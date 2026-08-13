Dišeče rože niso samo lepe, ampak ustvarijo posebno vzdušje

Vonj je pri izbiri rastlin pogosto spregledan, čeprav močno vpliva na občutek prostora. Vrtnarski strokovnjaki poudarjajo, da je najbolj smiselno dišeče rastline postaviti tam, kjer se pogosto zadržujemo – ob vhod, na teraso, balkon ali ob vrtno klop. Tako njihov vonj ne izgine na odprtem vrtu, ampak ga lahko zares občutimo.

Sivka – klasika, ki vedno deluje

Sivka je ena najbolj priljubljenih dišečih rastlin v Evropi. Njeni vijolični cvetovi niso samo okras, ampak sproščajo prepoznaven aromatičen vonj, ki privablja čebele in metulje. Najbolje uspeva na sončnem mestu, v dobro odcedni zemlji. Odlična je za lonce na balkonu, ob poti do hiše ali na terasi. Strokovnjaki iz Gardening Know How pri sivki posebej poudarjajo, da je ključ do uspeha dovolj sonca in tla, v katerih voda ne zastaja.

icon-expand Sivka je ena najbolj priljubljenih dišečih rastlin v Evropi. FOTO: Adobe Stock

Jasmin – dišeča plezalka za ograje in balkone

Če želite močan vonj, ki se širi po večjem delu terase, je pravi kandidat jasmin. Njegovi drobni beli cvetovi imajo sladek, prepoznaven vonj, ki je še posebej izrazit v toplih večerih. Navadni jasmin (Jasminum officinale) je primeren za evropske vrtove, kjer potrebuje sončno lego in oporo za plezanje. Odlično se obnese ob pergolah, ograjah ali na večjih balkonih.

icon-expand Če želite močan vonj, ki se širi po večjem delu terase, je pravi kandidat jasmin. FOTO: Dreamstime

Dišeči grahor – starinska roža z močnim vonjem

Dišeči grahor je ena tistih rastlin, ki jo mnogi povezujejo s starimi vrtovi. Njegovi pisani cvetovi imajo močan sladek vonj, zato je priljubljen pri ljubiteljih romantičnih vrtov. Ker je vzpenjavka, je odlična izbira za balkonske mreže, ograje ali manjše pergole. Potrebuje dovolj sonca in redno odstranjevanje odcvetelih cvetov, s čimer spodbudimo novo cvetenje.

icon-expand Dišeči grahor – starinska roža z močnim vonjem. FOTO: Adobe Stock

Nagelj – majhna rastlina z velikim vonjem

Nageljni niso priljubljeni samo zaradi lepih cvetov, ampak tudi zaradi značilnega rahlo začinjenega vonja. Med njimi je posebej znan vrtni nagelj (Dianthus caryophyllus), ki je že stoletja del evropskih vrtov. Primerni so za lonce, gredice in balkone, saj ne zahtevajo veliko prostora. Najraje imajo sončno lego in dobro odcedna tla.

icon-expand Nagelj – majhna rastlina z velikim vonjem. FOTO: Shutterstock

Pelargonije z vonjem – balkonska klasika z dodatkom

Pelargonije so skoraj nepogrešljive na slovenskih balkonih. Poleg klasičnih sort obstajajo tudi dišeče pelargonije, pri katerih vonj pogosto prihaja predvsem iz listov. Najdemo sorte z vonjem po limoni, vrtnici, meti ali začimbah. Če liste rahlo podrgnemo, se sprostijo aromatična olja. Kot opozarjajo vrtnarski strokovnjaki, so pelargonije zelo primerne za sončne terase in lonce, vendar jih je pred zmrzaljo treba zaščititi.

icon-expand Pelargonije FOTO: iStock

Vanilijeva posončnica – sladek vonj za poletne večere

Vanilijeva posončnica je priljubljena balkonska rastlina zaradi vijoličnih cvetnih kobulov in sladkega vonja, ki spominja na vanilijo. V Evropi jo običajno gojimo kot sezonsko rastlino v loncih, saj ni odporna proti nizkim temperaturam. Najlepše uspeva na toplem, sončnem mestu.

icon-expand Vanilijeva posončnica – sladek vonj za poletne večere FOTO: Adobe Stock

Vrtni nageljček, kapucinka in lobularija za manjše lonce

Za manjše balkone so odlična izbira tudi rastline, ki ne potrebujejo veliko prostora. Lobularija oziroma dišeči grobeljnik (Lobularia maritima) ima drobne cvetove in nežen sladek vonj, pogosto podoben medu. Primerna je za viseče lonce in robove korit. Kapucinka (Tropaeolum majus) poleg okrasne vrednosti ponuja tudi zanimive liste in cvetove, primerne za uživanje. Frezija (Freesia spp.) je znana po zelo prijetnem, sladkastem vonju in je priljubljena za lonce ter rezano cvetje.

icon-expand Frezije običajno sadimo spomladi, ko mine nevarnost pozebe in se tla dovolj ogrejejo. FOTO: Adobe Stock

Kam postaviti dišeče rastline, da bo učinek največji?

Največjo razliko naredimo z dobro postavitvijo. Dišeče rože ne sodijo nekam v oddaljeni del vrta, kjer jih skoraj ne opazimo. Najboljši položaji so: - ob vhodnih vratih, - ob sedežni garnituri na terasi, - ob balkonskih vratih, - ob poteh, kjer se pogosto sprehajamo. Kot poudarjajo vrtnarski strokovnjaki, se vonj najlepše razvije v nekoliko zaščitenih prostorih, kjer ga veter ne odnese prehitro. Pri izbiri dišečih rož ni treba imeti velikega vrta. Že nekaj dobro izbranih loncev lahko spremeni balkon ali teraso v prostor, kjer ne uživamo samo z očmi, ampak tudi z vonjem. Najlepše kombinacije pogosto nastanejo prav iz preprostih evropskih klasik – sivke, jasmina, nageljnov in dišečih pelargonij.

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