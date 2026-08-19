Po večdnevnem vročinskem valu in žgočem soncu številne balkonske rastline niso več videti tako bujne kot pred nekaj tedni. Cvetovi so manj razkošni, listi povešeni, nekatere rastline pa delujejo, kot da so čez noč izgubile vso svojo vitalnost. Večina lastnikov balkonov v takšnem trenutku najprej poseže po zalivalki. Čeprav voda rastlinam seveda pomaga pri okrevanju, strokovnjaki opozarjajo, da je po obdobju ekstremne vročine še pomembnejši drugačen korak: natančen pregled rastlin.

Pred zalivanjem preverite liste

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Po podatkih britanskega vrtnarskega združenja RHS in številnih vrtnarskih strokovnjakov so vročina, suh zrak in pomanjkanje vlage idealne razmere za razvoj škodljivcev, ki se pogosto skrijejo tam, kjer jih sploh ne opazimo, na spodnji strani listov. Zato si po vročinskem valu vzemite nekaj minut in rastline dobro preglejte. Posebej pozorni bodite na spodnjo stran listov, kjer se lahko skrivajo pršice, bele mušice ali drugi škodljivci.

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Znaki, ki jih ne smete spregledati

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Če na listih opazite drobne svetle pikice, tanke pajčevinaste niti, lepljive sledi ali nenavadno razbarvanje, rastlina morda ni le žejna. Možno je, da jo je napadel škodljivec, ki je vroče in suho vreme izkoristil za hitro razmnoževanje. Prav pršice veljajo za enega najpogostejših poletnih problemov. Njihova populacija lahko v vročem vremenu eksplozivno naraste, poškodbe pa vrtnarji pogosto zamenjajo za posledice sončnega ožiga ali pomanjkanja vode.

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Odstranite poškodovane dele

Če so posamezni listi popolnoma suhi, porjaveli ali močno poškodovani, jih odstranite. Tako bo rastlina manj energije porabljala za poškodovane dele in jo bo lahko usmerila v razvoj novih poganjkov ter cvetov. Pri tem ne odstranjujte preveč zelenih listov naenkrat. Rastline po vročinskem stresu potrebujejo dovolj listne mase, da lahko nadaljujejo fotosintezo in okrevanje.

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Kako pomagati rastlinam pri okrevanju?

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Po pregledu rastline temeljito zalijte zgodaj zjutraj ali zvečer, ko temperature padejo. Vodo usmerite neposredno k koreninam in ne po listih, saj je tako izhlapevanje manjše in rastlina od vode prejme več koristi. To svetujejo tudi strokovnjaki RHS. Če opazite škodljivce, ukrepajte čim prej. Manjši napadi se pogosto dajo omejiti že z odstranjevanjem prizadetih listov in prhanjem rastline z vodo, pri močnejšem napadu pa so lahko potrebna tudi namenska sredstva za varstvo rastlin.

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Včasih je dovolj le nekaj minut pozornosti

Po vročinskem valu ne preverite zgolj, ali je zemlja v loncu suha. Rastline si zaslužijo nekaj minut natančnega pregleda. Prav listi namreč pogosto prvi razkrijejo, kako dobro so prestale ekstremne temperature in ali potrebujejo le vodo ali še kaj več.

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