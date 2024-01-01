Dominvrt.si
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Sobne rastline

Ste že pospravili božično drevo?
Praznično

Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Triki

Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Dom

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Triki

Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Rože in vrt

Ohrovt, brstični ohrovt, motovilec, por, repa in rumena koleraba so znane kot trdožive vrtnine, zato tudi v tem času 'vztrajajo' na zelenjavnem vrtu, sicer pa ta pozimi počiva. A to ne pomeni, da ljubiteljski vrtičkarji v teh dneh nimajo kaj početi ...

Vrt

Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas

Liči je tropsko širokolistno zimzeleno drevo, ki izvira iz Kitajske. Čeprav se najpogosteje goji zaradi plodov, ki so odličnega okusa, pa veliko drevo na vrtu nudi tudi prijetno senco, kar je njegova dodatna prednost. Na naših vrtovih in sadovnjakih med sadnim drevjem zagotovo ni prva izbira, kar pa ne pomeni, da ni možnosti za njegovo rast in uspevanje.

Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Vrt

Za doseganje obilnega pridelka vrhunskih breskev je strokovno obrezovanje ključnega pomena. Ta članek podrobno pojasnjuje optimalne metode rezi glede na letni čas, poudarja oblikovanje zdrave strukture drevesa in učinkovito preprečevanje bolezni s ciljem zagotavljanja dolgoročne rodnosti in vitalnosti breskve.

Je res, da vrt januarja miruje? Tukaj je seznam nujnih opravil za zimo
Vrt

Januar je na prvi pogled mesec mirovanja, a vrtnarji dobro vedo, da je to čas, ko se pod površjem dogaja veliko več, kot je videti.

Kako prezimi rožmarin? Tako lahko poskrbite zanj
Vrt

Naučite se ohraniti rožmarin skozi zimo. Rastline lahko zaščitite z mulčenjem in pokrivanjem zunaj v conah 8-11 ali jih prestavite v notranje prostore pred zmrzaljo, kjer potrebujejo svetlobo in zmerno vodo.

Kaj sploh sodi na kompost?
Vrt

Prav vsak izkušen vrtnar ve, da je bogat, vlažen kompost najljubša hrana vsakega vrta. Kompostno zemljo sicer lahko kupimo, vendar pa je doma narejen gotovo boljša izbira, tako s cenovnega vidika kot tudi zaradi kakovosti, saj tako natančno vemo, kaj ta vsebuje.

Sobne rastline

Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve

Rumenenje listov je eden najpogostejših znakov, da rastlina doživlja stres.

Ne boste verjeli, kako lahko uporabite vinske zamaške na vrtu
Vrt

Imate doma vinske zamaške? Ne zavrzite jih! Preberite, kako jih lahko enostavno in praktično uporabite v svojem vrtu – od označevalcev rastlin do drenaže in podstavkov za lonce, in še veliko več.

Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Sobne rastline

Zdravo, močno drevo lahko poživi še tako pust prostor – vendar so le nekatere vrste vajene notranjega življenja. Potem je tu še težava s prostorom, ki ga v marsikaterem domu primanjkuje. Toda to ni razlog, da ne bi prav vsakdo našel popolnega sobnega drevesa za svoj dom. Da bo izbira lažja, smo pripravili seznam najbolj priljubljenih.

Obstaja primeren in neprimeren čas zalivanja sobnih rastlin?
Sobne rastline

Sobne rastline za svojo rast v osnovi potrebujejo svetlobo, vodo in hranila, ki jih pridobijo iz zemlje. Toda, če pustimo ob strani preostale dejavnike in se osredotočimo samo na vodo, marsikdo ne ve, da ni pomembno le, kako pogosto lončnice zalivamo, ampak tudi kdaj.

Kako zaščititi vrt, rastline in drevesa pred zmrzaljo?
Vrt

Po najnovejši vremenski napovedi bo Slovenijo v času božiča zajel izrazit zimski vremenski preobrat. Kako zaščititi vrt, rastline in drevesa pred zmrzaljo?

Sobne rastline

Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?

Pridobivanje deževnice za zalivanje rastlin postaja vse bolj priljubljeno, saj se ljudje vse bolj zavedamo pomena varčevanja z vodo. Toda če je deževnica za rastline zagotovo bolj primerna kot voda iz pipe, ali to velja tudi za sneg? Preverili smo, kako varno je zalivanje sobnih rastlin s stopljenim snegom.

Arhiv
Anketa
Kdaj običajno pospravite božično drevo?
Moja hiša
Dom

Sobne rastline

Ljubljenčki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
brstični ohrovt
