Črne pege na vrtnicah: težava, ki se pogosto začne neopazno

Črna pegavost vrtnic je ena najpogostejših bolezni teh priljubljenih okrasnih rastlin. Povzroča jo gliva Diplocarpon rosae, ki se najprej pokaže kot majhne temne lise na listih. Sčasoma se pege povečujejo, listi porumenijo in odpadejo, rastlina pa oslabi. Največ težav se pojavi v toplem in vlažnem vremenu, ko imajo glivične bolezni idealne pogoje za širjenje. Vlaga na listih, slabo kroženje zraka in pregosto posajene vrtnice lahko težavo še povečajo. Po podatkih Ameriškega fitopatološkega združenja je črna pegavost ena najpogostejših bolezni vrtnic, pri kateri je preventiva pogosto učinkovitejša kot poznejše zdravljenje močno okužene rastline.

icon-expand Črna pegavost vrtnic je ena najpogostejših bolezni na vrtnicah FOTO: Adobe Stock

Žveplo kot naravna zaščita pred boleznimi vrtnic

Ena od snovi, ki se že dolgo uporablja pri zaščiti rastlin, je žveplo. Vrtnarsko žveplo je pogosto dostopno v vrtnih trgovinah, vrtnarji pa ga uporabljajo predvsem zaradi njegovega protiglivičnega delovanja. Žveplo deluje tako, da ustvarja okolje, v katerem se glive težje razvijajo. Pomaga lahko pri zmanjševanju tveganja za črno pegavost, hkrati pa se uporablja tudi proti pepelasti plesni, še eni pogosti bolezni okrasnih rastlin. Kot pojasnjujejo strokovnjaki iz ameriške službe za kmetijsko svetovanje Clemson Cooperative Extension, je žveplo ena od starejših zaščitnih snovi v vrtnarstvu, saj se uporablja že desetletja pri obvladovanju različnih glivičnih bolezni.

Kdaj uporabiti žveplo za vrtnice?

Pri zaščiti vrtnic je pomemben predvsem pravi čas uporabe. Žveplo je najbolj učinkovito kot preventivni ukrep, torej preden se bolezen močno razvije. Izkušeni vrtnarji ga običajno uporabljajo zgodaj v rastni sezoni, ko se pojavijo prvi novi listi, in nato po potrebi ponovijo nanos v skladu z navodili proizvajalca. Pomembno je tudi, da se žvepla ne uporablja v zelo vročem vremenu. Pri visokih temperaturah lahko poškoduje občutljive liste. Zato je najboljši čas za nanos zjutraj ali zvečer, ko temperature niso previsoke.

icon-expand Pri zaščiti vrtnic je pomemben predvsem pravi čas uporabe. FOTO: Adobe Stock

Kako še zmanjšati možnost črnih peg na vrtnicah?

Žveplo samo po sebi ni čudežna rešitev. Najboljši učinek dosežemo v kombinaciji z dobrimi vrtnarskimi navadami. Pomembno je predvsem: - odstraniti okužene liste in jih ne puščati okoli rastline; - vrtnice saditi dovolj narazen, da zrak lahko kroži; - zalivati pri tleh in ne po listih; - redno obrezovati stare in pregoste veje; - izbrati sorte vrtnic, ki so bolj odporne proti boleznim. Strokovnjaki iz Kraljevega hortikulturnega združenja (Royal Horticultural Society) poudarjajo, da zdrave rastne razmere pogosto naredijo večjo razliko kot posamezen zaščitni pripravek. Močna rastlina se namreč lažje upira boleznim.

icon-expand Vrtnice so med najbolj priljubljenimi okrasnimi rastlinami. FOTO: Shutterstock

Žveplo pomaga tudi proti pepelasti plesni

Poleg črne pegavosti je žveplo znano tudi kot pomoč pri preprečevanju pepelaste plesni. Ta se na vrtnicah pokaže kot belkasta prevleka na listih in poganjkih. Po podatkih Univerze v Kaliforniji, oddelka za kmetijstvo in naravne vire, je žveplo ena od učinkovitih snovi za omejevanje razvoja nekaterih glivičnih bolezni na rastlinah, vendar je treba pri uporabi vedno upoštevati navodila, saj lahko nepravilna uporaba povzroči poškodbe rastlin. Pri vrtnicah je največja napaka, da čakamo, dokler so listi že močno poškodovani. Ko gliva prevzame rastlino, je okrevanje veliko težje. Redno opazovanje, pravočasna zaščita in dobra nega so pogosto ključ do zdravih, bujnih vrtnic. Žveplo ni nova skrivnost, ampak preverjeno vrtnarsko sredstvo, ki ima svoje mesto tudi v sodobnem vrtu. Ob pravilni uporabi lahko pomaga zmanjšati težave s črnimi pegami in drugimi glivičnimi boleznimi ter vrtnicam omogoči, da ostanejo zdrave in lepe skozi celotno sezono.

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