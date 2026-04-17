Zakaj je april ključen mesec za obrezovanje
April je prehodno obdobje med mirovanjem in aktivno rastjo. Kot poudarjajo strokovnjaki iz Royal Horticultural Society, rastline v tem času najhitreje reagirajo na obrezovanje, saj začnejo intenzivno tvoriti nove poganjke.
Pravilno opravljeno delo v tem obdobju ima dolgoročen vpliv na zdravje in cvetenje vrta skozi celo sezono.
Z rednim in pravilnim obrezovanjem lahko močno izboljšamo videz in vitalnost vrta. Ključno je, da vsako rastlino obravnavamo glede na njene posebne potrebe in ne hitimo, saj premišljeno delo v aprilu pomeni bogatejši in bolj zdrav vrt v poletnih mesecih.
Obrezovanje vrtnic za močnejše cvetenje
Vrtnice sodijo med rastline, ki jih je treba spomladi redno obrezovati. Kot pojasnjujejo strokovnjaki iz Royal Horticultural Society, pravilno obrezovanje spodbuja razvoj novih poganjkov, ki nosijo več cvetov. Odstraniti je treba stare, poškodovane in šibke veje, saj te rastlini jemljejo energijo.
Pravilno oblikovan grm omogoča boljše kroženje zraka, kar zmanjšuje tveganje za bolezni.
Sivka potrebuje rahlo, a natančno obrezovanje
Sivka je rastlina, ki zahteva posebno pozornost. Po podatkih vrtnarskih strokovnjakov iz BBC Gardeners' World je ključnega pomena, da se sivka obreže tik nad olesenelim delom, vendar ne pregloboko, saj lahko to poškoduje rastlino.
Redno obrezovanje preprečuje razraščanje in spodbuja gostejšo ter bolj kompaktno rast.
Hortenzije: obrezovanje glede na vrsto
Hortenzije so občutljive na način obrezovanja. Strokovnjaki iz Better Homes and Gardens opozarjajo, da je treba razlikovati med vrstami, saj nekatere cvetijo na starem, druge na novem lesu.
Nepravilno obrezovanje lahko pomeni, da rastlina v naslednji sezoni sploh ne cveti, zato je poznavanje vrste ključnega pomena.
Pelargonije za bujno poletno cvetenje
Pelargonije potrebujejo redno odstranjevanje odcvetelih delov. S tem spodbujamo rast novih cvetnih poganjkov in podaljšamo obdobje cvetenja.
Priporočljivo je tudi rahlo krajšanje poganjkov, kar rastlini pomaga ohranjati kompaktno obliko.
Kadulja in mačja meta: obrezovanje za zdravje rastline
Zelišča, kot sta kadulja in mačja meta, se obrezujejo za spodbujanje nove rasti. Redno obrezovanje namreč preprečuje olesenelost in spodbuja bolj aromatične liste.
Obrezovanje prav tako podaljšuje življenjsko dobo rastline in izboljšuje njeno vitalnost.
