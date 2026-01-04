Drevesa so mnogo več kot le lep okras – so bistvenega pomena za obstoj življenja. Poleg tega da proizvajajo kisik, absorbirajo ogljikov dioksid in s tem čistijo zrak, ki ga potrebujemo tako ljudje kot živali, slednjim nudijo tudi dom in varno zavetje. Da o lesu kot enem najbolj uporabnih naravnih materialov niti ne izgubljamo besed. Ta zanimiva živa bitja pa skrivajo marsikatero zanimivost, za katero še niste slišali.

icon-expand Drevesa so mnogo več kot le lep okras. FOTO: Dreamstime

1. Drevesa po vsem svetu

Po podatkih organizacije Botanic Gardens Conservation International lahko po vsem svetu najdemo več kot 60 tisoč vrst različnih dreves! Raziskovalci so tudi ugotovili, da je na žalost 300 izmed teh vrst na robu izumrtja.

2. Več kot polovica vseh drevesnih vrst je endemitov

Študija iz leta 2017, ki vsebuje tudi popis vseh trenutno živečih drevesnih vrst, je pokazala, da je skoraj 58 odstotkov vseh drevesnih vrst endemitov ene države, kar pomeni, da se vsaka od njih naravno pojavlja samo znotraj meja posamezne države. Največje število endemičnih dreves se nahaja v Braziliji, Kolumbiji in Indoneziji, kar je glede na splošno biotsko raznovrstnost v njihovih gozdovih nekako pričakovano.

3. Drevesa ustvarjajo boljše bivalno okolje

Sliši se nekoliko nenavadno, a vendar ameriške raziskave kažejo, da je v predmestjih in vaseh z manj rodovitno zemljo, kjer posledično tudi drevesa slabše uspevajo, več nasilja in kriminalitete kot v bolj zelenih predelih. Kaj je vzrok za takšno stanje in ali je mogoče sklepe prenesti k nam, pa je vprašanje, na katerega še nimamo dokončnega odgovora.

icon-expand Drevesa imajo sposobnost zaustavljanja zvokov. FOTO: Profimedia

4. Drevesa imajo sposobnost zaustavljanja zvokov

Poleg tega da nudijo zasebnost, drevesa omogočajo tudi dobro zvočno izolacijo. Zvoki z ulice, avtomobilski hrup ali pogovor sosedov na drugi strani, vse to so zvoki, ki jih na svojem dvorišču navadno ne želimo slišati. Stebla, listi, veje in lubje učinkovito absorbirajo zvok in nam tako zagotavljajo več miru.

5. Drevesa se lahko sama branijo pred žuželkami

Drevesa lahko med seboj komunicirajo in se branijo pred napadalnimi žuželkami. Znanstveniki so ugotovili, da lahko drevesa, ko se počutijo ogroženo s strani žuželk, na površino svojih listov spustijo snovi, imenovane fenoli. Na ta način so sposobna tudi signalizirati nevarnost drugim drevesom, ki se lahko tako vnaprej pripravijo na boj.

icon-expand Drevesa imajo prav v vsakem letnem času ponuditi nekaj novega. FOTO: Profimedia

6. 99 odstotkov celotnega odraslega drevesa je mrtvega

Zanimivo je, da je vsako mirujoče zrelo drevo 99-odstotno že mrtvo, le odstotek celotnega drevesa pa je biološko še živ. Večina živih delov so rastoči deli, kot so listi, brsti in korenine.

7. V vsej zgodovini zemlje drevesa obstajajo le desetino časa

Zemlja je stara približno 4,5 milijarde let in prve rastline so kopno naselile šele pred 470 milijoni let. Najverjetneje so to bili razni mahovi, alge in lišaji. Višje rastline, med katere sodijo tudi drevesa, so sledile pred približno 420 milijoni let.

icon-expand Deblo mavričnega evkaliptusa je živopisanih barv. FOTO: Profimedia

8. Obstaja drevo z 'mavrično skorjo'

Obstaja drevo, imenovano mavrični evkaliptus, čigar lubje je modre, oranžne in kostanjevo rjave barve. Ko se barve združijo na sončni svetlobi, dajejo poseben učinek mavrice. To večbarvno drevo raste v Novi Britaniji, Novi Gvineji in na določenih predelih v Indoneziji.

9. Mogočno hrastovo drevo lahko na dan porabi več kot 350 litrov vode

Velikanska drevesa za svoje delovanje potrebujejo ogromne količine vode, kar ima pogosto pozitivne učinke na naravo. Absorpcija vode s strani dreves namreč lahko omeji poplave zaradi močnega deževja, zlasti na nižinskih območjih. S tem, ko iz tal pomagajo absorbirati več vode in s svojimi koreninami držijo skupaj zemljo, lahko zmanjšajo tveganje erozije in posledično materialne škode, ki bi ob tem nastala.

icon-expand Mogočno hrastovo drevo lahko na dan porabi več kot 350 litrov vode. FOTO: Dreamstime

10. Drevesa čistijo tla