Na kaj biti pozoren pri izbiri rastlin

Pri načrtovanju zasaditve je najprej treba oceniti razmere na balkonu. Orientacija močno vpliva na rast – na južnih sončnih legah uspevajo rastline, ki dobro prenašajo vročino in sušo, medtem ko senčne lege zahtevajo vrste, ki uspevajo z manj svetlobe. Pri načrtovanju zasaditve balkona je prvo vprašanje, kje stoji balkon in kakšne pogoje ponuja rastlinam. Na južnih balkonih, ki so izpostavljeni močnemu soncu kraljujejo pelargonije in petunije – surfinije. Dobro se obnesejo tudi milijon zvončki, sončne vodenke, grobelniki, žametnice in sladki krompir, ki dodajo barvito cvetenje in kontrast listov. Te vrste potrebujejo veliko svetlobe, dobro odceden substrat in redno zalivanje.

Primer zasaditve: Pelargonije, petunije, žametnice in grobelnik

Na manj sončnih balkonih, kjer je svetlobe manj, zasadimo rastline, ki uspevajo ob indirektni svetlobi. Takšne so begonije, fuksije, lobelije in novogvinejske vodenke. Te lahko dopolnjujemo z torenijami, molembekijami ali bakopami. Trpežne rastline, kot so pelargonije in lobelije, uspevajo na soncu in v polsenci, zato jih lahko vključimo tudi v takšno zasaditev. Pomemben dejavnik je tudi veter, ki lahko poškoduje občutljive rastline ali izsuši substrat. V takih primerih je smiselno izbrati bolj odporne vrste ali uporabiti zaščitne elemente. Poleg tega moramo razmisliti o času, ki ga lahko namenimo negi – nekatere rastline zahtevajo redno zalivanje in odstranjevanje odcvetelih cvetov, druge pa so precej bolj nezahtevne. Ne smemo pozabiti niti na estetski vidik. Kombiniranje različnih barv, oblik in višin in rastlin lahko ustvari dinamičen in privlačen videz.

Pravilna zasaditev: temelj uspeha

Uspešna rast rastlin na balkonu je močno odvisna od pravilne zasaditve. Prvi korak je izbira kakovostnega substrata, ki mora biti zračen, dobro zadrževati vlago in hkrati omogočati odtekanje odvečne vode. Takšen je tudi COMPO SANA zemlja za balkonske rastline. V nasprotnem primeru slab substrat hitro vodi do propadanja rastlin, ne glede na njihovo kakovost. Onemogočeno odvajanje vode namreč povzroči gnitje korenin. Zato je v tem primeru priporočljivo na dno dodati drenažni sloj iz plovca, kamenčkov, glinopora ali koščkov keramike, ki omogoča boljše odtekanje odvečne vode. Naslednji ključni element je gnojenje. Ker so rastline v loncih omejene s količino zemlje, hitro porabijo hranila – zato je redno dodajanje gnojil nujno. Prvo gnojenje načeloma opravimo, ko se rastline dobro ukoreninijo. To je po navadi 3–4 tedne po sajenju. Uporabimo lahko tekoča gnojila (COMPO tekoče gnojilo za balkonske rastline), ki jih dodajamo približno enkrat do dvakrat na teden v manjših odmerkih. Druga možnost je uporabi počasi topnih gnojil, ki jih lahko dodamo ob posaditvi ali tekom sezone. S svojim načinom delovanja zagotavljajo dolgotrajno oskrbo hranil. Pomembno je, da upoštevamo navodila proizvajalca glede odmerka, saj tudi prekomerno gnojenje lahko škoduje rastlinam.

Primer popestritve balkona z begonijami, rožmarinom in trajnimi nageljnimi

Zalivanje mora biti prilagojeno vremenskim razmeram in potrebam posameznih rastlin. Poleti je pogosto potrebno vsakodnevno zalivanje ali celo večkrat dnevno. Pri tem pazimo, da ne zalivamo v najmočnejšem soncu. Prekomerno zalivanje je prav tako škodljivo kot premalo vode, zato je pomembno najti ravnovesje. Redno gnojenje skupaj z ustreznim zalivanjem zagotavlja, da rastline uspešno rastejo, bogato cvetijo in ohranjajo zdrav videz listov.

Balkon kot prostor za samooskrbo

V zadnjih letih postaja vse bolj priljubljena tudi zasaditev uporabnih rastlin, kot so zelišča in zelenjava. Na balkonu lahko uspešno gojimo zelišča in dišavnice, ki so nepogrešljive v kuhinji: bazilika, peteršilj, rožmarin, meta in timijan. Poleg zelišč se vse pogosteje pojavljajo tudi paradižniki, paprika, solata in celo jagode. Takšne zasaditve zahtevajo nekoliko več pozornosti – predvsem pri zalivanju, gnojenju in izbiri ustreznih sort. Vendar se trud hitro obrestuje z dobrimi rezultati. Pri tem je pomembno poudariti, da za cvetoče rastline in zelenjavo ne uporabljamo povsem enakega pristopa k substratu in prehrani rastlin. Cvetoče rastline potrebujejo pogoje, ki spodbujajo tvorbo cvetov, medtem ko zelenjava za razvoj plodov zahteva bolj intenzivno in ciljno prehrano.

Primer pridelave zelenjave na balkonu