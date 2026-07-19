Lotos ni le ena najbolj prepoznavnih vodnih rastlin na svetu, temveč tudi cvet z bogato simboliko. V številnih azijskih kulturah predstavlja čistost, vztrajnost, preporod in duhovno rast, saj zraste iz muljastega dna, a na površju zacveti kot popoln cvet. Marsikdo pa ne ve, da lotus lahko raste tudi v Sloveniji, če mu zagotovimo primerne pogoje.

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Zakaj je lotos tako poseben?

Sveti lotos (Nelumbo nucifera) izvira iz tropskih in subtropskih delov Azije. Njegovi veliki okrogli listi in dišeči cvetovi se dvigajo nad gladino vode, kar ga loči od lokvanjev, katerih listi večinoma plavajo na površini. Kot piše Britannica, lahko cvetovi dosežejo premer tudi do 25 centimetrov, listi pa več kot pol metra. Prav njegova sposobnost, da iz blatnega dna ustvari osupljiv cvet, je razlog, da je v budizmu in hinduizmu postal simbol notranje moči, razsvetljenja in čistosti.

icon-expand Sveti lotos (Nelumbo nucifera) izvira iz tropskih in subtropskih delov Azije. FOTO: Shutterstock

Ali ga lahko gojimo v Sloveniji?

Lotos ni tako občutljiv, kot se zdi na prvi pogled. Nekatere sorte uspevajo tudi v zmernem podnebju in prenesejo hladnejše zime, če korenike ne zmrznejo. Po navedbah Missouri Botanical Garden je lotos primeren za območja, primerljiva z ameriškimi conami od 4 do 10, kar pomeni, da lahko uspeva tudi v velikem delu srednje Evrope. Ključnega pomena sta:

- veliko sonca,

- stoječa voda,

- bogata ilovnata zemlja,

- dovolj globoka posoda ali ribnik, da korenike pozimi ne zamrznejo.

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Potrebuje več sonca, kot si mislite

Če želite bogato cvetenje, lotosa ne sadite v senco. Večina strokovnih virov priporoča najmanj šest do osem ur neposrednega sonca dnevno. V preveč senčnem okolju bo rastlina razvijala liste, cvetov pa bo malo ali pa jih sploh ne bo. Najlepše uspeva v toplih poletjih, ko se temperatura vode giblje med približno 21 in 30 stopinjami Celzija.

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Potrebujete ribnik?

Manjše sorte lotosa lahko uspešno gojite tudi v večjih vodotesnih posodah, sodih ali mini vodnih vrtovih na terasi. Pomembno je le, da je posoda dovolj široka in napolnjena z bogato ilovnato zemljo, nad katero je več centimetrov vode. Prav zato se lotos v zadnjih letih vse pogosteje pojavlja tudi na evropskih vrtovih, kjer ga vrtičkarji uporabljajo kot atraktivno alternativo klasičnim lokvanjem.

Kako prezimi?

Strokovnjaki opozarjajo, da težava ni mraz, temveč zmrzovanje korenik. Če je ribnik dovolj globok, da voda na dnu ne zamrzne, lahko številne sorte brez težav prezimijo na prostem. Pri rastlinah v plitvih posodah pa je priporočljivo, da jih za zimo prestavimo v neogrevan, a pred zmrzaljo zaščiten prostor.

icon-expand Lotos FOTO: Profimedia

Lotos ali lokvanj?

Čeprav ju pogosto zamenjujemo, nista ista rastlina. Najlažje ju prepoznamo po listih in cvetovih. Pri lotosu so listi dvignjeni nad gladino, prav tako cvetovi. Lokvanji pa večinoma plavajo na vodni površini. Značilen znak lotosa je tudi velika semenska glavica v sredini cveta, ki ostane dekorativna še dolgo po cvetenju.

icon-expand Lokvanji večinoma plavajo na vodni površini. FOTO: Dreamstime

Cvet, ki pripoveduje zgodbo

Lotos ni zgolj okrasna rastlina, ampak cvet z zgodbo, ki jo poznajo že tisočletja. V azijskih kulturah predstavlja sposobnost, da tudi iz najmanj idealnih razmer nastane nekaj lepega. Morda ni naključje, da še danes privablja množice obiskovalcev od Kitajske do Japonske in drugih delov Azije. Če imate na vrtu ribnik ali večjo vodno posodo na sončni legi, je lotos ena izmed najbolj spektakularnih rastlin, ki jih lahko posadite. In čeprav prihaja z drugega konca sveta, se lahko ob nekaj truda počuti povsem domače tudi na slovenskem vrtu.