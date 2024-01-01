Ohrovt, brstični ohrovt, motovilec, por, repa in rumena koleraba so znane kot trdožive vrtnine, zato tudi v tem času 'vztrajajo' na zelenjavnem vrtu, sicer pa ta pozimi počiva. A to ne pomeni, da ljubiteljski vrtičkarji v teh dneh nimajo kaj početi ...
Liči je tropsko širokolistno zimzeleno drevo, ki izvira iz Kitajske. Čeprav se najpogosteje goji zaradi plodov, ki so odličnega okusa, pa veliko drevo na vrtu nudi tudi prijetno senco, kar je njegova dodatna prednost. Na naših vrtovih in sadovnjakih med sadnim drevjem zagotovo ni prva izbira, kar pa ne pomeni, da ni možnosti za njegovo rast in uspevanje.
Za doseganje obilnega pridelka vrhunskih breskev je strokovno obrezovanje ključnega pomena. Ta članek podrobno pojasnjuje optimalne metode rezi glede na letni čas, poudarja oblikovanje zdrave strukture drevesa in učinkovito preprečevanje bolezni s ciljem zagotavljanja dolgoročne rodnosti in vitalnosti breskve.
Januar je na prvi pogled mesec mirovanja, a vrtnarji dobro vedo, da je to čas, ko se pod površjem dogaja veliko več, kot je videti.
Naučite se ohraniti rožmarin skozi zimo. Rastline lahko zaščitite z mulčenjem in pokrivanjem zunaj v conah 8-11 ali jih prestavite v notranje prostore pred zmrzaljo, kjer potrebujejo svetlobo in zmerno vodo.
Prav vsak izkušen vrtnar ve, da je bogat, vlažen kompost najljubša hrana vsakega vrta. Kompostno zemljo sicer lahko kupimo, vendar pa je doma narejen gotovo boljša izbira, tako s cenovnega vidika kot tudi zaradi kakovosti, saj tako natančno vemo, kaj ta vsebuje.
Rumenenje listov je eden najpogostejših znakov, da rastlina doživlja stres.
Imate doma vinske zamaške? Ne zavrzite jih! Preberite, kako jih lahko enostavno in praktično uporabite v svojem vrtu – od označevalcev rastlin do drenaže in podstavkov za lonce, in še veliko več.
Zdravo, močno drevo lahko poživi še tako pust prostor – vendar so le nekatere vrste vajene notranjega življenja. Potem je tu še težava s prostorom, ki ga v marsikaterem domu primanjkuje. Toda to ni razlog, da ne bi prav vsakdo našel popolnega sobnega drevesa za svoj dom. Da bo izbira lažja, smo pripravili seznam najbolj priljubljenih.
Sobne rastline za svojo rast v osnovi potrebujejo svetlobo, vodo in hranila, ki jih pridobijo iz zemlje. Toda, če pustimo ob strani preostale dejavnike in se osredotočimo samo na vodo, marsikdo ne ve, da ni pomembno le, kako pogosto lončnice zalivamo, ampak tudi kdaj.
Po najnovejši vremenski napovedi bo Slovenijo v času božiča zajel izrazit zimski vremenski preobrat. Kako zaščititi vrt, rastline in drevesa pred zmrzaljo?
Pridobivanje deževnice za zalivanje rastlin postaja vse bolj priljubljeno, saj se ljudje vse bolj zavedamo pomena varčevanja z vodo. Toda če je deževnica za rastline zagotovo bolj primerna kot voda iz pipe, ali to velja tudi za sneg? Preverili smo, kako varno je zalivanje sobnih rastlin s stopljenim snegom.