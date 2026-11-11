Marsikdo je prepričan, da bodo rastline na balkonu ali terasi brez težav preživele nekaj hladnih noči. A prav prve slane pogosto povzročijo največ škode. Medtem ko korenine rastlin na vrtu pred mrazom ščiti debela plast zemlje, so lončnice veliko bolj izpostavljene.
Ko temperature ponoči padejo pod ničlo, se zemlja v loncu ohladi bistveno hitreje kot vrtna prst. Posledice niso vedno vidne takoj, toda poškodovane korenine, oveneli listi in propadle rastline spomladi hitro pokažejo, da je bil mraz močnejši nasprotnik, kot smo pričakovali. Na to opozarja tudi hrvaški portal tportal, podobna priporočila pa navajajo strokovnjaki britanskih drevesnic Hopes Grove Nurseries.
Lončnic ne puščajte na najbolj izpostavljenih mestih
Če loncev ne morete prestaviti v garažo, zimski vrt ali drugo zaščiteno mesto, jih vsaj umaknite z najbolj vetrovnih delov balkona ali terase.
Strokovnjaki priporočajo, da lonce postavite ob južno ali zahodno steno hiše. Zidovi čez dan vpijajo toploto sonca in jo ponoči počasi oddajajo, zato je lahko temperatura ob njih za nekaj stopinj višja kot drugje na vrtu. Tudi to lahko odloča o tem, ali bo rastlina preživela ali ne.
Še en preprost trik: lonce postavite tesno drug ob drugega. Skupina rastlin ustvarja ugodnejšo mikroklimo in bolje zadržuje toploto.
Ena najpogostejših napak: lonec stoji neposredno na betonu
To je napaka, ki jo dela veliko ljubiteljev rastlin. Betonske plošče, keramika in kamen pozimi hitro prevzamejo nizke temperature. Če lonec stoji neposredno na takšni podlagi, mraz zelo hitro doseže korenine.
Rešitev je preprosta. Lonec postavite na lesene letvice, kos stiropora, karton ali posebne podstavke za lonce. Že nekaj centimetrov izolacije lahko bistveno zmanjša izgubo toplote.
Pozabite na folije
Ko se vremenska napoved obarva z modro, mnogi rastline ovijejo v plastično folijo. A strokovnjaki opozarjajo, da to pogosto povzroči več škode kot koristi.
Pod neprepustno folijo nastaja kondenz. Kapljice vode na mrazu zamrznejo, ob sončnih zimskih dneh pa lahko pride celo do pregrevanja rastline.
Veliko boljša izbira so juta, vrtna koprena oziroma agrotekstil ali druge zračne tkanine, ki rastlino zaščitijo, hkrati pa omogočajo kroženje zraka.
Tudi zemlja potrebuje zimsko odejo
Prav površina zemlje v loncu je najbolj izpostavljena mrazu. Zato strokovnjaki priporočajo plast organskega zastirke. Uporabite lahko borovo lubje, suho listje, slamo ali mah. Takšna plast deluje kot nekakšna odeja, ki pomaga ohranjati toploto v območju korenin.
Poleg zaščite pred mrazom zmanjšuje tudi izsuševanje zemlje, ki je pozimi pogosto spregledan problem.
Mraz ni edina nevarnost
Presenetljivo se številne lončnice pozimi ne posušijo zaradi mraza, ampak zaradi nepravilnega zalivanja.
Tudi pozimi rastline občasno potrebujejo vodo. Če je zemlja popolnoma suha, lahko pride do poškodb korenin. Hkrati pa preveč vode poveča tveganje za gnitje korenin in pokanje loncev ob zmrzovanju. Strokovnjaki zato priporočajo zmerno zalivanje in dobro odvajanje odvečne vode.
Nekaj minut dela zdaj lahko prihrani veliko razočaranje spomladi
Prva slana pogosto pride prej, kot pričakujemo. Prav zato je november zadnji trenutek, da pregledate rastline na balkonu, terasi ali ob vhodu v hišo.
Premik lonca bližje steni, nekaj centimetrov izolacije pod posodo in zaščitna plast zastirke so majhni ukrepi, ki lahko pomenijo razliko med rastlino, ki bo spomladi znova bujno odgnala, in praznim loncem, ki bo čakal na novo zasaditev.
Viri: Tportal, Mirror, Hopes Grove Nurseries
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