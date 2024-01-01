V zadnjem času cene elektrike močno nihajo. In ko se soočamo z negotovostjo glede prihodnosti energetskih virov, Slovenci vse bolj iščemo trajnostne, zanesljive in dolgoročno ugodne rešitve za oskrbo svojih domov z energijo. Ena izmed najbolj priljubljenih izbir je investicija v sončno elektrarno. Še posebej v pametno zasnovane sisteme, ki združujejo proizvodnjo, hranjenje in učinkovito upravljanje z energijo.
Če so bili še do pred nedavnim baterijski hranilniki energije del nadstandardne ponudbe investicij v sončne elektrarne, danes postajajo vse bolj priljubljena in tudi zelo učinkovita rešitev zelene prihodnosti. Tovrstna hibridna sončna elektrarna oziroma nadgradnja sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom namreč uporabniku ne omogoča le samooskrbe z električno energijo, temveč močno zmanjšuje tudi vpliv sprememb omrežnine na stroške položnic za elektriko.
Zaradi negotovosti na energetskih trgih se ljudje vedno bolj spogledujemo z možnostmi izkoriščanja alternativnih virov energije. Ogromno potenciala na slovenskih tleh predstavlja zlasti sonce, zato je dobro vedeti, kako lahko preverite, ali je vaša streha sploh primerna za namestitev sončne elektrarne.
Namestitev sončnih celic na streho lastnega doma predstavlja investicijo, ki pa naj bi se zaradi nižjih stroškov elektrike slej ko prej povrnila - a ker gre za večji vložek je potreben temeljit premislek. Tukaj je nekaj ključnih stvari, ki jih morate upoštevati, preden na svojo streho namestite sončne celice.
V Sloveniji je zadnjih nekaj let strmo naraščalo število gospodinjstev, ki so se odločila za postavitev domače sončne elektrarne, saj ta velja za najboljši način samooskrbe z električno energijo. Ukinitev sistema neto meritev, do katere je prišlo v začetku letošnjega leta, je to rast nekoliko upočasnila, a so izkušeni in inovativni dobavitelji hitro našli odgovor na spremenjene razmere in strankam ponudili sistem pametne samooskrbe. Na kakšen način ta zagotavlja enake prihranke kot v času NET meteringa?
Sončni kolektorji so v zadnjem času postali priljubljena izbira mnogih lastnikov domov, saj predstavljajo okolju prijazen, obnovljiv vir energije. Toda težava sončnih panelov je ta, da je proizvajanje elektrike neposredno odvisno od zunanjih dejavnikov, kar pomeni, da je proizvodnja v oblačnih dneh močno zmanjšana. Preverili smo, kako nam lahko to slabost pomagajo preseči hranilniki energije.
Nenehni razvoj sodobne tehnologija omogoča vedno nove pametne rešitve na vseh področjih življenja. Pametne postajajo elektronske naprave, avtomobili, celo domovi. Nekatere tovrstni napredek morda skrbi, a dejstvo je, da nam pametne tehnologije ob optimalnem izkoristku lahko dolgoročno zagotovijo kakovostnejše in lepše življenje, pa tudi občutne prihranke. Preverili smo, kako v čim večji meri izkoristiti vse možnosti, ki vam jih ponuja pametni dom.
V letu 2024 je zaradi ukinitve sheme neto meritev prišlo do pričakovanega upada zanimanja za sončne elektrarne. Številni so namreč prepričani, da se tovrstna investicija več ne izplača. A strokovnjaki pravijo, da to ne drži in ponujajo 5 razlogov, zakaj bi morali razmisliti o energetski samooskrbi.
Jesen je tu, in to je idealen čas, da razmislimo o ogrevanju. Če sodite med tiste, ki pravijo, da sploh ni težava, če je doma hladno, saj se vedno lahko oblečemo, vam predstavljamo nekaj razlogov, zakaj ta odločitev ni najboljša.
Električni grelci ali kaloriferji so nadvse uporabna stvar. Z njimi lahko v zelo kratkem času ogrejemo prostor ter znižamo raven vlage. Čeprav so preprosti za uporabo, so po drugi strani lahko tudi nevarni, zato jih nikoli ne puščamo priklopljene brez nadzora. Tveganje za požar je še toliko večje, če je grelec priklopljen na električni podaljšek.
Stroški ogrevanja se dražijo, zima pa je vedno hujša. Če ne želite povečevati računa za ogrevanje, hkrati pa seveda želite, da vaš dom ostane prijetno topel, preizkusite katero izmed spodnjih zamisli.
Kuhinja je eden največjih porabnikov energije v našem domu zahvaljujoč množici naprav, ki ostanejo vključene tudi, ko niso v aktivni uporabi. Preberite, kako lahko zmanjšate porabo hladilnika in zamrzovalnika.