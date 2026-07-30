Zakaj vse viseče rastline ne preživijo poletne vročine?

Viseče košare imajo posebno mikrookolje. Korenine imajo manj prostora kot v gredah, voda hitreje izhlapi, zemlja pa se na soncu močno segreje. Prav zato niso vse priljubljene balkonske rastline primerne za vroče poletje. Strokovnjaki iz Royal Horticultural Society poudarjajo, da je pri rastlinah v posodah najpomembnejša izbira vrste, ki ustreza razmeram na mestu, kjer bo rasla. Rastlina, ki uspeva v polsenci, bo na vročem južnem balkonu pogosto hitro pokazala znake stresa.

Petunija: kraljica poletnih visečih košar

Petunija je ena najbolj priljubljenih balkonskih rož, saj ob pravilni negi cveti več mesecev. Njene povešave sorte, med katere spadajo tudi priljubljene surfinije (Petunia atkinsiana), ustvarijo bogate cvetne slapove, ki visijo čez robove loncev. Najbolje uspeva na sončnih legah, kjer ima dovolj svetlobe za obilno cvetenje. Ker hitro raste, potrebuje redno zalivanje in občasno dognojevanje. Kot svetujejo pri Royal Horticultural Society, redno odstranjevanje odcvetelih cvetov pomaga spodbuditi nastanek novih cvetov in ohranja rastlino bolj bujno.

icon-expand Petunija: kraljica poletnih visečih košar. FOTO: Adobe Stock

Lantana (spreminjevalka): rastlina, ki vročino naravnost obožuje

Lantana je odlična izbira za zelo sončne balkone in terase. Njeni majhni cvetovi, združeni v okrogla socvetja, se pojavljajo v različnih barvnih kombinacijah, od rumene in oranžne do rožnate in vijolične. Njena velika prednost je odpornost na vročino. Ko se dobro ukorenini, prenese tudi krajša obdobja suše bolje kot številne klasične balkonske rože. Vrtnarski strokovnjaki pri Gardening Know How jo uvrščajo med rastline, primerne za vroča in suha okolja, saj potrebuje manj vode kot mnoge druge cvetoče vrste.

icon-expand Lantana (spreminjevalka): rastlina, ki vročino naravnost obožuje FOTO: Adobe Stock

Viseči sporiš oziroma verbena: barvit okras od pomladi do jeseni

Verbena je priljubljena zaradi dolgega obdobja cvetenja in drobnih cvetov, ki ustvarijo goste barvne blazine. V visečih košarah se lepo razraste in ustvari povešav videz. Najbolje ji ustreza sončno mesto in prepustna zemlja. Čeprav dobro prenaša toploto, ji v najhujši vročini koristi redno zalivanje.

icon-expand Priljubljena poletna cvetlica navdušuje z bogatim cvetenjem FOTO: Adobe Stock

Velikocvetni tolščak: skoraj neuničljiva izbira za vroč balkon

Za tiste, ki pogosto pozabijo na zalivanje, je velikocvetni tolščak ena najboljših izbir. Njegovi mesnati listi shranjujejo vodo, zato brez večjih težav prenese sonce in suha obdobja. Cvetovi se odprejo predvsem ob sončnih dnevih, zato je odlična izbira za južne balkone, kjer bi bolj občutljive rastline hitro ovenele. Po podatkih vrtnarskih strokovnjakov iz Better Homes & Gardens je tolščak ena izmed rastlin, ki se dobro prilagodi vročim razmeram in zahteva razmeroma malo nege.

icon-expand Velecvetni tolščak FOTO: Adobe Stock

Bakopa: nežni cvetovi za bujne viseče zasaditve

Bakopa je nekoliko bolj nežna na pogled, vendar zelo priljubljena pri zasaditvah visečih košar. Njeni majhni beli, rožnati ali vijolični cvetovi ustvarijo eleganten videz, še posebej v kombinaciji z bolj pokončnimi rastlinami. Za razliko od tolščaka potrebuje nekoliko več enakomerne vlage, zato je primernejša za balkone, kjer jo lahko redno zalivamo.

icon-expand Bakopa: nežni cvetovi za bujne viseče zasaditve FOTO: Adobe Stock

Kako poskrbeti, da bodo viseče rastline preživele vročino?

Tudi najbolj odporne rastline potrebujejo osnovno nego. Pri visečih košarah je največja napaka, da jih zalivamo enako kot rastline na vrtu. Ker se majhna količina zemlje hitro izsuši, je pomembno: - da rastline zalivamo zgodaj zjutraj ali zvečer, - da uporabimo kakovostno zemljo za balkonske rastline, - da odstranimo odcvetele cvetove, - da rastline občasno dognojimo, - da preverimo vlažnost zemlje in ne zalivamo zgolj po občutku. Strokovnjaki iz University of Minnesota Extension opozarjajo, da se rastline v posodah zaradi omejenega prostora za korenine hitreje odzovejo na vročino in pomanjkanje vode kot rastline v vrtni zemlji. Najlepši balkoni poleti niso nujno tisti z največ rastlinami, ampak tisti, kjer so izbrane vrste, ki ustrezajo razmeram. Če imate sončen balkon, izberite rastline, ki vročino obožujejo, in ne tistih, ki se bodo z njo ves čas borile. S pravo izbiro lahko viseče košare ostanejo bujne in cvetoče tudi v najbolj vročih tednih leta.

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