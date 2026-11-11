Marsikdo je prepričan, da bodo rastline na balkonu ali terasi brez težav preživele nekaj hladnih noči. A prav prve slane pogosto povzročijo največ škode. Medtem ko korenine rastlin na vrtu pred mrazom ščiti debela plast zemlje, so lončnice veliko bolj izpostavljene. Ko temperature ponoči padejo pod ničlo, se zemlja v loncu ohladi bistveno hitreje kot vrtna prst. Posledice niso vedno vidne takoj, toda poškodovane korenine, oveneli listi in propadle rastline spomladi hitro pokažejo, da je bil mraz močnejši nasprotnik, kot smo pričakovali. Na to opozarja tudi hrvaški portal tportal, podobna priporočila pa navajajo strokovnjaki britanskih drevesnic Hopes Grove Nurseries.

Lončnic ne puščajte na najbolj izpostavljenih mestih

icon-expand Lončnice so pozimi precej bolj ranljive kot rastline na vrtu. Preverite, kako jih zaščititi in katerim napakam se je treba izogniti. FOTO: Shutterstock

Če loncev ne morete prestaviti v garažo, zimski vrt ali drugo zaščiteno mesto, jih vsaj umaknite z najbolj vetrovnih delov balkona ali terase. Strokovnjaki priporočajo, da lonce postavite ob južno ali zahodno steno hiše. Zidovi čez dan vpijajo toploto sonca in jo ponoči počasi oddajajo, zato je lahko temperatura ob njih za nekaj stopinj višja kot drugje na vrtu. Tudi to lahko odloča o tem, ali bo rastlina preživela ali ne. Še en preprost trik: lonce postavite tesno drug ob drugega. Skupina rastlin ustvarja ugodnejšo mikroklimo in bolje zadržuje toploto.

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Ena najpogostejših napak: lonec stoji neposredno na betonu

To je napaka, ki jo dela veliko ljubiteljev rastlin. Betonske plošče, keramika in kamen pozimi hitro prevzamejo nizke temperature. Če lonec stoji neposredno na takšni podlagi, mraz zelo hitro doseže korenine. Rešitev je preprosta. Lonec postavite na lesene letvice, kos stiropora, karton ali posebne podstavke za lonce. Že nekaj centimetrov izolacije lahko bistveno zmanjša izgubo toplote.

Pozabite na folije

Ko se vremenska napoved obarva z modro, mnogi rastline ovijejo v plastično folijo. A strokovnjaki opozarjajo, da to pogosto povzroči več škode kot koristi. Pod neprepustno folijo nastaja kondenz. Kapljice vode na mrazu zamrznejo, ob sončnih zimskih dneh pa lahko pride celo do pregrevanja rastline. Veliko boljša izbira so juta, vrtna koprena oziroma agrotekstil ali druge zračne tkanine, ki rastlino zaščitijo, hkrati pa omogočajo kroženje zraka.

icon-expand Lončnice na terasi pozimi FOTO: Shutterstock

Tudi zemlja potrebuje zimsko odejo

Prav površina zemlje v loncu je najbolj izpostavljena mrazu. Zato strokovnjaki priporočajo plast organskega zastirke. Uporabite lahko borovo lubje, suho listje, slamo ali mah. Takšna plast deluje kot nekakšna odeja, ki pomaga ohranjati toploto v območju korenin. Poleg zaščite pred mrazom zmanjšuje tudi izsuševanje zemlje, ki je pozimi pogosto spregledan problem.

Mraz ni edina nevarnost

Presenetljivo se številne lončnice pozimi ne posušijo zaradi mraza, ampak zaradi nepravilnega zalivanja. Tudi pozimi rastline občasno potrebujejo vodo. Če je zemlja popolnoma suha, lahko pride do poškodb korenin. Hkrati pa preveč vode poveča tveganje za gnitje korenin in pokanje loncev ob zmrzovanju. Strokovnjaki zato priporočajo zmerno zalivanje in dobro odvajanje odvečne vode.

Katere lončnice so najbolj občutljive na mraz? Vse rastline ne prenašajo nizkih temperatur enako dobro. Nekatere lahko ostanejo zunaj skoraj vso zimo, druge pa je treba zaščititi že ob prvih hladnih nočeh. Pelargonije Pelargonije (bršljanke in pokončne pelargonije) so med najbolj priljubljenimi balkonskimi rastlinami, vendar slabo prenašajo temperature pod lediščem. Pred prvo slano jih je najbolje prestaviti v svetel in hladen prostor s temperaturo med 5 in 10 stopinjami Celzija. Citrusi v loncih Limone, mandarine in kumkvati lahko kratkotrajno prenesejo nekaj stopinj nad ničlo, daljši mraz pa jih hitro poškoduje. Pozimi jih postavite v svetel, hladen prostor in zmanjšajte zalivanje. Oleander Čeprav velja za precej trpežno sredozemsko rastlino, lahko koreninski sistem v loncu hitro poškoduje zmrzal. Lonec je zato smiselno oviti z juto ali mehurčasto folijo ter ga postaviti ob zaščiteno steno hiše. Bugenvilija Bogato cvetoča bugenvilija je zelo občutljiva na mraz. Že temperature okoli nič stopinj Celzija lahko povzročijo odpadanje listov. Pred zimo jo prestavite v svetel prostor brez zmrzali. Hortenzije v loncih Hortenzije na vrtu običajno dobro prezimijo, v loncih pa so nekoliko bolj ranljive. Posebno pozornost namenite zaščiti korenin. Pomagata plast zastirke in izolacija lonca. Sivka Večina sort sivke dobro prenaša zimo, vendar predvsem v dobro odcedni zemlji. Pozimi jo bolj kot mraz pogosto ogroža prevelika vlaga. Pazite, da voda ne zastaja v podstavkih. Pušpan, skimija in druge zimzelene lončnice Te rastline običajno brez težav prezimijo na prostem, vseeno pa jim koristi zaščita korenin z zastirko in dvig lonca od hladnih betonskih tal.

Nekaj minut dela zdaj lahko prihrani veliko razočaranje spomladi

Prva slana pogosto pride prej, kot pričakujemo. Prav zato je november zadnji trenutek, da pregledate rastline na balkonu, terasi ali ob vhodu v hišo. Premik lonca bližje steni, nekaj centimetrov izolacije pod posodo in zaščitna plast zastirke so majhni ukrepi, ki lahko pomenijo razliko med rastlino, ki bo spomladi znova bujno odgnala, in praznim loncem, ki bo čakal na novo zasaditev.

Tri lončnice, ki jih zaščitite najprej 1. Citrusi (limona, mandarina, kumkvat) 2. Bugenvilija 3. Pelargonije Tri lončnice, ki zimo običajno dobro prenesejo 1. Sivka 2. Skimija 3. Pušpan

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