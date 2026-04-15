Izbira gomoljev in priprava na sajenje

Dalije se običajno gojijo iz gomoljev, ki jih spomladi posadimo v zemljo. Kot navajajo strokovnjaki iz Royal Horticultural Society, je pomembno izbrati zdrave, čvrste gomolje brez znakov gnitja ali poškodb. Pred sajenjem jih lahko za nekaj dni shranimo v toplem prostoru, da začnejo rahlo odganjati. To pospeši začetno rast in izboljša uspeh rasti v zemlji.

icon-expand Dalije najbolje uspevajo na sončnih legah. FOTO: Adobe Stock

Pravilna izbira lege in zemlje

Dalije najbolje uspevajo na sončnih legah, kjer imajo vsaj šest ur neposredne svetlobe na dan. Po podatkih vrtnarskih vodnikov, ki jih povzema Better Homes & Gardens, je sončna lega ključna za obilno cvetenje. Tla morajo biti rahla, dobro odcedna in bogata s hranili. Dodatek komposta ali organskega gnojila bistveno izboljša rast in cvetenje.

Sajenje dalij v prst

Dalije spomladi pogosto najprej sadimo v lonec, šele nato na vrt – in to ima več dobrih razlogov: Zakaj najprej v lonec? Zaščita pred mrazom Dalije ne prenesejo zmrzali. Če jih posadite neposredno na vrt prezgodaj, jih lahko pozeba uniči. V loncu jih lahko vzgajate na toplem (npr. v hiši ali rastlinjaku). Hitrejši začetek rasti V loncu začnejo prej odganjati, ker imajo bolj stabilne pogoje (toplota, vlaga). Tako dobite močnejše sadike. Boljši nadzor Lažje nadzirate zalivanje, kakovost zemlje in morebitne bolezni ali škodljivce. Gomolje posadimo v vrt spomladi, ko ni več nevarnosti pozebe. Običajno jih položimo približno deset do petnajst centimetrov globoko. Strokovnjaki iz Gardeners' World poudarjajo, da je pomembno, da "oko" gomolja gleda navzgor, saj iz njega poženejo novi poganjki. Med gomolji pustimo dovolj prostora, saj dalije hitro rastejo in se razširijo.

Zalivanje in gnojenje

Dalije potrebujejo redno, vendar zmerno zalivanje. Tla morajo ostati vlažna, vendar ne razmočena, saj lahko prekomerna vlaga povzroči gnitje gomoljev. Gnojenje je ključno za dolgotrajno in bujno cvetenje. Najboljša so gnojila z več kalija, ki spodbujajo tvorbo cvetov.

icon-expand Dalije niso odporne na zmrzal, zato jih je treba jeseni izkopati. FOTO: Adobe Stock

Nega med rastjo in cvetenjem

Ko rastlina začne rasti, je pomembno odstranjevanje odcvetelih cvetov, saj to spodbuja nastanek novih popkov. Dalije lahko dosežejo precejšnjo višino, zato jih je pogosto treba tudi podpreti z oporo. Redna nega vključuje tudi preverjanje škodljivcev in odstranjevanje poškodovanih listov.

Prezimovanje gomoljev

Dalije niso odporne na zmrzal, zato jih je treba jeseni izkopati. Gomolje shranimo v suhem in hladnem prostoru, kjer prezimijo do naslednje sezone. Pravilno prezimovanje je ključno za njihovo dolgoročno preživetje in bujno cvetenje v naslednjem letu.