Cvetlice, ki obožujejo sonce

Kot pišejo pri The Spruce, so rastline, ki izvirajo iz sredozemskih in drugih toplih podnebnih območij, pogosto najbolje prilagojene na visoke temperature in skromnejšo oskrbo z vodo. Prav zato postajajo vse bolj priljubljena izbira za vrtove, kjer želijo lastniki zmanjšati porabo vode in hkrati ohraniti privlačen videz gredic. Med najbolj zanesljivimi poletnimi lepoticami najdemo sivko, okrasni žajbelj, gavro, rudbekijo, gazanijo in petelinji greben.

Sivka in okrasni žajbelj za pridih Sredozemlja

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Sivka je že dolgo ena najbolj priljubljenih rastlin za sončne lege. Njeni značilni vijolični cvetovi in prijeten vonj ustvarjajo pravo sredozemsko vzdušje, hkrati pa rastlina brez težav prenese daljša obdobja brez padavin. Podobno velja za okrasni žajbelj, ki s svojimi pokončnimi cvetnimi klasji vrtu doda eleganco in živahnost. Obe rastlini najbolje uspevata na dobro odcednih tleh in ne marata pretiranega zalivanja. Njuna dodatna prednost je, da privabljata čebele, metulje in druge koristne opraševalce, zaradi česar prispevata k večji biotski raznovrstnosti vrta.

icon-expand Sivka je že dolgo ena najbolj priljubljenih rastlin za sončne lege. FOTO: Adobe Stock

Gavra navdušuje z nežnim videzom

Čeprav je gavra pri nas še nekoliko manj poznana, jo številni vrtnarski strokovnjaki uvrščajo med najbolj hvaležne poletne trajnice. Na dolgih in vitkih steblih razvije množico drobnih belih ali nežno rožnatih cvetov, ki v vetru ustvarjajo vtis lebdečih metuljev. Njena največja prednost je izjemna odpornost proti vročini. Tudi v obdobjih, ko številne druge rastline že kažejo znake izčrpanosti, gavra nadaljuje cvetenje in ohranja svež videz.

icon-expand Gavra navdušuje z nežnim videzom FOTO: Adobe Stock

Rudbekija cveti skoraj vse poletje

Rudbekija je ena tistih rastlin, ki na vrt vnesejo sončno energijo. Njeni veliki rumeni cvetovi z značilno temno sredico cvetijo več tednov, pogosto vse do začetka jeseni. Poleg dolgega obdobja cvetenja jo odlikujeta tudi nezahtevnost in dobra odpornost proti suši. Zato jo pogosto priporočajo za sončne gredice, kjer je zalivanje omejeno.

icon-expand Rudbekija cveti skoraj vse poletje FOTO: Adobe Stock

Gazanija za najbolj vroče kotičke vrta

Med rastlinami, ki brez težav prenesejo močno sonce, izstopa tudi gazanija. Njeni cvetovi v rumenih, oranžnih, rdečih in večbarvnih odtenkih se odpirajo ob sončnem vremenu in ustvarjajo izjemno živahen videz. Ker izvira iz južnejših krajev, ji visoke temperature ne predstavljajo posebnih težav. Najlepše uspeva na sončnih legah, kjer številne druge cvetlice pogosto trpijo zaradi vročine.

icon-expand Gazanija za najbolj vroče kotičke vrta FOTO: Adobe Stock

Petelinji greben za drzne barvne kombinacije

Posebno pozornost pritegne tudi petelinji greben oziroma celosija, ki ga prepoznamo po nenavadnih socvetjih v vijoličnih, živo rdečih, oranžnih ali rumenih odtenkih. Zaradi izrazitih oblik pogosto postane osrednji poudarek poletne zasaditve. Dobro prenaša vročino in sončne lege, zato je odlična izbira za vse, ki želijo vrtu dodati nekaj drugačnosti in močnih barvnih kontrastov.

icon-expand Petelinji greben za drzne barvne kombinacije FOTO: Adobe Stock

Kako poskrbeti, da bodo cvetlice uspevale tudi med vročinskimi valovi?

Po navedbah vrtnarskih strokovnjakov z University of Illinois Extension rastline, odporne proti suši, najbolje uspevajo v dobro odcednih tleh. Težava pogosto ni pomanjkanje vode, temveč zastajanje vlage okoli korenin, ki lahko povzroči propadanje rastlin. Koristno je tudi zastiranje tal z organskim materialom, saj to pomaga zadrževati vlago in zmanjšuje pregrevanje zemlje. Tako lahko rastline lažje preživijo daljša obdobja brez dežja. V času, ko so poletja vse bolj vroča in sušna, je izbira pravih rastlin ključna za lep in zdrav vrt. Cvetlice, kot so sivka, okrasni žajbelj, gavra, rudbekija, gazanija in petelinji greben, dokazujejo, da lahko tudi ob minimalnem zalivanju ustvarimo barvito in privlačno gredico, ki bo navduševala vse do jeseni.

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