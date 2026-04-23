Frezija je čebulnica, ki izvira iz južne Afrike in je danes razširjena po vsem svetu. Znana je po svoji prefinjeni lepoti, pa tudi po tem, da ni pretirano zahtevna za gojenje, če ji zagotovimo prave pogoje.

Kdaj in kako sadimo frezijo

Frezije običajno sadimo spomladi, ko mine nevarnost pozebe in se tla dovolj ogrejejo. Čebulice sadimo približno 5 do 7 centimetrov globoko, z razmikom okoli 10 centimetrov, pri čemer pazimo, da je koničasti del obrnjen navzgor. Pomembno je, da izberemo sončno ali polsenčno lego, saj frezija za dobro rast potrebuje dovolj svetlobe. Tla naj bodo rahla, rodovitna in dobro odcedna, saj ne prenaša zastajanja vode.

Zalivanje in nega skozi sezono

Frezija ima rada zmerno vlago. To pomeni, da jo redno zalivamo, a nikoli preobilno. Največ pozornosti potrebuje v času rasti in cvetenja, ko jo je treba zalivati bolj dosledno, vendar vedno tako, da voda ne zastaja okoli korenin. Med rastjo jo lahko občasno tudi pognojimo z blagim gnojilom za cvetoče rastline, kar spodbuja bujnejše cvetenje in močnejše stebla.

Kdaj cveti frezija

Če jo posadimo spomladi, frezija običajno zacveti poleti, pogosto med julijem in septembrom, odvisno od sorte in pogojev. Cvetovi se odpirajo postopoma na steblu, zato je rastlina dolgo časa dekorativna in zanimiva.

Frezija v loncu ali na vrtu

Frezijo lahko gojimo tako na vrtu kot v loncih. V loncih je še posebej priljubljena, ker jo lahko prestavljamo in zaščitimo pred neugodnim vremenom. Na vrtu pa pride do izraza njena naravna eleganca, še posebej, če jo sadimo v skupinah. Po cvetenju listov ne režemo takoj, saj rastlina preko njih hrani čebulico za naslednjo sezono. Ko listi porumenijo in se posušijo, jih odstranimo, čebulice pa lahko shranimo do naslednje saditve.

Zakaj je frezija tako priljubljena

Poleg svoje lepote je frezija cenjena predvsem zaradi svojega vonja, ki ga mnogi opisujejo kot nežnega, sladkega in zelo prijetnega. Prav zato jo pogosto najdemo v poročnih šopkih in svečanih aranžmajih. Njena nežnost in simbolika (čistost, prijateljstvo in zaupanje) jo uvrščata med najbolj priljubljene okrasne cvetlice za posebne trenutke.

