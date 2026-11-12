Zakaj so nekatere rastline novembra videti mrtve?

Ko se dnevi skrajšajo in temperature padejo, se številne rastline pripravijo na zimski počitek. Njihovi nadzemni deli porumenijo, se posušijo in odmrejo, medtem ko korenine, gomolji ali podzemna stebla ostanejo živi. Temu pojavu pravimo mirovanje. Rastlina v tem času upočasni življenjske procese in ohranja energijo za novo rast. Britansko Kraljevo hortikulturno društvo (Royal Horticultural Society) pojasnjuje, da številne zelnate trajnice pozimi izgubijo nadzemni del, vendar spomladi ponovno poženejo. Zato jeseni ne hitimo z odstranjevanjem vseh rastlin, ki so izgubile zeleno barvo.

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Pet rastlin, ki jih novembra ne smete zavreči

1. Hoste: spomladi bodo znova razvile velike liste Hoste so priljubljene okrasne trajnice, ki uspevajo predvsem na senčnih in polsenčnih mestih. Jeseni njihovi veliki listi porumenijo, porjavijo in se posušijo, zato je videti, kot da je rastlina propadla. V resnici pod zemljo ostanejo žive korenine, iz katerih spomladi ponovno poženejo novi listi. Ko se listje povsem posuši, ga lahko odstranimo, vendar pazimo, da ne poškodujemo rastnega središča. Okoli rastline lahko dodamo tudi nekaj zastirke.

icon-expand Hoste so priljubljene okrasne trajnice. FOTO: Dreamstime

2. Potonike: korenine lahko živijo še desetletja Potonike jeseni izgubijo svojo značilno zeleno podobo. Listi porumenijo, pogosto se obarvajo rdečkasto, stebla pa se posušijo. Pri zelnatih potonikah je to povsem običajen proces, saj rastlina pozimi miruje, njeni podzemni deli pa ostanejo živi. Ko se listje posuši, ga odrežemo pri tleh in odstranimo, zlasti če opazimo znake bolezni. Zdravih korenin ne izkopavamo. Potonike lahko na istem mestu uspevajo več desetletij, če imajo ustrezne razmere.

icon-expand Potonike: korenine lahko živijo še desetletja. FOTO: Shutterstock

3. Vrtne krvomočnice: jesensko odmiranje je del njihovega življenjskega cikla Vrtne krvomočnice poleti krasijo vrtove z obilico cvetov, jeseni pa njihovi listi postopoma porumenijo, pordečijo in ovenijo. Pri številnih vrstah nadzemni deli pozimi odmrejo, korenine pa preživijo hladno obdobje. Spomladi iz njih ponovno poženejo sveži listi in cvetna stebla. Posušene dele lahko odstranimo, vendar z delom ne hitimo, dokler je rastlina še delno zelena. Pomembno je, da pri čiščenju ne poškodujemo njenega podzemnega dela.

icon-expand Vrtne krvomočnice poleti krasijo vrtove z obilico cvetov. FOTO: Adobe Stock

4. Praproti: pod zemljo čakajo na pomlad Pri številnih listopadnih praprotih listi jeseni porjavijo, se posušijo in odpadejo. Vendar to še ne pomeni, da je rastlina odmrla. Njene podzemne korenike ostanejo žive in spomladi razvijejo nove liste. Kraljevo hortikulturno društvo opozarja, da vse praproti ne prezimujejo enako. Nekatere izgubijo liste, druge pa ostanejo zelene tudi pozimi. Zato pred obrezovanjem preverimo, katero vrsto imamo na vrtu. Povsem suhe liste listopadnih praproti lahko odstranimo, zimzelenih pa ne režemo po nepotrebnem.

icon-expand Praproti pod zemljo čakajo na pomlad. FOTO: Adobe Stock

5. Dalije: gomolje pred zimo shranite na varno Dalije oziroma georgine so priljubljene zaradi pisanih cvetov, vendar jih prva močnejša slana hitro prizadene. Listi počrnijo, stebla ovenijo in rastlina je videti povsem uničena. Pod zemljo se skrivajo gomolji, ki jih lahko ohranimo za prihodnjo sezono. V nasprotju s prej omenjenimi prezimno trdnimi trajnicami dalije v večjem delu Slovenije ne prezimijo varno na prostem. Po priporočilih Kraljevega hortikulturnega društva jih po prvi slani izkopljemo, odstranimo odvečno prst in gomolje posušimo. Nato jih shranimo v hladnem, temnem prostoru, kjer ne zmrzuje. Spomladi jih ponovno posadimo.

icon-expand Dalije z barvitimi cvetovi krasijo vrt vse do jeseni. FOTO: Branka Resnik

Kako ugotoviti, ali rastlina še živi?

Preden rastlino odstranimo, preverimo njeno stanje. Suhi listi sami po sebi niso razlog za skrb. Pomembnejše je stanje korenin, gomoljev in rastnega središča. Zdravi podzemni deli: korenine in gomolji so čvrsti ter brez znakov gnitja. Neprijeten vonj: mehki, sluzasti in gnili deli kažejo na propadanje. Odmrli nadzemni deli: pri številnih trajnicah so povsem normalen pojav. Neznana rastlina: če nismo prepričani, za katero vrsto gre, z odstranjevanjem raje počakamo do pomladi.

Novembra vrt očistimo, vendar ne pretiravajmo

Jesensko urejanje vrta ne pomeni, da moramo odstraniti vse posušene rastline. Nekatera stebla in semenske glavice so pomembno zavetje za koristne žuželke, pticam pa predstavljajo vir hrane. Na to opozarja tudi britansko združenje Perennial Power, ki spodbuja premišljeno jesensko oskrbo trajnic. Zato odstranimo predvsem obolele dele, zaščitimo občutljive rastline in poskrbimo za pravilno shranjevanje gomoljev dalij. Pri drugih trajnicah pa lahko pustimo naravi, da opravi svoje. Spomladi nas bodo morda znova razveselile z bujnimi listi in pisanimi cvetovi.

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