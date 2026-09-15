Nebine poskrbijo za barvit vrt pozno v sezoni

Jesenski vrt ni nujno siv in prazen. Nebine sodijo med rastline, ki svojo največjo vrednost pokažejo prav takrat, ko številne druge cvetlice že zaključujejo cvetenje. Royal Horticultural Society nebine opisuje kot priljubljene rastline, ki ponujajo izjemno raznolikost poznosezonskih barv, od poletja pa vse do konca jeseni. Cvetovi spominjajo na marjetice in se pojavljajo v belih, rožnatih, vijoličnih, modrih ter nekaterih drugih odtenkih. Prav zato so odlična izbira za gredice, kjer želimo barvo ohraniti tudi v času, ko se večina poletnega cvetja že umika.

Čebele jih obiščejo, ko je hrane vse manj

Nebine niso zanimive samo zaradi videza. Njihovi odprti cvetovi so dostopni številnim opraševalcem, zato so pomemben del jesenskega vrta. Royal Horticultural Society jih uvršča med rastline, ki lahko jeseni pomagajo zagotoviti nektar in cvetni prah čebelam, metuljem in drugim žuželkam. V obdobju, ko se ponudba cvetov v naravi zmanjšuje, so pozno cvetoče rastline še posebej dobrodošle. Med priporočenimi jesenskimi rastlinami za opraševalce Royal Horticultural Society posebej izpostavlja tudi vrsto Symphyotrichum novi-belgii, ki je bila nekoč znana kot Aster novi-belgii. Gre za trajnico, ki cveti pozno in lahko na gredice vnese veliko jesenske barve.

icon-expand Nebine poskrbijo za barvit vrt pozno v sezoni FOTO: Adobe Stock

Najbolje uspevajo na soncu

Če razmišljate o zasaditvi nebin, jim namenite čim bolj sončno lego. Royal Horticultural Society navaja, da najbolje uspevajo na rodovitnih tleh, ki zadržujejo nekaj vlage, prenesejo pa tudi rahlo senco. Pomembno je, da tla niso niti povsem suha niti trajno prepojena z vodo. Globoka senca jim prav tako ne ustreza, saj v takšnih razmerah težko bogato zacvetijo. Večina vrtnih nebin je trajnic, kar pomeni, da lahko ob primernih razmerah več let ostanejo del iste zasaditve.

Izbirate lahko med številnimi barvami in velikostmi

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Nebine niso ena sama rastlina, temveč precej velika skupina različnih vrst in sort. Med njimi najdemo tako nižje rastline za robove gredic kot višje sorte, ki so primerne za ozadje zasaditve. Royal Horticultural Society navaja, da se njihova višina lahko giblje približno od 20 centimetrov pa vse do dveh metrov, odvisno od vrste in sorte. Tudi barvna paleta je zelo široka. Na vrtu lahko tako kombiniramo bele, rožnate, vijolične in modre cvetove ter ustvarimo zasaditev, ki bo zanimiva še dolgo po tem, ko bodo poletne cvetlice odcvetele.

icon-expand Če razmišljate o zasaditvi nebin, jim namenite čim bolj sončno lego. FOTO: Adobe Stock

Jeseni jim ni treba nameniti veliko pozornosti

Nebine veljajo za razmeroma nezahtevne rastline, če jim zagotovimo ustrezne razmere. Royal Horticultural Society svetuje, da jih sadimo v rodovitna tla, ki niso nenehno mokra, spomladi pa jim lahko koristi zastirka iz dobro preperelega gnoja ali vrtnega komposta. Odcvetele cvetove lahko odstranjujemo, če želimo spodbuditi nadaljnje cvetenje. Vendar to pri obilno cvetočih nebinah ni nujno potrebno. Če stebla in semenske glavice pustimo čez zimo, lahko na vrtu ustvarijo zanimiv videz, hkrati pa nudijo hrano in zavetje nekaterim živalim. Nebine so zato zanimiva izbira predvsem za konec sezone. Ko poletni vrt počasi izgublja svojo razkošnost, lahko prav one prevzamejo glavno vlogo. Z nekaj skupinami nebin bo vrt tudi jeseni živahen, čebele in drugi opraševalci pa bodo imeli na voljo dodatno hrano v času, ko je cvetov že precej manj.

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