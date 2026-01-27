Na srečo obstajajo preprosti načini, s katerimi lahko svoj vrt pozimi naredite varnejši in prijetnejši kraj za ptice. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na nekatere najpogostejše napake, ki jih nevede pri tem delamo ljudje.

Krmilnice ne čistimo dovolj pogosto

Umazane krmilnice povzročajo širjenje bolezni med pticami. Edini način, da to preprečimo, je redno čiščenje, ki pa ga pogosto zanemarjamo. Številni paraziti uspevajo na umazanih hranilnicah, vključno s trihomonozo, zato jih je treba redno čistiti, da preprečimo nabiranje nevarnih patogenov. Svetuje se, da to storimo enkrat na dva tedna. Pri tem uporabimo blago antibakterijsko čistilo, kot je denimo sredstvo za pomivanje posode.

Prevelike količine hrane

icon-expand Ptičja hišica je na vrtu dobrodošla predvsem pozimi. FOTO: Shutterstock

Drug način za zmanjšanje tveganja širjenja bolezni pri pticah je ta, da hrano dodajate sproti in po potrebi. Težava pri prevelikih količinah hrane v ptičjih krmilnicah je, da se ta zelo hitro pokvari, zlasti v mokrem vremenu. Razen, če veste, da je na vašem vrtu zelo veliko ptic, ki bodo vso hrano zelo hitro pojedle, sicer pa raje spremljajte stanje in krmilnico napolnite takrat, ko je prazna.

Krmilnico obešate na napačno mesto

Ljudje pogosto obesimo svojo krmilnico na mesto, kjer se zadržujejo veverice, mačke in druga bitja. Toda, če želimo poskrbeti, da bodo ptice na našem vrtu varne pred plenilci, moramo, ko izbiramo mesto za ptičjo krmilnico, o tem seveda razmišljati, da bodo ptice v svoji ptičji hišici varne pred plenilci, vključno s prosto sprehajajočimi se mačkami in divjimi živalmi, kot so denimo veverice.

Nastavljanje samo ene vrste hrane

Ptice se prehranjujejo z različnimi vrstami semen, nastavljanje več vrst hrane pa pomaga pri privabljanju različne vrste pernatih živali.

icon-expand Ptice obožujejo sončnična semena. FOTO: AdobeStock

Večina mešanic za ptice sicer že vsebuje različne vrste semen, lahko pa pripravite tudi svojo mešanico sončničnih in lanenih semen, nasekljane koruze, prosa ter lana, orehov in drugih oreščkov. Pri tem pazite, da oreščki niso slani, prav tako pa ptic ne hranite s kruhom. Pozimi so dobra izbira pogače iz masti ali loja, saj jim zagotavljajo dodatno energijo.

Pozabljate na vodo

Ptice potrebujejo vodo vse leto, ne samo v poletnih mesecih, zato jim poleg hrane vedno pustite še nizko posodico s svežo vodo. Pozimi poskrbite, da ta ne bo zmrznila, poleti pa preverjajte, če morda ni že izhlapela.