Viseča pelargonija je hit letošnjega poletja

Simbolični pomen rastlin, ki jih pogosto sadimo na grobove

Mark Wahlberg je sprejel odločitev in se preselil v palačo

Teh barv se v dnevni sobi izogibajte za vsako ceno

Znaki, ki kažejo, da vas ima pes zares rad

Kako poskrbeti za lončnice, ko ste na počitnicah?

Idealno je, če lahko komu zaupate ključe svojega domovanja in nalogo zalivanja vaših sobnih rastlin. A kaj storiti, če takšne osebe nimate oziroma je iz kakršnih koli razlogov v tem trenutku ne želite dodatno obremeniti? Je nekaj trikov, ki jih lahko preizkusite.

Balkonsko cvetje, brez katerega to pomlad ne gre

Prihod pomladi s sabo prinese tudi prebujanje narave – od žvrgolenja ptic do cvetočih rastlin, ki okrasijo pokrajino in napolnijo zrak s čudovitimi vonjavami. Cvetoče pomladne rože lahko prebudijo tudi vaš balkon in okenske police. Možnosti je veliko, izberite pa tiste, ki so najbolj všeč vam.

Okrasne rastline, ki v hladni sezoni lepo uspevajo

Okrasni aranžmaji, ki jih postavimo na zunanje okenske police, lepo polepšajo naš dom in v depresivnih jesenskih in zimskih dneh prinašajo v našo bližino nekaj življenja. Katere balkonske rože, trajnice izbrati?

To okrasno cvetje se sadi konec poletja

S koncem meseca se počasi poslavljamo od poletja in se začenjamo pripravljati na vse, kar s sabo prinaša jesen. Dolge dneve, pripekajočo vročino in tople poletne večere na terasi bodo počasi zamenjala sveža jutra in nekoliko hladnejše noči, kljub temu pa so temperature čez dan lahko še precej visoke. Kako se torej v tem času lotiti izbire cvetja ob upoštevanju, da mora biti odporno na še vedno vroče in suho vreme, preživeti zimo, hkrati pa želimo v cvetočem nasadu uživati kar se da dolgo?

Cvetje, ki se najpogosteje znajde na balkonih in okenskih policah

Pelargonije so brez dvoma ene izmed najbolj priljubljenih okenskih rož v spomladanskem in poletnem času. Razlog za to gre najverjetneje pripisati tudi dejstvu, da so precej enostavne za gojenje in zahtevajo zelo malo nege, hkrati pa niso občutljive na škodljivce ali bolezni, niti na poletno vročino. Gojenje v loncu je zanje zelo ugodno, saj lepše cvetijo, če so korenine nekoliko stisnjene.

Vaše rože bodo lepše z jajčno lupino ali kavno usedlino

Ste vedeli, da naravna gnojila za naše okrasne lončnice lahko pripravimo tudi sami? In to kar iz odpadnih surovin, ki se nam iz dneva v dan nabirajo med kuho? Ker jih smatramo kot biološke odpadke, sprva sploh ne pomislimo, da bi jih lahko še kakorkoli uporabili, a dejansko se številni obnesejo kot kvalitetna hranila za zelene rastline.

Mačehe niso samo za na grobove

Ker se jesen že počasi preveša v zimo in je dan že precej kratek, temperature pa se ponoči spustijo tudi skoraj do ledišča, je skrajni čas, da poletne cvetlice zamenjamo za nekaj bolj trpežnega. Čudovito cvetje, ki je ime dobilo po številnih zgodbah, v katerih nastopajo sebične mačehe, spada v družino vijolic. V preteklosti se je mačeh na domačem vrtu in okenskih policah marsikdo izogibal, saj naj bi veljale za cvetje, ki je bolj primerno za grobove, a dejstvo je, da so lahko čudovit in nezahteven cvetoči okras na balkonu ali okenski polici.

Te cvetlice sedaj zasadite na teraso in balkon

September in oktober sta za cvetlice zelo nehvaležna meseca, saj slovita p muhastem in spremenljivem vremenu. Menjava sončnih trenutkov z hladnim obdobjem, nas počasi pripravlja na počitek. Zato je treba poletne cvetlice pravočasno pripraviti na prezimovanje, balkon in teraso pa okrasiti s tistimi, ki so bolj odporne na mraz.

Kako izbrati pravo balkonsko cvetje?

Najlažje se je seveda sprehoditi med policami s prekrasnimi sadikami in izbrati tiste, ob katerih vam najbolj zaigra srce. A to ni najpametnejša taktika. Izbire se je treba lotiti premišljeno.

Vse o balkonskem cvetju s prekrasnimi cvetovi

Gomoljna begonija je s svojimi čudovitimi cvetovi ena od priljubljenih rastlin, ki krasi številne balkone, terase in okenske police. Ker obstaja več različnih sort, ki se med sabo razlikujejo po cvetovih, boste zagotovo poiskali sebi najljubšo. Zakaj so gomoljaste begonije nezahtevne, kakšna lega jim paše in, kako je potrebno za njih skrbeti, si preberite v nadaljevanju.

Priljubljeno cvetje, ki krasi okenske police

Fuksije cvetijo skozi vse poletje in vse do pozne jeseni, zato so zelo priljubljene. Lahko jih posadite v okenska korita ali pa jih imate na balkonu. Zelo enostavno jih lahko prezimite in naslednje poletje bodo spet krasile vaša okna ali balkone.

Najbolj priljubljeno balkonsko cvetje

Izbire je dandanes veliko, a pametno je premisliti, zakaj se določene vrste cvetja pri nas še posebno pogosto pojavljajo.

