Kdaj je pravi čas za delitev trajnic?

Najprimernejši čas je odvisen od vrste trajnice. Pri številnih so primerni pomladni in jesenski meseci, ko rastline niso v polnem razcvetu in imajo dovolj časa, da razvijejo nove korenine. Britanska kraljeva hortikulturna družba svetuje, da poleti cvetoče trajnice praviloma delimo spomladi ali jeseni. Če je jesen zelo mokra, je bolje počakati, saj lahko delo na razmočeni zemlji poškoduje njeno strukturo. Spomladi je primernejša tudi delitev nekoliko občutljivejših rastlin. Pri trajnicah, ki cvetijo spomladi, pa je lahko najboljši čas po cvetenju. Mednje sodijo tudi perunike, ki po cvetenju začnejo razvijati nove korenine.

Kako veste, da je trajnico treba razdeliti?

Rastline ni treba deliti samo zato, ker je minilo določeno število let. Boljši pokazatelj je njen videz. Če se sredina šopa začne prazniti, rastlina slabše cveti ali se vse bolj širi čez prostor, ki ji je namenjen, je verjetno čas za delitev. Enako velja, če začnejo zunanji deli šopa močno odstopati od sredine. Po podatkih nemške revije Mein schöner Garten lahko redna delitev pomaga ohranjati vitalnost in cvetenje trajnic, posebej kadar se sredina rastline začne ogolevati. Obenem je to preprost način, da iz ene rastline dobimo več novih.

icon-expand Z delitvijo jih lahko pomladite in razmnožite. FOTO: Adobe Stock

Katere trajnice lahko razdelimo?

Delitev je najprimernejša za trajnice, ki tvorijo goste šope in imajo razvejane korenine. Mednje sodijo hoste, maslenice, krvomočnice, bergenije, nekatere okrasne trave in številne druge vrtne trajnice. Niso pa vse rastline enako primerne za takšen način razmnoževanja. Pri nekaterih lahko pogosto presajanje povzroči več škode kot koristi, zato je treba upoštevati značilnosti posamezne vrste. The English Garden kot dobre kandidatke za jesensko delitev izpostavlja predvsem trajnice, ki cvetijo v zgodnjem poletju. Med njimi so denimo maslenice, srčki, trpežne krvomočnice in jegliči. Pri pozno cvetočih trajnicah, kot so jesenske astre, pa je primernejša pomlad.

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Kako pravilno razdeliti trajnico?

Pred začetkom rastlino dobro zalijte, če je bila zemlja dlje časa suha. Nato jo z vrtnimi vilami ali lopato previdno izkopljite. Kopljite nekoliko stran od središča šopa, da poškodujete čim manj korenin. Ko je rastlina zunaj zemlje, odstranite večji del zemlje okoli korenin. Tako boste lažje videli, kje lahko šop razdelite. Manjše trajnice lahko pogosto razdelite kar z rokami. Pri večjih in gostejših šopih si pomagajte z ostro lopato. Če so korenine zelo prepletene, sta lahko uporabni tudi dve vrtni vilasti orodji, s katerima šop previdno razmaknete.

Vsak nov del mora imeti korenine in poganjke

Pri delitvi ne poskušajte narediti čim več majhnih rastlin. Pomembneje je, da je vsak odrezani del dovolj velik in zdrav. Vsak novi kos mora imeti svoj del koreninskega sistema in vsaj en zdrav rastni poganjek oziroma brst. Če je del brez korenin ali brez očitnega mesta, iz katerega lahko požene nova rast, se bo težko uspešno ukoreninil. Pri zelo gostih trajnicah je bolje uporabiti ostro orodje in narediti čiste reze, kot pa korenin na silo trgati.

icon-expand Pri delitvi ne poskušajte narediti čim več majhnih rastlin. FOTO: Adobe Stock

Katere dele rastline je najbolje ponovno posaditi?

Pri starih in zelo razraščenih šopih ni nujno, da je najboljši del ravno njihova sredina. Starejši notranji deli so lahko oleseneli, poškodovani ali manj vitalni. Mein schöner Garten svetuje, da se pri številnih trajnicah uporabijo predvsem mlajši in močnejši deli z roba šopa, medtem ko se zelo stari, suhi ali bolni deli odstranijo. Tako dobimo rastline, ki imajo boljše možnosti za hitro nadaljnjo rast.

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Nove rastline posadite čim prej

Ko trajnico razdelite, korenin ne puščajte dolgo izpostavljenih soncu in vetru. Sadilna mesta je zato najbolje pripraviti še pred začetkom delitve. Nove dele posadite na približno enako globino, kot je rastla matična rastlina. Zemljo okoli korenin rahlo pritisnite, nato pa jih dobro zalijte. Po sajenju je pomembno, da se zemlja ne izsuši. Kraljeva hortikulturna družba pri novih delih posebej poudarja temeljito zalivanje po sajenju in zadostno vlago v času, ko rastline ponovno razvijajo korenine.

Jesen ali pomlad?

Če imate trajnice, ki cvetijo zgodaj ali poleti, je lahko jesen zelo primeren čas za njihovo delitev. Takrat je zemlja pogosto še topla, temperature pa so nižje kot poleti. Pri jeseni cvetočih trajnicah je položaj drugačen. Mein schöner Garten svetuje, da se takšne rastline praviloma deli spomladi, saj so takrat že shranile dovolj hranil za novo rastno sezono. Podobno velja za trajnice, ki so manj odporne proti mrazu. Če obstaja nevarnost, da se pred zimo ne bodo dovolj ukoreninile, je varneje počakati na pomlad.

icon-expand Iz ene dobro razvite trajnice lahko tako dobite več novih rastlin. FOTO: Adobe Stock

Ni treba vsako leto deliti vseh trajnic

Delitev ni opravilo, ki bi ga morali opravljati po koledarju. Zdravo in lepo cvetočo trajnico lahko pustimo pri miru, če ima dovolj prostora in dobro uspeva. Pri nekaterih vrstah je delitev smiselna na nekaj let, pri drugih pa šele takrat, ko začnejo kazati znake pešanja. The English Garden opozarja, da ni razloga za delitev samo zaradi samega opravila – številne trajnice lahko več let uspešno rastejo brez poseganja v njihov koreninski sistem. Ko pa rastlina postane pregosta, začne propadati v sredini ali cveti občutno slabše, je delitev preprost način, da jo pomladimo. Iz ene dobro razvite trajnice lahko tako dobite več novih rastlin, ne da bi morali obiskati vrtni center. Z nekaj previdnosti pri izkopavanju, pravilno izbranim časom in dobrim zalivanjem lahko nove dele že v naslednji sezoni spremenite v gostejšo in bolj živahno gredo.

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