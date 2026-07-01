Zakaj je verbena postala ena najbolj priljubljenih poletnih rastlin

Verbena oziroma sporiš je v zadnjih letih ena najbolj priljubljenih rastlin za balkone in vrtove po vsej Evropi. Razlog je preprost: cveti izjemno dolgo, uspeva tudi v vročini in ne zahteva veliko nege. Strokovnjaki iz vrtnarskega portala Garden Design poudarjajo, da verbena cveti od pozne pomladi pa vse do jeseni, pogosto celo do prvih slan. Zaradi gostih cvetov v vijoličnih, rožnatih, belih, rdečih ali modrih odtenkih je zelo priljubljena tudi v visečih koritih in večjih cvetličnih loncih. Verbena je tako odlična izbira za vse, ki želijo rastlino z dolgim cvetenjem in minimalnim vzdrževanjem.

icon-expand Priljubljena poletna cvetlica navdušuje z bogatim cvetenjem FOTO: Adobe Stock

Kam postaviti verbeno, da bo cvetela celo poletje

Verbena najbolje uspeva na sončnih in toplih legah. Več sonca kot dobi, bogatejše bo cvetenje. Vrtnarski strokovnjaki priporočajo vsaj šest ur neposredne sončne svetlobe dnevno. Verbena zelo slabo prenaša zastajanje vode, zato je pomembno, da jo posadimo v dobro odcedno zemljo. Prav zaradi tega je idealna za: - balkonska korita, - visoke grede, - kamnite vrtove, - viseče lonce, - sončne terase. Če jo postavimo v senco ali na preveč vlažno mesto, začne hitreje propadati in manj cveti.

Rastlina, ki odlično prenaša vročino in sušo

Verbena je ena redkih cvetlic, ki poleti zelo dobro prenaša vročinske valove. Medtem ko številne balkonske rastline ob visokih temperaturah hitro ovenijo, verbena pogosto cveti še močneje. Kot poroča portal Better Homes and Gardens, je ta rastlina zelo odporna proti suši, saj ima močan koreninski sistem. Prav zato je odlična izbira za poletja, ki so v Sloveniji in Evropi vse bolj vroča in sušna. Kljub odpornosti pa strokovnjaki svetujejo redno, vendar zmerno zalivanje. Zemlja naj se med posameznimi zalivanji nekoliko osuši, saj preveč vode lahko povzroči gnitje korenin.

icon-expand Verbena je ena redkih cvetlic, ki poleti zelo dobro prenaša vročinske valove. FOTO: Adobe Stock

Kako spodbuditi še bogatejše cvetenje

Čeprav verbena velja za nezahtevno rastlino, lahko z nekaj preprostimi ukrepi dosežemo še lepše cvetenje. Vrtnarski strokovnjaki priporočajo redno odstranjevanje odcvetelih cvetov, saj rastlina tako tvori nove popke. Pomembno je tudi občasno dognojevanje z gnojilom za cvetoče rastline. V najbolj vročem delu poletja lahko verbena nekoliko upočasni cvetenje, vendar se ob pravilni negi hitro obnovi in znova bogato zacveti.

Verbena privablja čebele in metulje

icon-expand Verbena, pri nas znana tudi kot sporiš. FOTO: Adobe Stock

Poleg lepega videza ima verbena še eno pomembno prednost – zelo privablja opraševalce. Čebele, metulji in drugi koristni insekti jo obožujejo, zato je odlična izbira za vse, ki želijo bolj naraven in živahen vrt. Prav rastline z dolgim cvetenjem, kot je verbena, so pomembne za opraševalce v poletnih mesecih, ko številne druge cvetlice že zaključijo sezono cvetenja. Zaradi tega jo vrtnarski strokovnjaki pogosto priporočajo v kombinaciji z: - sivko, - salvijo, - petunijami, - okrasnimi travami, - bidensom, - pelargonijami.

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Zakaj bodo vsi spraševali za potaknjence

Verbena se zelo hitro razraste in ustvari bogate cvetlične blazine, zaradi katerih balkon ali terasa delujeta razkošno in barvito. Številne sorte imajo povešavo rast, zato so še posebej priljubljene v visečih koritih. Ker rastlina dolgo ostane lepa in zdrava, jo mnogi razmnožujejo tudi s potaknjenci. Razmnoževanje je precej enostavno, saj se mladi poganjki hitro ukoreninijo. Prav zato ni presenetljivo, da verbena pogosto postane ena najbolj občudovanih rastlin na balkonu ali vrtu. Če želite poleti cvetje brez veliko skrbi, je verbena skoraj idealna izbira. Potrebuje veliko sonca, zmerno zalivanje in občasno odstranjevanje odcvetelih cvetov, v zameno pa vas bo nagradila z bujnim cvetenjem vse do jeseni.