe in zastrupitve zaradi napačno prepoznanih gob.

V gozd nikoli brez primerne obutve

Ena najpogostejših nevarnosti za gobarje so padci. Gozdna tla jeseni pogosto prekrivata mokro listje in blato, pod njima pa se skrivajo korenine, kamni ali luknje. Strokovnjaki za varnost v naravi priporočajo čvrste planinske čevlje z nedrsečim podplatom, ki zmanjšajo tveganje za zdrs in zvine gležnja. Pomembno je tudi, da se izogibate prenagljenemu gibanju po strmih pobočjih in grapah.

Vedno povejte, kam greste

icon-expand Gobarjenje je sprostitev, dokler ne pride do trenutka, ki ga nihče ne pričakuje ... FOTO: Shutterstock

Vsako leto se zgodi več primerov, ko se gobarji izgubijo v gozdu. Gost gozd lahko hitro zakrije orientacijske točke, še posebej v megli ali slabšem vremenu. Pred odhodom nekomu povejte, kam se odpravljate in kdaj se nameravate vrniti. S seboj imejte napolnjen mobilni telefon, koristna pa je tudi uporaba navigacijskih aplikacij ali klasičnega zemljevida.

Vreme preverite še pred odhodom

Čeprav je lahko dan videti sončen, se razmere hitro spremenijo. Vlažen teren, dež ali nevihte povečujejo tveganje za zdrse in otežijo vračanje iz gozda. Priporočljivo je spremljati uradne vremenske napovedi in se izogibati odhodu v odročnejše predele ob napovedanih nevihtah ali močnem vetru.

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Nabirajte samo gobe, ki jih res dobro poznate

To je morda najpomembnejše pravilo. Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) opozarja, da lahko napačna prepoznava gob povzroči hude zdravstvene zaplete, odpoved organov in celo smrt. Strokovnjaki poudarjajo, da divjih gob nikoli ne smemo uživati, če njihove identitete ne potrdi izkušen poznavalec. Simptomi nevarnih zastrupitev se lahko pojavijo šele več ur po zaužitju, zato odsotnost takojšnjih težav še ne pomeni, da je goba varna.

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Bodite pozorni na divje živali

Zavod za gozdove Slovenije opozarja, da smo v gozdu gostje. Še posebej v odročnejših območjih lahko naletimo na medveda ali druge večje živali. Strokovnjaki svetujejo, da med hojo občasno opozorite nase z običajnim pogovorom ali rahlim žvižganjem. Divje živali se človeku praviloma umaknejo, če ga pravočasno zaznajo.

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Gobe prenašajte v zračni košari

Zavod za gozdove Slovenije in pristojna ministrstva priporočajo, da gobe prenašate v trdni in zračni embalaži. Plastične vrečke niso primerne, saj se v njih gobe hitreje kvarijo. Prav tako je treba gobe grobo očistiti že na rastišču.

Ne pozabite: v Sloveniji veljajo tudi omejitve

icon-expand Nabiranje gob FOTO: Shutterstock

Mnogi tega ne vedo, vendar slovenska zakonodaja določa, da lahko posameznik za lastne potrebe dnevno nabere največ dva kilograma gob. Pravila določajo tudi način nabiranja, katerega namen je preprečiti poškodbe podgobja in rastišča.

Naj bo gobarjenje užitek, ne reševanje

Gobarski izlet je lahko čudovita jesenska rekreacija, vendar le ob nekaj previdnosti. Dobra obutev, spremljanje vremena, poznavanje gob in spoštovanje gozda so preprosti ukrepi, ki lahko preprečijo poškodbe ali celo rešijo življenje. Kot opozarjajo strokovnjaki, je najboljše gobarsko pravilo še vedno zelo preprosto: če niste povsem prepričani, katero gobo držite v rokah, jo pustite v gozdu.