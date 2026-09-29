September nas pogosto razvaja s prijetnimi temperaturami, zato marsikdo misli, da bodo balkonske rastline na prostem brez težav zdržale še več tednov. Toda vrtnarji opozarjajo, da so za številne tropske in subtropske vrste veliko pomembnejše nočne temperature kot sončni dnevi. Ko se noči začnejo približevati 10 stopinjam Celzija, je čas za ukrepanje. Strokovnjaki priporočajo, da občutljive lončnice začnemo pravočasno seliti v notranje prostore, še preden jih preseneti prvi hladnejši val.

Če imate balkon ali teraso še vedno polno cvetočih rastlin, preverite, katere med njimi bodo hvaležne za zgodnjo selitev.

O najbolj priljubljenem balkonskem cvetju smo na Dominvrt.si pisali v tem članku, kjer smo podrobno razložili, zakaj se določene vrste cvetja pri nas še posebno pogosto pojavljajo.

Mandevila (ali dipladenija) ne mara hladnih noči

Mandevila (Mandevilla) je ena najbolj priljubljenih vzpenjavk za sončne balkone. Njeni veliki cvetovi v rožnatih, belih ali rdečih odtenkih pogosto cvetijo vse do jeseni, vendar je videz lahko varljiv. Rastlina izvira iz tropskih območij in slabo prenaša padec temperatur. Smiselno jo je prenesti v notranjost, ko se nočne temperature spustijo pod približno 10 do 15 stopinj Celzija. Pozimi potrebuje veliko svetlobe, zmerno zalivanje in nekoliko hladnejši prostor.

Bugenvilija bo lepše prezimila pod streho

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Čeprav bugenvilijo (Bougainvillea) pogosto povezujemo z mediteranskimi kraji, je precej bolj občutljiva na mraz, kot bi si mislili. Že krajša izpostavljenost nizkim temperaturam lahko povzroči odpadanje listov in oslabitev rastline. Vrtnarski strokovnjaki priporočajo prezimovanje v svetlem prostoru brez zmrzali. Če po selitvi odvrže del listov, to še ne pomeni, da je z rastlino kaj narobe. Gre za normalen odziv na spremembo razmer.

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Kitajski hibiskus ni enak vrtnemu hibiskusu

Pri hibiskusih velja pomembna izjema. Medtem ko lahko vrtni hibiskus (Hibiscus syriacus) na prostem brez težav prezimi, je kitajski hibiskus (Hibiscus rosa-sinensis) precej bolj občutljiv. Prav ta vrsta je pogosta na balkonih in terasah. Ob preselitvi v notranjost lahko rastlina izgubi nekaj listov ali celo del cvetnih popkov, vendar je to običajen odziv na manj svetlobe in spremenjene pogoje rasti. Prezimuje naj v svetlem in zaščitenem prostoru.

Pelargonij ne zavrzite po nepotrebnem

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Pelargonije (Pelargonium) so med najbolj hvaležnimi balkonskimi rastlinami. Mnogi jih jeseni zavržejo, čeprav jih lahko brez večjih težav ohranimo tudi za prihodnjo sezono. Potrebujejo svetel prostor in zelo zmerno zalivanje. Zemlja se mora med zalivanji skoraj povsem osušiti. Če so rastline zdrave, jih boste spomladi lahko znova postavili na balkon in prihranili nakup novih sadik.

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Kaj storiti z begonijami?

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Pri begonijah (Begonia) ni enotnega pravila. Nekatere vrste lahko prezimujejo kot sobne rastline, gomoljne begonije pa jeseni preidejo v obdobje mirovanja. Največja napaka je pretirano zalivanje. Pozimi rastline porabijo precej manj vode, zato lahko stalno mokra zemlja hitro povzroči gnitje korenin ali gomoljev. Če gojite gomoljne begonije, je jeseni pogosto najbolje, da gomolje shranite na suhem in zaščitenem mestu ter jih znova posadite spomladi.

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Pred selitvijo opravite še en pomemben pregled

Rastlin ne prenesite naravnost med sobne lončnice. Najprej preglejte spodnjo stran listov, stebla in površino zemlje. Prav zdaj se lahko na njih skrivajo listne uši, pršice, kaparji in drugi škodljivci, ki bi se hitro razširili tudi na druge rastline v stanovanju. Rastline po selitvi postavite k najsvetlejšemu oknu, ki ga imate na voljo, in zmanjšajte zalivanje. Če bodo prve tedne izgubile nekaj listov, ni razloga za paniko. Večina se bo po prilagoditvi na nove razmere hitro pobrala.

Za uspešno prezimovanje je pomembnejši pogled na nočno vremensko napoved kot na koledar. Topli dnevi namreč ne pomenijo nujno, da so tudi noči še dovolj prijazne za občutljive balkonske rastline.