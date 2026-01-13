Poleg tega imajo v številnih kulturah tudi simbolno vrednost, saj so določene rože in rastline veljale za prinašalke blagostanja, ljubezni ali notranjega miru. Med njimi so tudi takšne, ki jih zlahka gojimo pri nas in ki lahko v letu 2026 obogatijo vaš dom.

Orhideja

Orhideje imajo dolgo zgodovino v azijskih kulturah, predvsem na Kitajskem, kjer so simbolizirale lepoto, prefinjenost, srečo in blaginjo. Zaradi svoje redkosti in zahtevne nege so bile v preteklosti cenjene kot rastline plemstva in cesarskih vrtov, kjer so predstavljale ugled in estetsko dovršenost. V tradicionalni kulturi so orhideje povezovali tudi z ljubeznijo in plodnostjo, zato so jih pogosto podarjali ob posebnih priložnostih. Danes so orhideje predvsem sobne rastline, ki v notranje prostore vnesejo eleganco, harmonijo in občutek prefinjenosti. Najbolje uspevajo na svetlem mestu, vendar brez neposrednega sonca. Zalivanje naj bo zmerno, saj korenine ne smejo stati v vodi, občasno pa jih je priporočljivo tudi poškropiti za dodatno vlago.

icon-expand Orhideje so sobne rastline, ki prostoru dodajo eleganco FOTO: Shutterstock

Sivka

Sivka je bila že v antičnem Rimu simbol čistosti in zaščite. Velja za rastlino, ki simbolizira mir, sprostitev in pozitivno energijo. V antični Grčiji so jo uporabljali za sproščanje in zdravljenje, v srednjeveški Evropi pa za dišavne vrečke in zaščito doma. Najbolje uspeva na sončnih mestih z dobro odcedno zemljo in je primerna za vrtove, balkone ali lonce. Po cvetenju jo je priporočljivo obrezati, da spodbudimo rast novih cvetov, njeni dišeči cvetovi pa ustvarjajo prijetno vzdušje tako na prostem kot v notranjosti.

icon-expand Sivka uspeva na sončnih mestih FOTO: Shutterstock

Krizantema

Krizantema ima v Aziji, zlasti na Kitajskem in Japonskem, dolgo zgodovino kot simbol dolgega življenja, sreče, miru in blaginje. V Evropi je pogosto simbol spoštovanja in ljubezni do doma ter jesenske sreče. Krizanteme so primerne za sajenje v Sloveniji, tako na prostem kot v loncih. Najbolje uspevajo na sončnih mestih z dobro odcedno zemljo. Redno jih zalivamo in odstranjujemo odcvetele cvetove, da spodbudimo daljše cvetenje. So nezahtevne in dolgotrajno cvetoče, zato so idealne za popestritev doma ali balkona v jesenskih mesecih.

icon-expand V Evropi krizantema velja za simbol spoštovanja FOTO: Shutterstock

Tagetes ali žametnica

Tagetes ali žametnica izvira iz Srednje in Južne Amerike in v ljudskem izročilu velja za rastlino, ki varuje pred slabimi energijami ter prinaša srečo v gospodinjstvo. Vrtu doda veliko barvitosti, saj so njeni cvetovi rumeni, oranžni ali rdečkasti. Poleg okrasne vrednosti je cenjena tudi zato, ker pomaga varovati vrt pred nekaterimi škodljivci. Najbolje uspeva na sončnih mestih, kjer voda ne zastaja. Sadimo jo spomladi, ko ni več nevarnosti pozebe. Odlična je za gredice in balkone, lahko pa jo sadimo tudi med zelenjavo kot naravno zaščito pred škodljivci.

icon-expand Tagetes ali žametnica izvira iz Srednje in Južne Amerike FOTO: Shutterstock

