Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas

Liči je tropsko širokolistno zimzeleno drevo, ki izvira iz Kitajske. Čeprav se najpogosteje goji zaradi plodov, ki so odličnega okusa, pa veliko drevo na vrtu nudi tudi prijetno senco, kar je njegova dodatna prednost. Na naših vrtovih in sadovnjakih med sadnim drevjem zagotovo ni prva izbira, kar pa ne pomeni, da ni možnosti za njegovo rast in uspevanje.