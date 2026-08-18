Zakaj pelargonije včasih nehajo cveteti?

Pelargonije so sicer nezahtevne rastline, vendar za veliko cvetov potrebujejo pravilno ravnovesje hranil. Pogosta napaka je, da jih vrtnarji samo zalivajo, pozabijo pa na dognojevanje. Ko rastlini primanjkuje hranil, se to hitro pokaže: listi postanejo bledi, rast je počasnejša, cvetov pa je vedno manj. Posebej v loncih in balkonskih koritih se hranila hitro izperejo, zato jih je treba med rastno sezono redno dodajati. Kot poudarjajo strokovnjaki iz Kraljevega hortikulturnega združenja, potrebujejo pelargonije za bujno rast predvsem dovolj svetlobe, pravilno zalivanje in redno oskrbo s hranili. Sama "čudežna" sestavina običajno ni dovolj, pomembna je celotna nega rastline.

icon-expand Pelargonije že desetletja krasijo slovenske balkone in terase. FOTO: Dreamstime

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Mleko za pelargonije: priljubljen domač pripravek

Mleko je eden izmed starejših domačih nasvetov, ki jih uporabljajo nekateri vrtnarji. Razlog je predvsem v vsebnosti kalcija, beljakovin in drugih snovi, ki lahko ob pravilni uporabi vplivajo na kakovost tal. V praksi nekateri ljubiteljski vrtnarji uporabljajo zelo razredčeno mleko kot dodatek vodi za zalivanje. Pomembno je, da se ne uporablja nerazredčeno, saj lahko ostanki mleka v zemlji povzročijo neprijeten vonj in privabijo mikroorganizme. Če ga vrtnarji uporabljajo, naj bo to predvsem dopolnilo k običajni negi in ne glavni vir prehrane.

icon-expand Za veliko cvetov potrebujejo pravilno ravnovesje hranil. FOTO: iStockphoto

Suhi kvas za rastline: nasvet, ki kroži med vrtnarji

Suhi kvas je še en priljubljen domač pripravek. Ideja temelji na tem, da kvas vsebuje mikroorganizme, vitamine skupine B in druge snovi, ki lahko vplivajo na mikrobno življenje v zemlji. Vrtnarji pogosto pripravijo mešanico iz vode, majhne količine suhega kvasa in včasih tudi malo sladkorja. Takšno raztopino nato uporabijo kot občasni dodatek pri zalivanju. Pri tem je pomembna zmernost. Preveč sladkorja ali prepogosta uporaba lahko poruši ravnovesje v zemlji in povzroči težave, namesto da bi rastlini koristila.

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Bananin olupek za pelargonije: priljubljen vir kalija

Med najbolj znanimi naravnimi pripravki je zagotovo bananin olupek. Banane vsebujejo veliko kalija, elementa, ki ga rastline potrebujejo pri nastajanju cvetov in splošni odpornosti. Vrtnarji uporabljajo različne metode – od sušenja in mletja olupkov do priprave komposta. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da preprosto namakanje olupka v vodi ni tako učinkovito, kot pogosto prikazujejo objave na družbenih omrežjih. Bolj priporočljiv način je kompostiranje, kjer se hranila postopoma sproščajo in postanejo dostopnejša rastlinam.

icon-expand Pelargonije FOTO: Shutterstock

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Kaj zares pomaga, da pelargonije cvetijo vse poletje?

Če želite močne pelargonije z veliko cvetovi, se izkušeni vrtnarji držijo nekaj preverjenih pravil: - odstranite odcvetele cvetove, da rastlina ne porablja energije za semena; - zagotovite vsaj nekaj ur neposrednega sonca dnevno; - zalivajte redno, vendar ne pustite, da voda zastaja; - uporabljajte gnojilo za cvetoče rastline z dovolj kalija; - presajajte v kakovostno zemljo, ki omogoča dobro odvajanje vode. Balkonske rastline imajo v loncih omejen prostor za korenine, zato potrebujejo več pozornosti kot rastline na vrtu. Prav zato je pomembneje ustvariti dobre pogoje za rast kot iskati samo en skrivni trik. Mleko, kvas in bananin olupek so zanimivi domači pripravki, ki jih številni vrtnarji radi preizkušajo. Najboljše rezultate pa običajno prinese kombinacija dobre zemlje, pravilnega zalivanja, dovolj svetlobe in primernega gnojenja.

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