Jasmin

Jasmin nosi simbol ljubezni, sreče in notranjega miru. V Aziji je posebej cenjen zaradi dišečih cvetov, ki se uporabljajo v čajih in parfumih. Zaradi svoje lepote in simbolike je pogosto darilo za srečo in dobro počutje. Najbolje uspeva na svetlem mestu brez neposrednega sonca. Pozimi ga je priporočljivo prestaviti v notranje prostore, kjer je zaščiten pred mrazom. Občasno obrezovanje spodbuja bujnejše cvetenje, redno zalivanje pa ohranja rastlino zdravo in dišečo. Njegovi cvetovi v vsak prostor vnesejo prijetno in sproščeno vzdušje.

icon-expand Jasmin simbolizira ljubezen, srečo in notranji mir FOTO: Shutterstock

Sončnica

Sončnica izvira iz Severne in Srednje Amerike ter simbolizira vitalnost, toplino in pozitivno energijo. Inki, Azteki in Otomi so jo imeli za sveto rožo, povezano s soncem in božanskostjo. Najbolje uspeva na sončnih mestih, saj potrebuje vsaj šest do osem ur svetlobe na dan. Sadimo jo spomladi, ko ni več nevarnosti pozebe. Višje sorte potrebujejo oporo, redno zalivanje v času rasti pa spodbuja bujno rast. Ko se dobro ukorenini, prenese tudi krajša obdobja suše.

icon-expand Višje sorte sončnice potrebujejo oporo FOTO: Shutterstock

Nagelj

Nageljni so pogosto povezani z ljubeznijo, srečo in zvestobo. Zaradi dolgotrajnega cvetenja in bogatih barv so priljubljena izbira za darila ob različnih priložnostih. Gre za nezahtevno rastlino, primerno za sajenje na vrtu ali balkonu. Najbolje uspeva na sončnih mestih z dobro odcedno zemljo in je odlična izbira za mešane gredice ter barvite cvetlične kombinacije.

icon-expand Nageljni so priljubljena izbira za darila FOTO: Shutterstock

Potonika

Potonika ima bogato zgodovino, ki sega vse do antičnih časov. V kitajski kulturi predstavlja bogastvo, srečo in uspeh, v Evropi pa čisto ljubezen in spoštovanje, zato jo pogosto povezujemo z romantičnimi priložnostmi. Njeni veliki in razkošni cvetovi vrtu dajejo eleganten in poln videz. Najbolje uspeva na sončnih ali polsenčnih legah z rodovitno zemljo in zaščito pred močnim vetrom. Sadimo jo spomladi ali jeseni, zalivanje pa naj bo zmerno.

icon-expand V Evropi simbolizira čisto ljubezen in spoštovanje FOTO: Shutterstock

Lilija

Lilija simbolizira nove začetke, čistost in pozitivno energijo. V Evropi je bila povezana z verskimi in plemiškimi simboli, v Aziji pa z dolgoživostjo in eleganco. Ne glede na to, ali je podarjena ali vzgojena doma, velja za cvet, ki prinaša srečo. Najbolje uspeva na sončnih ali polsenčnih mestih z dobro odcedno zemljo. Čebulice sadimo spomladi ali jeseni. Med rastjo potrebuje redno zalivanje, odstranjevanje odcvetelih cvetov pa ohranja rastlino zdravo. Lončne sorte so primerne tudi za notranje prostore.

icon-expand Lilija velja za cvet, ki prinaša srečo FOTO: Shutterstock

Cinija

Cinija nosi simbol optimizma, veselja in sreče. Njene živahne barve naj bi prinašale dobro energijo in blaginjo. V Mehiki je že stoletja priljubljena pri praznovanjih in kot okrasna rastlina, viktorijanci pa so jo cenili kot simbol trajne naklonjenosti in prijateljstva. Najbolje uspeva na sončnih mestih z dobro odcedno zemljo. Zalivanje naj bo temeljito, vendar redkejše. Odstranjevanje odcvetelih cvetov spodbuja daljše in bogatejše cvetenje, zaradi česar je odlična izbira za vrtove in balkone.

icon-expand Živahne barve cinije prinašajo dobro energijo in blaginjo FOTO: Shutterstock