Poleg tega imajo v številnih kulturah tudi simbolno vrednost, saj so določene rože in rastline veljale za prinašalke blagostanja, ljubezni ali notranjega miru. Med njimi so tudi takšne, ki jih zlahka gojimo pri nas in ki lahko v letu 2026 obogatijo vaš dom.
Orhideja
Orhideje imajo dolgo zgodovino v azijskih kulturah, predvsem na Kitajskem, kjer so simbolizirale lepoto, prefinjenost, srečo in blaginjo. Zaradi svoje redkosti in zahtevne nege so bile v preteklosti cenjene kot rastline plemstva in cesarskih vrtov, kjer so predstavljale ugled in estetsko dovršenost. V tradicionalni kulturi so orhideje povezovali tudi z ljubeznijo in plodnostjo, zato so jih pogosto podarjali ob posebnih priložnostih.
Danes so orhideje predvsem sobne rastline, ki v notranje prostore vnesejo eleganco, harmonijo in občutek prefinjenosti. Najbolje uspevajo na svetlem mestu, vendar brez neposrednega sonca. Zalivanje naj bo zmerno, saj korenine ne smejo stati v vodi, občasno pa jih je priporočljivo tudi poškropiti za dodatno vlago.
Sivka
Sivka je bila že v antičnem Rimu simbol čistosti in zaščite. Velja za rastlino, ki simbolizira mir, sprostitev in pozitivno energijo. V antični Grčiji so jo uporabljali za sproščanje in zdravljenje, v srednjeveški Evropi pa za dišavne vrečke in zaščito doma.
Najbolje uspeva na sončnih mestih z dobro odcedno zemljo in je primerna za vrtove, balkone ali lonce. Po cvetenju jo je priporočljivo obrezati, da spodbudimo rast novih cvetov, njeni dišeči cvetovi pa ustvarjajo prijetno vzdušje tako na prostem kot v notranjosti.
Krizantema
Krizantema ima v Aziji, zlasti na Kitajskem in Japonskem, dolgo zgodovino kot simbol dolgega življenja, sreče, miru in blaginje. V Evropi je pogosto simbol spoštovanja in ljubezni do doma ter jesenske sreče.
Krizanteme so primerne za sajenje v Sloveniji, tako na prostem kot v loncih. Najbolje uspevajo na sončnih mestih z dobro odcedno zemljo. Redno jih zalivamo in odstranjujemo odcvetele cvetove, da spodbudimo daljše cvetenje. So nezahtevne in dolgotrajno cvetoče, zato so idealne za popestritev doma ali balkona v jesenskih mesecih.
Tagetes ali žametnica
Tagetes ali žametnica izvira iz Srednje in Južne Amerike in v ljudskem izročilu velja za rastlino, ki varuje pred slabimi energijami ter prinaša srečo v gospodinjstvo. Vrtu doda veliko barvitosti, saj so njeni cvetovi rumeni, oranžni ali rdečkasti. Poleg okrasne vrednosti je cenjena tudi zato, ker pomaga varovati vrt pred nekaterimi škodljivci.
Najbolje uspeva na sončnih mestih, kjer voda ne zastaja. Sadimo jo spomladi, ko ni več nevarnosti pozebe. Odlična je za gredice in balkone, lahko pa jo sadimo tudi med zelenjavo kot naravno zaščito pred škodljivci.
Jasmin
Jasmin nosi simbol ljubezni, sreče in notranjega miru. V Aziji je posebej cenjen zaradi dišečih cvetov, ki se uporabljajo v čajih in parfumih. Zaradi svoje lepote in simbolike je pogosto darilo za srečo in dobro počutje.
Najbolje uspeva na svetlem mestu brez neposrednega sonca. Pozimi ga je priporočljivo prestaviti v notranje prostore, kjer je zaščiten pred mrazom. Občasno obrezovanje spodbuja bujnejše cvetenje, redno zalivanje pa ohranja rastlino zdravo in dišečo. Njegovi cvetovi v vsak prostor vnesejo prijetno in sproščeno vzdušje.
Sončnica
Sončnica izvira iz Severne in Srednje Amerike ter simbolizira vitalnost, toplino in pozitivno energijo. Inki, Azteki in Otomi so jo imeli za sveto rožo, povezano s soncem in božanskostjo.
Najbolje uspeva na sončnih mestih, saj potrebuje vsaj šest do osem ur svetlobe na dan. Sadimo jo spomladi, ko ni več nevarnosti pozebe. Višje sorte potrebujejo oporo, redno zalivanje v času rasti pa spodbuja bujno rast. Ko se dobro ukorenini, prenese tudi krajša obdobja suše.
Nagelj
Nageljni so pogosto povezani z ljubeznijo, srečo in zvestobo. Zaradi dolgotrajnega cvetenja in bogatih barv so priljubljena izbira za darila ob različnih priložnostih.
Gre za nezahtevno rastlino, primerno za sajenje na vrtu ali balkonu. Najbolje uspeva na sončnih mestih z dobro odcedno zemljo in je odlična izbira za mešane gredice ter barvite cvetlične kombinacije.
Potonika
Potonika ima bogato zgodovino, ki sega vse do antičnih časov. V kitajski kulturi predstavlja bogastvo, srečo in uspeh, v Evropi pa čisto ljubezen in spoštovanje, zato jo pogosto povezujemo z romantičnimi priložnostmi. Njeni veliki in razkošni cvetovi vrtu dajejo eleganten in poln videz.
Najbolje uspeva na sončnih ali polsenčnih legah z rodovitno zemljo in zaščito pred močnim vetrom. Sadimo jo spomladi ali jeseni, zalivanje pa naj bo zmerno.
Lilija
Lilija simbolizira nove začetke, čistost in pozitivno energijo. V Evropi je bila povezana z verskimi in plemiškimi simboli, v Aziji pa z dolgoživostjo in eleganco. Ne glede na to, ali je podarjena ali vzgojena doma, velja za cvet, ki prinaša srečo.
Najbolje uspeva na sončnih ali polsenčnih mestih z dobro odcedno zemljo. Čebulice sadimo spomladi ali jeseni. Med rastjo potrebuje redno zalivanje, odstranjevanje odcvetelih cvetov pa ohranja rastlino zdravo. Lončne sorte so primerne tudi za notranje prostore.
Cinija
Cinija nosi simbol optimizma, veselja in sreče. Njene živahne barve naj bi prinašale dobro energijo in blaginjo. V Mehiki je že stoletja priljubljena pri praznovanjih in kot okrasna rastlina, viktorijanci pa so jo cenili kot simbol trajne naklonjenosti in prijateljstva.
Najbolje uspeva na sončnih mestih z dobro odcedno zemljo. Zalivanje naj bo temeljito, vendar redkejše. Odstranjevanje odcvetelih cvetov spodbuja daljše in bogatejše cvetenje, zaradi česar je odlična izbira za vrtove in balkone.
Z izbiro teh rastlin lahko ustvarite prijeten, barvit in srečen dom ali vrt. Vsaka rastlina prinaša svojo simboliko, lepoto in pozitivno energijo, hkrati pa izboljšuje počutje in vzdušje prostora. Za dolgo in zdravo rast poskrbite z ustreznimi pogoji, primerno zemljo in pravilnim zalivanjem. Če niste prepričani, katera rastlina je najprimernejša za vaš dom ali vrt, se posvetujte z lokalnim vrtnarjem ali strokovnjakom.
Viri: House Beautiful, The Pioneer Woman
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV