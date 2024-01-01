Dominvrt.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Okolje
Energetika Ekologija Pametna samooskrba
10 ukrepov za manjši račun elektrike
Pametna samooskrba

10 ukrepov za manjši račun elektrike

Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan
Okolje

Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan

Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Dom

Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna

Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Oddaje

Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src

Če posteljo obrnete v to smer, boste bolje spali
Interier

Če posteljo obrnete v to smer, boste bolje spali

Trije konkretni primeri, ki dokazujejo, da se sončna elektrarna splača
Pametna samooskrba

Trije konkretni primeri, ki dokazujejo, da se sončna elektrarna splača

V zadnjem času cene elektrike močno nihajo. In ko se soočamo z negotovostjo glede prihodnosti energetskih virov, Slovenci vse bolj iščemo trajnostne, zanesljive in dolgoročno ugodne rešitve za oskrbo svojih domov z energijo. Ena izmed najbolj priljubljenih izbir je investicija v sončno elektrarno. Še posebej v pametno zasnovane sisteme, ki združujejo proizvodnjo, hranjenje in učinkovito upravljanje z energijo.

Pametna samooskrba

Tako lahko lastniki sončnih celic znižate račun za elektriko

Če so bili še do pred nedavnim baterijski hranilniki energije del nadstandardne ponudbe investicij v sončne elektrarne, danes postajajo vse bolj priljubljena in tudi zelo učinkovita rešitev zelene prihodnosti. Tovrstna hibridna sončna elektrarna oziroma nadgradnja sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom namreč uporabniku ne omogoča le samooskrbe z električno energijo, temveč močno zmanjšuje tudi vpliv sprememb omrežnine na stroške položnic za elektriko.

Tako lahko lastniki sončnih celic znižate račun za elektriko
Tako v praksi deluje sončna elektrarna na strehi
Pametna samooskrba

Tako v praksi deluje sončna elektrarna na strehi

Zaradi negotovosti na energetskih trgih se ljudje vedno bolj spogledujemo z možnostmi izkoriščanja alternativnih virov energije. Ogromno potenciala na slovenskih tleh predstavlja zlasti sonce, zato je dobro vedeti, kako lahko preverite, ali je vaša streha sploh primerna za namestitev sončne elektrarne.

Na to morate biti pozorni preden, se odločite za sončne celice
Pametna samooskrba

Na to morate biti pozorni preden, se odločite za sončne celice

Namestitev sončnih celic na streho lastnega doma predstavlja investicijo, ki pa naj bi se zaradi nižjih stroškov elektrike slej ko prej povrnila - a ker gre za večji vložek je potreben temeljit premislek. Tukaj je nekaj ključnih stvari, ki jih morate upoštevati, preden na svojo streho namestite sončne celice.

Ukinitev sistema neto meritev povzročila upad povpraševanja po sončnih elektrarnah
Pametna samooskrba

Ukinitev sistema neto meritev povzročila upad povpraševanja po sončnih elektrarnah

V Sloveniji je zadnjih nekaj let strmo naraščalo število gospodinjstev, ki so se odločila za postavitev domače sončne elektrarne, saj ta velja za najboljši način samooskrbe z električno energijo. Ukinitev sistema neto meritev, do katere je prišlo v začetku letošnjega leta, je to rast nekoliko upočasnila, a so izkušeni in inovativni dobavitelji hitro našli odgovor na spremenjene razmere in strankam ponudili sistem pametne samooskrbe. Na kakšen način ta zagotavlja enake prihranke kot v času NET meteringa?

Lastniki sončnih elektrarn res potrebujejo tudi hranilnik?
Pametna samooskrba

Lastniki sončnih elektrarn res potrebujejo tudi hranilnik?

Sončni kolektorji so v zadnjem času postali priljubljena izbira mnogih lastnikov domov, saj predstavljajo okolju prijazen, obnovljiv vir energije. Toda težava sončnih panelov je ta, da je proizvajanje elektrike neposredno odvisno od zunanjih dejavnikov, kar pomeni, da je proizvodnja v oblačnih dneh močno zmanjšana. Preverili smo, kako nam lahko to slabost pomagajo preseči hranilniki energije.

Pametna samooskrba

Za investicije v sončne elektrarne so razpisane najvišje subvencije doslej

Nenehni razvoj sodobne tehnologija omogoča vedno nove pametne rešitve na vseh področjih življenja. Pametne postajajo elektronske naprave, avtomobili, celo domovi. Nekatere tovrstni napredek morda skrbi, a dejstvo je, da nam pametne tehnologije ob optimalnem izkoristku lahko dolgoročno zagotovijo kakovostnejše in lepše življenje, pa tudi občutne prihranke. Preverili smo, kako v čim večji meri izkoristiti vse možnosti, ki vam jih ponuja pametni dom.

Za investicije v sončne elektrarne so razpisane najvišje subvencije doslej
Ali se investicija v sončno elektrarno sploh še splača?
Pametna samooskrba

Ali se investicija v sončno elektrarno sploh še splača?

V letu 2024 je zaradi ukinitve sheme neto meritev prišlo do pričakovanega upada zanimanja za sončne elektrarne. Številni so namreč prepričani, da se tovrstna investicija več ne izplača. A strokovnjaki pravijo, da to ne drži in ponujajo 5 razlogov, zakaj bi morali razmisliti o energetski samooskrbi.

Takšna je idealna temperatura doma
Pametna samooskrba

Takšna je idealna temperatura doma

Jesen je tu, in to je idealen čas, da razmislimo o ogrevanju. Če sodite med tiste, ki pravijo, da sploh ni težava, če je doma hladno, saj se vedno lahko oblečemo, vam predstavljamo nekaj razlogov, zakaj ta odločitev ni najboljša.

Pazljivo, če na ta način grejete stanovanje, da ne pride do požara
Pametna samooskrba

Pazljivo, če na ta način grejete stanovanje, da ne pride do požara

Električni grelci ali kaloriferji so nadvse uporabna stvar. Z njimi lahko v zelo kratkem času ogrejemo prostor ter znižamo raven vlage. Čeprav so preprosti za uporabo, so po drugi strani lahko tudi nevarni, zato jih nikoli ne puščamo priklopljene brez nadzora. Tveganje za požar je še toliko večje, če je grelec priklopljen na električni podaljšek.

Tako lahko ogrejete dom, ne da bi sploh prižgali gretje
Pametna samooskrba

Tako lahko ogrejete dom, ne da bi sploh prižgali gretje

Stroški ogrevanja se dražijo, zima pa je vedno hujša. Če ne želite povečevati računa za ogrevanje, hkrati pa seveda želite, da vaš dom ostane prijetno topel, preizkusite katero izmed spodnjih zamisli.

Pametna samooskrba

To postavite v hladilnik, da bo ta bolje deloval

Kuhinja je eden največjih porabnikov energije v našem domu zahvaljujoč množici naprav, ki ostanejo vključene tudi, ko niso v aktivni uporabi. Preberite, kako lahko zmanjšate porabo hladilnika in zamrzovalnika.

To postavite v hladilnik, da bo ta bolje deloval
Arhiv
Anketa
Arhiv
Corten jeklo – kaj menite o tem materialu?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?

Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
blitva
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Dominvrt.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1437