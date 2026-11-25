Božični kaktus (Schlumbergera truncata) je rastlina, ki jo starejše generacije zagotovo dobro poznajo. Nekoč je krasil številne domove, danes pa ga srečamo precej redkeje. Eden od razlogov je tudi spremenjen način ogrevanja stanovanj. Topli prostori, ki nam pozimi zagotavljajo udobje, božičnemu kaktusu namreč ne ustrezajo najbolje. V njih cveti krajši čas, zato nas s svojimi cvetovi ne more razveseljevati tako dolgo, kot bi nas lahko v primernejšem okolju. Pri gojenju je pomembno predvsem, da upoštevamo njegov naravni ritem. Božični kaktus poleti najbolje uspeva na vrtu, v senci, kjer ga lahko skoraj prepustimo naravi. V času mirovanja ne potrebuje veliko pozornosti, dobro pa prenaša tudi vročino in sušo. Jeseni, ko se začnejo pojavljati prve slane, ga prenesemo v svetel in čim manj ogrevan prostor. Ko začne nastavljati cvetne popke, ga znova redno zalivamo. Hladnejši prostor je ena najpomembnejših skrivnosti njegovega uspešnega cvetenja. Dobro uspeva tudi v povsem neogrevanih prostorih, le da temperatura ne pade pod ničlo. Ob ustrezni oskrbi lahko cveti od decembra pa vse do februarja ali celo dlje. Kako dolgo nas bo razveseljeval, je odvisno od velikosti rastline, predhodne oskrbe in temperature v prostoru.

icon-expand Božični kaktus - nekoč je krasil številne domove, danes pa ga srečamo precej redkeje. FOTO: Jože Bavcon

Poleti ga lahko skoraj pozabimo

Božični kaktus se zanimivo odziva tudi na vremenske razmere. Letošnje vroče poletje in dolgotrajna suša sta vplivala tudi na njegov razvoj. Pri rastlinah, ki poleti mirujejo, lahko dolgotrajna suša spodbudi zgodnejši začetek jesenske vegetacije. Rastlina se tako prej prebudi in začne pripravljati na cvetenje. Na čas cvetenja vpliva tudi pomanjkanje sončnih dni, ki lahko dodatno pospeši njegov začetek. Letos so bili ti pogoji izpolnjeni, zato je božični kaktus zacvetel nekoliko prej kot običajno, nam je zaupal doc. dr. Jože Bavcon, univ. dipl. biol., iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani.

Rastlina, ki lahko živi desetletja

Božični kaktus ni le nezahteven, ampak tudi izjemno dolgoživ. Ob ustrezni oskrbi nas lahko spremlja več desetletij, zato ni nenavadno, da se rastline prenašajo iz generacije v generacijo. Sčasoma se lahko razvijejo v velike, razvejane primerke, ki zavzamejo precej prostora. Na vprašanje, kako dolgo lahko živi ob pravilni oskrbi, Jože Bavcon odgovarja: "To je zelo dolgoživa rastlina. 40 let ni nič nemogočega, lahko tudi več. Važno je, da rastline ne zalivamo preveč v dobi mirovanja, ker lahko v tem času odgnije. Drugače pa so to lahko tudi meter premera velike rastline."

icon-expand Božični kaktus ni le nezahteven, ampak tudi izjemno dolgoživ. FOTO: Jože Bavcon

Božični in velikonočni kaktus nista enaka

Poleg božičnega poznamo tudi velikonočne kaktuse. Na prvi pogled so si podobni, vendar se razlikujejo po obliki členkov in predvsem po času cvetenja. Velikonočni kaktus je bil nekoč uvrščen v isti rod kot božični kaktus, danes pa ga uvrščamo v samostojen rod. "Rhipsalidopsis gaertneri, velikonočni kaktus, je bil včasih v istem rodu, po novem je v svojem rodu, torej ne le druga vrsta. Sta si podobna, členki pa so malo različni, tanjši, nekoliko širši in z ozkimi roglji, predvsem pa je različen čas cvetenja, to je večinoma v zgodnji pomladi, zato tudi velikonočni kaktus. Za razliko od božičnega je malo bolj občutljiv, tudi na poletno sušo, medtem ko na božičnega v poletju lahko pozabimo in se nanj spomnimo šele pozno jeseni. Velikonočnega pa moramo vseeno vmes malo pogledati in zalivati."

icon-expand Poleg božičnega poznamo tudi velikonočne kaktuse. FOTO: Adobe Stock

Največ težav povzročata preveč vode in neustrezna zemlja

Božični kaktus je sicer zelo odporna rastlina, vendar se tudi pri njem lahko pojavijo težave. Med škodljivci so najpogostejši kaparji, ki se lahko nanj preselijo z drugih rastlin. Včasih ga napadejo tudi polži, predvsem v mokrih poletjih. Še več težav pa lahko povzročita neustrezna zemlja in pretirano zalivanje. Kar se tiče prsti, so posebej neprimerne mešanice z veliko šote, saj lahko zadržujejo preveč vlage in povečajo nevarnost gnitja korenin. Božični kaktus ne mara zastajajoče vode, zato je pomembno, da ima zemlja dobro drenažo. Tudi v obdobju mirovanja ga ne smemo preveč zalivati. Jože Bavcon glede bolezni in škodljivcev pojasnjuje: "Ni kakih večjih problemov. Če nimamo v bližini kakih kaparjev, ki se lahko preselijo tudi nanj. Včasih se ga lotijo tudi polži, če je poletje premokro. Gniloba ob preveč zalivanja in neustrezna šotna zemlja sta lahko problem. Večina mešanic je na osnovi šote. Če pa rastlino kot omenjeno posadimo v zelo običajno vrtno zemljo z dovolj drenaže, pa je to ena izmed najbolj trdoživih in enostavnih rastlin."

icon-expand Ena od prednosti božičnega kaktusa je tudi preprosto razmnoževanje. FOTO: Jože Bavcon

Ko nastavi popke, ga ne smemo presušiti

Čeprav božični kaktus v obdobju mirovanja skoraj ne potrebuje naše pozornosti, se njegove potrebe spremenijo, ko začne nastavljati cvetne popke. Takrat ga moramo začeti redno zalivati. Zemlja naj bo ves čas rahlo vlažna, vendar ne premokra. Posebej pomembno je, da v podstavku ne zastaja voda. V tem obdobju moramo paziti tudi, da rastline ne presušimo. Če nima dovolj vode, lahko začnejo cvetni popki odpadati, še preden se odprejo. Zato je pomembno, da zalivanje prilagodimo njenim potrebam in skrbimo za enakomerno vlago v zemlji. "Najpogostejše napake so preveč šotna zemlja, preveč skrbi zanj v mirujočem delu leta, torej od pomladi do jeseni. V času nastavljanja popkov pa lahko tudi preveč vode, predvsem zastajajoče vode v podstavku. Torej zmerno zalivanje in ko nastavi popke, da ga redno zalivamo, voda naj ne bo v podstavku. Zalivamo le toliko, da ima vlažno zemljo. V tem času ga ne smemo presušiti, ker potem le-ti odpadejo."

Razmnoževanje je preprosto

Ena od prednosti božičnega kaktusa je tudi njegovo preprosto razmnoževanje. Za novo rastlino ne potrebujemo posebnega znanja ali zahtevnih postopkov. Dovolj je, da z matične rastline vzamemo nekaj členkov in jih ukoreninimo. Doc. dr. Jože Bavcon pojasnjuje: "Razmnoževanje je zelo enostavno, vzamemo nekaj členkov, 3–5 členkov je že dovolj. Več členkov seveda tudi lahko, samo potem to pomeni, da matično rastlino bolj poškodujemo. Množimo ga lahko po cvetenju ali tudi preko poletja, le da del, ki ga odvzamemo, tisto leto ne bo cvetel, mlade rastline, če se dobro ukoreninijo, pa lahko cvetijo še v istem letu."

icon-expand Božični kaktus ne mara zastajajoče vode. FOTO: Adobe Stock

V Botaničnem vrtu ga razstavljajo v hladnejšem rastlinjaku

Tudi v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani božični kaktus ob cvetenju vsako leto predstavijo obiskovalcem. Postavijo ga v stari rastlinjak, kjer so temperature nižje kot v tropskem rastlinjaku. Njegovo mesto je nad starim vodnim bazenom, ki je nekoč služil za zalivanje s postano ali mehčano vodo. Voda v bazenu prispeva k nekoliko nižji temperaturi okolice, zato je to za božični kaktus še posebej primeren prostor. Prav hladnejše razmere mu omogočajo, da lepo uspeva in dlje časa ohranja svoje cvetove.