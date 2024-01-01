Balkonsko cvetje

Mačehe niso samo za na grobove

Ker se jesen že počasi preveša v zimo in je dan že precej kratek, temperature pa se ponoči spustijo tudi skoraj do ledišča, je skrajni čas, da poletne cvetlice zamenjamo za nekaj bolj trpežnega. Čudovito cvetje, ki je ime dobilo po številnih zgodbah, v katerih nastopajo sebične mačehe, spada v družino vijolic. V preteklosti se je mačeh na domačem vrtu in okenskih policah marsikdo izogibal, saj naj bi veljale za cvetje, ki je bolj primerno za grobove, a dejstvo je, da so lahko čudovit in nezahteven cvetoči okras na balkonu ali okenski polici.