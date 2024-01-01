Idealno je, če lahko komu zaupate ključe svojega domovanja in nalogo zalivanja vaših sobnih rastlin. A kaj storiti, če takšne osebe nimate oziroma je iz kakršnih koli razlogov v tem trenutku ne želite dodatno obremeniti? Je nekaj trikov, ki jih lahko preizkusite.
Prihod pomladi s sabo prinese tudi prebujanje narave – od žvrgolenja ptic do cvetočih rastlin, ki okrasijo pokrajino in napolnijo zrak s čudovitimi vonjavami. Cvetoče pomladne rože lahko prebudijo tudi vaš balkon in okenske police. Možnosti je veliko, izberite pa tiste, ki so najbolj všeč vam.
Okrasni aranžmaji, ki jih postavimo na zunanje okenske police, lepo polepšajo naš dom in v depresivnih jesenskih in zimskih dneh prinašajo v našo bližino nekaj življenja. Katere balkonske rože, trajnice izbrati?
S koncem meseca se počasi poslavljamo od poletja in se začenjamo pripravljati na vse, kar s sabo prinaša jesen. Dolge dneve, pripekajočo vročino in tople poletne večere na terasi bodo počasi zamenjala sveža jutra in nekoliko hladnejše noči, kljub temu pa so temperature čez dan lahko še precej visoke. Kako se torej v tem času lotiti izbire cvetja ob upoštevanju, da mora biti odporno na še vedno vroče in suho vreme, preživeti zimo, hkrati pa želimo v cvetočem nasadu uživati kar se da dolgo?
Pelargonije so brez dvoma ene izmed najbolj priljubljenih okenskih rož v spomladanskem in poletnem času. Razlog za to gre najverjetneje pripisati tudi dejstvu, da so precej enostavne za gojenje in zahtevajo zelo malo nege, hkrati pa niso občutljive na škodljivce ali bolezni, niti na poletno vročino. Gojenje v loncu je zanje zelo ugodno, saj lepše cvetijo, če so korenine nekoliko stisnjene.
Ste vedeli, da naravna gnojila za naše okrasne lončnice lahko pripravimo tudi sami? In to kar iz odpadnih surovin, ki se nam iz dneva v dan nabirajo med kuho? Ker jih smatramo kot biološke odpadke, sprva sploh ne pomislimo, da bi jih lahko še kakorkoli uporabili, a dejansko se številni obnesejo kot kvalitetna hranila za zelene rastline.
Ker se jesen že počasi preveša v zimo in je dan že precej kratek, temperature pa se ponoči spustijo tudi skoraj do ledišča, je skrajni čas, da poletne cvetlice zamenjamo za nekaj bolj trpežnega. Čudovito cvetje, ki je ime dobilo po številnih zgodbah, v katerih nastopajo sebične mačehe, spada v družino vijolic. V preteklosti se je mačeh na domačem vrtu in okenskih policah marsikdo izogibal, saj naj bi veljale za cvetje, ki je bolj primerno za grobove, a dejstvo je, da so lahko čudovit in nezahteven cvetoči okras na balkonu ali okenski polici.
September in oktober sta za cvetlice zelo nehvaležna meseca, saj slovita p muhastem in spremenljivem vremenu. Menjava sončnih trenutkov z hladnim obdobjem, nas počasi pripravlja na počitek. Zato je treba poletne cvetlice pravočasno pripraviti na prezimovanje, balkon in teraso pa okrasiti s tistimi, ki so bolj odporne na mraz.
Najlažje se je seveda sprehoditi med policami s prekrasnimi sadikami in izbrati tiste, ob katerih vam najbolj zaigra srce. A to ni najpametnejša taktika. Izbire se je treba lotiti premišljeno.
Gomoljna begonija je s svojimi čudovitimi cvetovi ena od priljubljenih rastlin, ki krasi številne balkone, terase in okenske police. Ker obstaja več različnih sort, ki se med sabo razlikujejo po cvetovih, boste zagotovo poiskali sebi najljubšo. Zakaj so gomoljaste begonije nezahtevne, kakšna lega jim paše in, kako je potrebno za njih skrbeti, si preberite v nadaljevanju.
Fuksije cvetijo skozi vse poletje in vse do pozne jeseni, zato so zelo priljubljene. Lahko jih posadite v okenska korita ali pa jih imate na balkonu. Zelo enostavno jih lahko prezimite in naslednje poletje bodo spet krasile vaša okna ali balkone.
Izbire je dandanes veliko, a pametno je premisliti, zakaj se določene vrste cvetja pri nas še posebno pogosto pojavljajo.