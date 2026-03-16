S prihodom pomladi balkoni ponovno oživijo. Marec je tisti čarobni trenutek, ko lahko z nekaj premišljenimi izbirami ustvarite barvit, živahen in dolgotrajen cvetlični kotiček, ki vas bo razveseljeval vse do poznega poletja. Čeprav so jutra še sveža, je to pravi čas za trpežne vrste, ki brez težav prenesejo nižje temperature in hitro zacvetijo. Tako boste svojemu balkonu zagotovili podobo pomladne oaze, ki jo boste vzljubili kot novo najljubšo sobo. Za takojšen vizualni učinek v balkonskih koritih izberite že pripravljene sadike iz vrtnega centra. Vrtni centri ponujajo širok izbor odpornih vrst, ki so že ojačale za spomladanske temperature.

Zasadite zdaj: cvetje, ki bo vaš balkon obarvalo takoj

Za hiter vizualni "wow učinek" izberite že vzgojene sadike iz vrtnarskih centrov, ki so prilagojene zgodnjim spomladanskim razmeram. Najboljša izbira za marec: - Mačehe (Viola wittrockiana) Izjemno odporne na mraz, dolgo cvetoče in na voljo v skoraj neomejenih barvnih kombinacijah. Idealne za polsenčne lege.

icon-expand Mačehe so ene najodpornejših pomladnih cvetlic in na balkonu ustvarijo barvit videz že marca. FOTO: Profimedia

- Jegliči (Primula) Med prvimi znanilci pomladi. Ljubijo vlažno prst in prinašajo čudovite pastelne odtenke. - Marjetice (Bellis perennis) Odlične za naraven, sproščen videz balkona. Zelo primerne za kombiniranje z drugimi vrstami. - Spominčice (Myosotis) Nežne modre cvetlice so prava klasika, še posebej v kombinaciji s čebulnicami.

icon-expand Spominčice FOTO: Miro Majcen

- Ranunkule (Ranunculus asiaticus) Za glamur in polne, večplastne cvetove. Sprva občutljive, vendar so marca kupljene sadike že dovolj utrjene. Ta cvetlična paleta je idealna osnova za preprost, hitro uporaben in že marca popolnoma cvetoč balkon.

Čebulice v lončkih: trenutna pomladna čarobnost brez čakanja

Čeprav se večina čebulnic sadi jeseni, lahko marca še vedno dosežete čudovit učinek s že vzklitimi čebulicami v lončkih. Priporočene čebulnice: - Tulipani – pomladna klasika s skoraj neskončno paleto barv.

icon-expand Tulipani v lončkih FOTO: Profimedia

- Narcise – rumene ali bele, z nežnimi zvonastimi cvetovi, ki prinašajo pravo sončno energijo. - Hijacinte – dišeče in izjemno dekorativne, popolne za manjše balkone. - Krokusi – nizki, odporni cvetovi, ki zacvetijo zgodaj; pomemben vir hrane za prve čebele. Na primer žafrani.

icon-expand Čebulice hijacinte FOTO: iStockphoto

Čebulice lahko preprosto presadite v večje posode ter jih kombinirate z mačehami ali spominčicami za bogate, večplastne aranžmaje.

Setev v marcu: vzgojite lastne rastlinice za poletni razcvet

Marec je odlična priložnost za začetno setev v notranjih prostorih, še posebej, če želite poleti bujne in barvite balkone. Za setev v stanovanju so idealne: - petunije - lobelije - žametnice - cinije - kapucinke Potrebovale bodo toploto za kalitev, presadite pa jih lahko maja. Za direktno setev proti koncu marca izberite: - mešanice poljskega cvetja - mak - plavica - zvončice Te vrste ustvarijo čudovit videz "divjega balkonskega travnika".

Pravila dobrega balkonskega vrtnarja

icon-expand Balkon FOTO: Dreamstime

Da bo cvetje uspevalo, upoštevajte nekaj ključnih vrtnarskih smernic: 1. Kakovostna zemlja Uporabite svež substrat z dodanimi hranili, primeren za cvetoče rastline. 2. Drenaža je nujna Na dno posode položite: - glinene kroglice - keramiko - droben gramoz Tako preprečite zastajanje vode in gnitje korenin. 3. Zalivanje po pameti Zalijte šele, ko je vrhnja plast zemlje suha. Preveč vode in mraz sta najnevarnejša kombinacija za mlade rastline. 4. Zaščita pred mrazom Pri napovedi temperatur pod –5 C posode zavarujte z: - agrotekstilom - prestavitvijo bližje steni ali pod nadstrešek

Urejanje balkona je pomladna terapija

