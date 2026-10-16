Jesenski rez ni vedno najboljša izbira

Pri fuksijah ni mogoče uporabiti enega pravila za vse rastline. Odporne sorte, ki rastejo na prostem, se obrezujejo drugače kot občutljive fuksije v loncih, ki jih moramo pred zimo prenesti v zaščiten prostor. Kraljeva hortikulturna družba pri odpornih fuksijah priporoča, da se glavni rez opravi spomladi, ko se začne pojavljati nova rast. Takrat odstranimo odmrle dele in poganjke skrajšamo do zdravih brstov. V hladnejših legah lahko zmrzal poškoduje tudi večji del nadzemnih stebel, zato jih je mogoče spomladi porezati skoraj do tal. To pomeni, da jesensko obrezovanje odporne fuksije ni nujno najboljša poteza. Če rastlino pustimo nekoliko dlje pri miru, lahko čez zimo bolje zaščitimo spodnji del in počakamo, da se pokaže, kateri poganjki so dejansko poškodovani.

Pri fuksijah v loncih je zgodba drugačna

Če imate fuksijo v loncu, ki ne prenese zmrzali, jo je treba pred prvo močnejšo zmrzaljo pripraviti na prezimovanje. BBC Gardeners' World Magazine svetuje, da občutljive fuksije jeseni prenesemo v hladen prostor brez nevarnosti zmrzali. Pred tem lahko odstranimo odmrle in poškodovane dele ter rastlino nekoliko skrajšamo, da bo zavzela manj prostora. Pri takšnih rastlinah torej jesenski rez ni namenjen predvsem spodbujanju cvetenja, temveč pripravi na zimski počitek. Predvsem je pomembno, da pred prenašanjem v notranjost odstranimo bolne ali poškodovane dele. Tako zmanjšamo možnost, da bi se v zimskem prostoru razširile bolezni ali škodljivci.

icon-expand Pomembno je, da rastline pred rezom pregledamo. FOTO: Adobe Stock

Kako močno jih obrezati pred zimo?

Pri občutljivih fuksijah, ki bodo prezimovale v hladnem prostoru, ni treba pustiti dolgih, šibkih poganjkov. Nemška vrtnarska revija Mein schöner Garten pri pripravi rastlin na prezimovanje priporoča, da se poganjki skrajšajo približno za tretjino. Če bo rastlina prezimovala v temnem prostoru, lahko odstranimo tudi liste. V svetlem in hladnem prostoru pa jih lahko pustimo. Pomembno je, da rastline pred rezom pregledamo. Odmrli, zlomljeni in bolni deli ne sodijo v zimski prostor, saj lahko postanejo vir težav v času mirovanja.

Odpornih fuksij jeseni ne režite preveč

Pri fuksijah, ki ostanejo zunaj, je treba biti bolj previden. Nekatere, predvsem Fuchsia magellanica in njene odpornejše oblike, lahko prezimijo na prostem, vendar njihova odpornost ni povsod enaka. NDR pri negi fuksij opozarja, da večina sort ni dovolj odporna proti mrazu in jih je treba pred prvo zmrzaljo prenesti v hladen prostor. Pri odpornejših rastlinah na prostem pa je pomembna predvsem zaščita korenin in spodnjega dela rastline. Če fuksija ostane na vrtu, je zato smiselneje počakati na zimo in nato spomladi odstraniti dele, ki jih je poškodoval mraz.

icon-expand Spomladanski rez je pomemben za novo cvetenje FOTO: Adobe Stock

Spomladanski rez je pomemben za novo cvetenje

Ko se spomladi začne pojavljati nova rast, je veliko lažje oceniti, kateri deli rastline so preživeli zimo. Takrat odstranimo suha in odmrla stebla ter zdrave poganjke skrajšamo do ustreznih brstov. Pri odpornih fuksijah je lahko rez precej močan. Kraljeva hortikulturna družba navaja, da lahko v hladnejših vrtovih mraz uniči lanskoletne poganjke vse do tal, vendar rastlina iz spodnjega dela ponovno odžene. Prav zato ni razloga za paniko, če je fuksija po zimi videti precej klavrno. Pomembno je, da preverimo, ali je pri dnu še živa, preden jo odpišemo.

Ne pozabite na razliko med rezom in odstranjevanjem odcvetelih cvetov

Jeseni lahko pri vseh fuksijah še naprej odstranjujemo odcvetele cvetove in poškodovane dele. To ni enako močnemu obrezovanju celotne rastline. Redno odstranjevanje odcvetelih cvetov pomaga ohranjati urejen videz rastline, pri nekaterih fuksijah pa spodbuja nadaljnje nastavljanje cvetov. Če pa se bliža čas prezimovanja, je pomembneje rastlino ustrezno pripraviti na zimo kot spodbujati novo cvetenje.

Kdaj je torej pravi čas za škarje?

Če imate odporno fuksijo na prostem, z močnim rezom praviloma počakajte do pomladi. Jeseni odstranite predvsem poškodovane dele in poskrbite za zaščito rastline pred mrazom. Če imate občutljivo fuksijo v loncu, ki jo boste prezimili v notranjosti, pa je jesenski rez smiseln. Preden jo prestavite v zimski prostor, odstranite šibke in poškodovane poganjke ter rastlino nekoliko skrajšajte. Največja napaka je torej, da bi vse fuksije obravnavali enako. Pravi čas za rez je odvisen predvsem od njihove odpornosti proti mrazu in načina prezimovanja. Če boste jeseni rez prilagodili temu, bo rastlina spomladi pripravljena na novo rast in novo sezono cvetenja.

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