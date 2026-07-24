Glede na dolgoletno povprečje beležimo v zadnjem 30-dnevnem obdobju v Sloveniji suho do zelo suho obdobje. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, Spodnjem Posavju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala agencija. V tem času je bilo izjemno toplo. Z izjemo enega dne sredi zadnjega 30-dnevnega obdobja in zadnjih dni, ko so se gibale okoli povprečja, so bile izmerjene dnevne povprečne temperature zraka krepko nad dolgoletnim povprečjem. Temperaturni odkloni so znašali od 2,8 do 3,8 stopinje Celzija.

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Padavine so se pojavljale redko in so bile količinsko skromne, večinoma lokalno omejene. Najbolj pogoste so bile v zadnjih desetih dneh. V Ljubljani z okolico, Spodnjem Posavju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, kjer je največja suša, bi po oceni Arsa moralo za normalizacijo razmer pasti od 60 in 100 litrov dežja na kvadratni meter.

icon-expand Suša na vrtu FOTO: Shutterstock

Na Zgornjesavskem, v Beli krajini, na Obali in Bovškem, kjer prevladujejo zelo sušne razmere, Arso primanjkljaj padavin ocenjuje na približno 50 do 60 litrov na kvadratni meter. Na Koroškem, Dolenjskem in Kočevskem medtem prevladujejo zmerno sušne razmere z ocenjenim primanjkljajem padavin med 15 in 40 litrov na kvadratni meter.

Kako kaže?

V prihodnjih dneh bo vreme po napovedih vremenoslovcev nekoliko bolj spremenljivo. Pričakujejo več oblačnosti, občasno nas lahko ob koncu tedna zajamejo krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Na zahodu in jugu države bo padlo do 20 litrov dežja na kvadratni meter, drugod pa do 10 litrov, kar bo nekoliko izboljšalo vodnobilančne razmere, a ne bo v celoti nadomestilo primanjkljaja.

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Omilitev sušnih razmer napovedujejo na območjih, kjer je pričakovati največ padavin, vendar bodo po državi še vedno ostale prisotne, čeprav v manj izraziti obliki. Od torka dalje bo precej jasno in iz dneva v dan bolj vroče. Proti koncu tedna se bodo temperature spet povzpele na 30 do 35 stopinj Celzija.

Kakšno je stanje vodotokov?

Glede stanja vodotokov Arso ugotavlja, da je vodnatost rek majhna. Nizkovodne razmere beleži na okoli 45 odstotkih merilnih postaj po državi. Najmanj vodnate za ta letni čas so reke Mura, Sava s pritoki v zgornjem toku, Ljubljanica in Soča.

icon-expand Nizkovodne razmere v Ljubljanici (leta 2022) FOTO: Aljoša Kravanja

V zadnjem tednu dni je agencija v večjem delu države beležila tudi zmerno sušo podzemne vode, pri čemer so bile na območju savinjske regije razmere zelo sušne. Dobro količinsko stanje podzemnih voda je opažala le v koroški in goriški regiji. Pričakovane padavine v naslednjih dneh na količinsko stanje podzemnih voda ne bodo pomembno vplivale.