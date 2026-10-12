Kdaj izkopati dalije pred zimo

Dalije niso povsem prezimno odporne rastline, zato jih lahko močnejša zmrzal poškoduje. Royal Horticultural Society svetuje, da gomolje po poškodbi nadzemnega dela zaradi prve zmrzali izkopljemo in shranimo na mestu, kjer ne bodo zmrznili. Z izkopavanjem zato ni treba hiteti ob prvi hladni noči. Pomembno je spremljati vreme in rastlino. Ko zmrzal počrni listje in stebla začnejo propadati, je čas za pripravo na zimo. Če je jesen zelo mila, gomolje izkopljemo najpozneje do konca novembra.

Najprej porežite stebla, nato previdno izkopljite gomolje

Ko je nadzemni del poškodovan, stebla odrežite približno pet do petnajst centimetrov nad tlemi. Nato z vilami ali lopato previdno zrahljajte zemljo okoli rastline. Pri tem pazite, da gomoljev ne prerežete ali kako drugače poškodujete. Z gomoljev odstranite čim več zemlje in za shranjevanje izberete le zdrave, nepoškodovane primerke.

icon-expand Dalije z barvitimi cvetovi krasijo vrt vse do jeseni. FOTO: Branka Resnik

Gomolji morajo biti pred shranjevanjem popolnoma suhi

To je eden pomembnejših korakov. Če gomolje shranite mokre, se poveča nevarnost gnitja. BBC Gardeners' World svetuje, da gomolje najprej nekaj tednov sušimo na suhem mestu, pri čemer jih obrnemo tako, da lahko iz votlih stebel odteče preostala vlaga. Šele nato jih prestavimo v prostor za zimsko shranjevanje. Za to je primeren hladen, temen in predvsem pred zmrzaljo zaščiten prostor, na primer suha garaža, lopa ali drug primeren prostor.

Kako shraniti gomolje dalij

Gomoljev ne potrebujemo hraniti v vodi ali jih redno zalivati. Najbolje jih je položiti v plitke zaboje oziroma škatle in jih zaščititi s suhim materialom, na primer suho zemljo za lončnice, peskom, slamo ali časopisnim papirjem. Pomembno je, da je prostor hladen, vendar ne sme zmrzovati. Royal Horticultural Society priporoča tudi redno pregledovanje gomoljev. Če opazite znake gnitja, je treba poškodovani del odstraniti, da se težava ne razširi.

icon-expand Dalije niso povsem prezimno odporne rastline. FOTO: Branka Resnik

Ni jih treba vedno izkopati

Izjema so območja z zelo milimi zimami in dobro odcednimi tlemi. V takšnih razmerah lahko gomolji v nekaterih primerih ostanejo v zemlji. Tudi tu pa obstaja tveganje. Nepričakovano mrzla ali zelo mokra zima lahko povzroči izgube, posebej v težkih, slabo odcednih tleh. Če gomolje pustite v zemlji, jih je zato smiselno zaščititi z debelo plastjo zastirke.

Spomladi jih lahko ponovno posadite

Pravilno shranjeni gomolji lahko prihodnjo pomlad ponovno zaživijo. BBC Gardeners' World priporoča, da jih pozno marca oziroma zgodaj spomladi začnete pripravljati na novo rast. Če jih boste jeseni pravočasno izkopali, posušili in shranili na ustreznem mestu, vam tako ni treba vsako leto kupovati novih rastlin. Isti gomolji lahko ob pravilni negi znova poženejo in poleti ponovno napolnijo vrt s cvetovi. Če je pred vami še nekaj toplih jesenskih dni, je torej čas za pregled dalij in pripravo vsega potrebnega. Ključno je, da jih ne preseneti močnejša zmrzal in da gomolji zimo preživijo suhi, zdravi in zaščiteni pred mrazom.

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