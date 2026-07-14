Velecvetni tolščak obožuje sonce in toploto

Velecvetni tolščak (Portulaca grandiflora) je rastlina, ki se odlično znajde v vročih poletnih razmerah. Najbolje uspeva na močno osončenih mestih, kjer prejme več ur neposredne sončne svetlobe. Zaradi svoje odpornosti proti suši je primeren tudi za tiste, ki nimajo veliko časa za vsakodnevno nego rastlin. Je ena izmed nezahtevnih poletnih cvetlic, ki dobro prenaša visoke temperature in suha tla. Njegova posebnost so veliki, pisani cvetovi, ki se pojavljajo v številnih odtenkih – od rožnate, rdeče, oranžne in rumene do bele ter vijolične barve. Rastlina izvira iz toplih predelov Južne Amerike, kjer je prilagojena sončnim in suhim razmeram. Prav zaradi tega ima mesnate liste in stebla, v katerih shranjuje vodo, kar ji omogoča lažje preživetje v obdobjih pomanjkanja vlage.

icon-expand Velecvetni tolščak FOTO: Adobe Stock

Zakaj velecvetni tolščak cveti tako bogato?

Glavna posebnost velecvetnega tolščaka so njegovi veliki in številni cvetovi. Ob ustreznih pogojih lahko cveti od pozne pomladi pa vse do jeseni, zaradi česar velja za eno najbolj hvaležnih poletnih rastlin. Po podatkih vrtnarskega portala Gardeners' World velecvetni tolščak najbolje uspeva v dobro odcednih tleh in na sončnih legah. Če ima dovolj svetlobe, se cvetovi odpirajo pogosteje, rastlina pa razvije bolj kompaktno in bujno rast. Pomembno je tudi, da ga ne posadimo v preveč bogato ali težko zemljo. Velecvetni tolščak se najbolje počuti v lahkih tleh, kjer voda hitro odteče in ne zastaja okoli korenin.

Preberi še Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja

Pravilno zalivanje je ključ do zdrave rastline

Čeprav velecvetni tolščak dobro prenaša sušo, to ne pomeni, da vode sploh ne potrebuje. V obdobju največje vročine mu koristi občasno zalivanje, vendar mora biti zemlja med posameznimi zalivanji nekoliko suha. Preveč vode je ena najpogostejših napak pri negi te rastline. Zaradi zastajanja vlage lahko začnejo korenine propadati, rastlina pa postane manj odporna. Kot opozarjajo strokovnjaki pri The Spruce, večina rastlin, ki dobro prenašajo sušo, bolje uspeva ob zmernem zalivanju kot v stalno mokri zemlji. Pri velecvetnem tolščaku je zato pomembneje zagotoviti dobro odcednost kot pogosto dodajati vodo.

icon-expand Čeprav velecvetni tolščak dobro prenaša sušo, to ne pomeni, da vode sploh ne potrebuje. FOTO: Adobe Stock

Kako spodbuditi še več cvetov?

Za še bolj bujno cvetenje velecvetnega tolščaka lahko poskrbimo z nekaj preprostimi ukrepi: Odstranjujte odcvetele cvetove Redno odstranjevanje suhih cvetov pomaga rastlini usmeriti energijo v nastanek novih popkov. Tako lahko cvetenje traja dlje, rastlina pa ostane urejena. Zagotovite dovolj prostora Čeprav je velecvetni tolščak majhna rastlina, potrebuje dovolj prostora, da se lahko razraste. Pregosta zasaditev lahko zmanjša kroženje zraka in vpliva na njegovo rast. Občasno dodajte hranila Med rastno sezono lahko rastlini koristi zmerno dodajanje gnojila za cvetoče rastline. Pri tem velja, da manj pogosto in pravilno doziranje pogosto prinese boljše rezultate kot pretirano gnojenje.

Preberi še Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer

Najpogostejše napake pri gojenju velecvetnega tolščaka

Čeprav velja za nezahtevno rastlino, se pri negi pogosto pojavljajo nekatere napake: Premalo sonca: v senci bo manj cvetov, rastlina pa bo manj gosta. Preveč zalivanja: stalno mokra zemlja lahko poškoduje korenine. Slaba drenaža: voda mora iz lonca ali korita hitro odteči. Preredko odstranjevanje odcvetelih cvetov: rastlina lahko porabi več energije za semena namesto za nove cvetove.

Velecvetni tolščak je idealna izbira za poletni balkon

Velecvetni tolščak je dokaz, da za čudovit cvetlični kotiček niso potrebne zahtevne rastline. Z dovolj sonca, primerno zemljo in zmernim zalivanjem lahko vse poletje ustvarja množico pisanih cvetov. Prav zaradi svoje odpornosti, dolgega cvetenja in preprostega vzdrževanja ostaja Portulaca grandiflora ena najbolj priljubljenih rastlin za sončne balkone, terase in vrtove.

Preberi še Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon