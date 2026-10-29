Ko se zunaj temperature spustijo in doma prižgemo radiatorje, se spremeni tudi okolje, v katerem rastejo naše sobne rastline. Med tistimi, ki lahko zaradi toplote hitro izgubijo svojo lepoto, je sobna ciklama. Njeni barviti cvetovi in značilni srčasti listi polepšajo jesenske in zimske dni, vendar lahko v pretoplem stanovanju začnejo cvetovi hitreje veneti, listi pa rumeneti. Če imamo ciklamo doma, je zato dobro, da ji še pred začetkom prave zime namenimo nekaj pozornosti. Najpomembnejše je, da je ne postavimo tik ob radiator ali drug vir toplote. A to ni edino pravilo, ki ga moramo upoštevati, če želimo, da bo čim dlje ohranila svoje cvetove.

icon-expand V pretoplem stanovanju začnejo cvetovi hitreje veneti, listi pa rumeneti. FOTO: Adobe Stock

Ciklama ne mara pretoplega stanovanja

Ena najpogostejših napak pri negi ciklame je, da jo postavimo v topel dnevni prostor, pogosto na okensko polico nad radiatorjem. Čeprav se nam zdi, da bo tam imela dovolj svetlobe in bo lepo krasila prostor, ji lahko takšna lega precej skrajša čas cvetenja. Kot svetuje britansko Kraljevo hortikulturno združenje (RHS), je treba ciklamo postaviti na svetlo mesto, vendar stran od neposredne sončne pripeke in virov toplote. Ciklami namreč ustrezajo hladnejše razmere, medtem ko lahko previsoke temperature ovirajo razvoj cvetnih popkov. Z začetkom ogrevalne sezone je zato smiselno preveriti, ali rastlina stoji tik ob radiatorju, peči ali drugem viru toplote. Če je tako, jo prestavimo v svetel in nekoliko hladnejši prostor. Primerna je lahko svetla okenska polica v hladnejši sobi, vendar pazimo, da rastlina ni izpostavljena močnemu prepihu ali velikim temperaturnim nihanjem.

icon-expand Za lepo rast in cvetenje mora ciklama dobiti dovolj svetlobe. FOTO: Dreamstime

Koliko svetlobe potrebuje ciklama pozimi?

Čeprav ciklami ustrezajo hladnejši prostori, je ne smemo postaviti v temen kot. Za zdravo rast in dolgotrajno cvetenje potrebuje dovolj svetlobe, najbolje posredno oziroma razpršeno. V jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, ji zato namenimo svetlo mesto. Okno, obrnjeno proti vzhodu, je lahko dobra izbira, saj rastlina dobi dovolj svetlobe, ne da bi bila ves dan izpostavljena močnemu soncu. Tako lahko ciklama tudi ob drugih ustreznih razmerah cveti več mesecev. Pomembno pa je, da je ne postavimo na okensko polico, kjer se čez dan močno segreje, ponoči pa izrazito ohladi.

Pri zalivanju pazimo, da voda ne zastaja

Ciklama potrebuje dovolj vode, vendar ne mara razmočene zemlje. Če jo zalivamo prepogosto ali pustimo, da voda zastaja v okrasnem lončku oziroma podstavku, lahko začnejo korenine in gomolj gniti. Tudi to lahko povzroči rumenenje listov in propadanje rastline. Pred zalivanjem preverimo vlažnost zemlje. Če je še vlažna, z zalivanjem počakamo. Ko je površina zemlje nekoliko suha, rastlino zalijemo, vendar odvečno vodo po zalivanju odlijemo. Kot priporočajo v Newyorškem botaničnem vrtu, je pri ciklamah primeren način zalivanja od spodaj: lonček za približno 10 do 15 minut postavimo v plitvo posodo z vodo, nato pa ga vzamemo iz nje in pustimo, da se dobro odcedi. Tako zmanjšamo možnost, da bi voda zastajala v središču rastline, kjer lahko povzroči gnitje gomolja. Če zalivamo od zgoraj, vodo previdno usmerimo ob rob lončka in ne v sredino rastline.

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Kaj storimo z uvelimi cvetovi in rumenimi listi?

Ko posamezni cvetovi odcvetijo ali se listi posušijo, jih odstranimo. Tako rastlino ohranjamo urejeno in zmanjšamo možnost, da bi začeli ostanki odmrlih delov gniti. Če listi množično rumenijo ali rastlina nenadoma oveni, pa je dobro najprej preveriti razmere. Vzrok je lahko previsoka temperatura, neustrezno zalivanje ali težava s koreninami. Rumenenje posameznih listov samo po sebi še ne pomeni, da je rastlina nepopravljivo poškodovana.

icon-expand Izbira primernega mesta je eden najpomembnejših korakov, s katerimi lahko podaljšamo cvetenje ciklame. FOTO: Adobe Stock

Bo ciklama cvetela tudi prihodnje leto?

Ciklama po koncu cvetenja pogosto začne postopoma izgubljati liste in preide v obdobje mirovanja. To ne pomeni nujno, da je rastlina odmrla. Ob ustrezni negi jo je mogoče ohraniti tudi za prihodnje leto, čeprav ponovno cvetenje v domačih razmerah ni vedno zagotovljeno. Ko rastlina zaključi cvetenje in se začnejo listi naravno sušiti, postopoma zmanjšujemo zalivanje. V obdobju mirovanja potrebuje manj vode, vendar gomolja ne smemo po nepotrebnem izpostavljati dolgotrajnemu razmočenju. Ko se pozneje pojavijo novi listi, ponovno začnemo z rednejšim zalivanjem in rastlino postavimo na svetlo, hladnejše mesto. Kot pojasnjuje RHS, lahko sobne ciklame ob pravilni negi cvetijo več mesecev, ob ustrezni oskrbi po cvetenju pa lahko ponovno zacvetijo tudi v prihodnjih letih.

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Kaj si velja zapomniti?

Če želimo, da bo ciklama čim dlje krasila naš dom, jo z začetkom ogrevalne sezone umaknimo od radiatorjev in drugih virov toplote. Postavimo jo na svetlo, vendar ne prevroče mesto, zalivamo zmerno in poskrbimo, da odvečna voda ne zastaja v lončku.