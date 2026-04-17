Zakaj je april ključen mesec za obrezovanje

April je prehodno obdobje med mirovanjem in aktivno rastjo. Kot poudarjajo strokovnjaki iz Royal Horticultural Society, rastline v tem času najhitreje reagirajo na obrezovanje, saj začnejo intenzivno tvoriti nove poganjke.

Pravilno opravljeno delo v tem obdobju ima dolgoročen vpliv na zdravje in cvetenje vrta skozi celo sezono.

Z rednim in pravilnim obrezovanjem lahko močno izboljšamo videz in vitalnost vrta. Ključno je, da vsako rastlino obravnavamo glede na njene posebne potrebe in ne hitimo, saj premišljeno delo v aprilu pomeni bogatejši in bolj zdrav vrt v poletnih mesecih.

Pravilno obrezovanje spodbuja razvoj novih poganjkov.
Pravilno obrezovanje spodbuja razvoj novih poganjkov. FOTO: Adobe Stock

Obrezovanje vrtnic za močnejše cvetenje

Vrtnice sodijo med rastline, ki jih je treba spomladi redno obrezovati. Kot pojasnjujejo strokovnjaki iz Royal Horticultural Society, pravilno obrezovanje spodbuja razvoj novih poganjkov, ki nosijo več cvetov. Odstraniti je treba stare, poškodovane in šibke veje, saj te rastlini jemljejo energijo.

Pravilno oblikovan grm omogoča boljše kroženje zraka, kar zmanjšuje tveganje za bolezni.

Obrezovanje vrtnic
Obrezovanje vrtnic FOTO: Dom in vrt

Sivka potrebuje rahlo, a natančno obrezovanje

Sivka je rastlina, ki zahteva posebno pozornost. Po podatkih vrtnarskih strokovnjakov iz BBC Gardeners' World je ključnega pomena, da se sivka obreže tik nad olesenelim delom, vendar ne pregloboko, saj lahko to poškoduje rastlino.

Redno obrezovanje preprečuje razraščanje in spodbuja gostejšo ter bolj kompaktno rast.

Hortenzije so občutljive na način obrezovanja.
Hortenzije so občutljive na način obrezovanja. FOTO: Adobe Stock

Hortenzije: obrezovanje glede na vrsto

Hortenzije so občutljive na način obrezovanja. Strokovnjaki iz Better Homes and Gardens opozarjajo, da je treba razlikovati med vrstami, saj nekatere cvetijo na starem, druge na novem lesu.

Nepravilno obrezovanje lahko pomeni, da rastlina v naslednji sezoni sploh ne cveti, zato je poznavanje vrste ključnega pomena.

Obrezovanje hortenzije
Obrezovanje hortenzije FOTO: Dom in vrt

Pelargonije za bujno poletno cvetenje

Pelargonije potrebujejo redno odstranjevanje odcvetelih delov. S tem spodbujamo rast novih cvetnih poganjkov in podaljšamo obdobje cvetenja.

Priporočljivo je tudi rahlo krajšanje poganjkov, kar rastlini pomaga ohranjati kompaktno obliko.

Kadulja in mačja meta: obrezovanje za zdravje rastline

Zelišča, kot sta kadulja in mačja meta, se obrezujejo za spodbujanje nove rasti. Redno obrezovanje namreč preprečuje olesenelost in spodbuja bolj aromatične liste.

Obrezovanje prav tako podaljšuje življenjsko dobo rastline in izboljšuje njeno vitalnost.

