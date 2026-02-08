Grmičasta ginura je znana po svojih žametnih listih

Grmičasta ginura ali Gynura aurantiaca ima vijolične liste s tankimi, gosto posejanimi dlačicami. Ko se rastlina stara, se dlake nekoliko razredčijo, živa vijolična barva pa rahlo zbledi. Večina teh rastlin ohrani živo barvo dve do tri leta, nato pa začne raven barvila upadati.

icon-expand Grmičasta ginura je znana po svojih žametnih listih. FOTO: Adobe Stock

Ginura se dobro obnese v notranjem prostoru z veliko svetlobe. Mlada rastlina ima na zelenem žametnem listu debele, močne in goste dlake, sami listi pa se lahko raztezajo čez rob lonca ali pa rastejo bolj v višino. Ta okrasna rastlina se že več kot 200 let uporablja za notranjo dekoracijo, njeno izvorno območje pa je Indonezija.

Cvetenje

Če ima rastlina dovolj svetlobe, se lahko jeseni pojavijo majhni oranžni cvetovi. Vendar so ti precej neprijetnega vonja, zato jih večina raje odstrani.

Nega rastline

Čeprav zahteva nekaj pozornosti in znanja o svojih potrebah, vključno s skrbnim zalivanjem in rednim gnojenjem, skrb za ginuro ni zelo zapletena. Če se potrudimo in ji ustvarimo ustrezno okolje, jo lahko obdržimo precej dolgo. Priporočljivo je sprotno odstranjevanje odmrlih ali poškodovanih listov.

icon-expand Ginura je znana tudi pod imenom 'purple passion'. FOTO: Adobe Stock

Sorte rastlin Purple Passion V rodu Gynura obstajata dve vrsti rastlin, ki ju najdemo pod tem imenom. Tipična pokončna sorta je Gynura aurantiaca, medtem ko se Gynura Sarmentosa odlično obnese v visečem lončku.

Svetloba

Rastlino postavite na svetlo do zmerno svetlobo, vendar nikoli ne dovolite, da bi neposredni sončni žarki dosegli liste. Najbolje se obnese na blagi ali pa filtrirani sončni svetlobi, kot je denimo okenska polica, zaščitena z zaveso. Popoldansko sonce bo najverjetneje premočno in lahko povzroči poškodbe. Več kot bo rastlina prejela svetlobe, bolj se bo okrepila škrlatna barva listov in stebla.

icon-expand Ginura se odlično obnese kot sobna rastlina. FOTO: Adobe Stock

Zemlja

Potrebuje dobro odcedno zemljo, ki jo lahko še dodatno izboljšate tako, da na dno lončka položite nekaj kamenčkov. Komercialne mešanice za sobne rastline z vermikulitom so običajno najpogostejša izbira za viseče rastline v zaprtih prostorih.

Temperatura in vlaga

Ekstremne temperature lahko ogrozijo rastlino, zato se vedno, še posebej pozimi, prepričajte, da ni postavljena na prepih.

icon-expand Cvetovi imajo neprijeten vonj, zato jih marsikdo raje odstrani. FOTO: Adobe Stock

Ginura ne prenaša visokih temperatur. Optimalna temperatura zanjo je med 16 in 20 stopinj Celzija. Tla naj bodo vlažna, vendar ne pustite, da korenine stojijo v razmočenih tleh. Izogibajte se močenju listja, saj lahko dlakavi listi zadržijo vlago in hitro začnejo gniti. Če pride do dolgega vročinskega vala z visoko vlažnostjo, raje zmanjšajte zalivanje, da preprečite preveč vlage v ozračju, pomagala pa bo tudi uporaba razvlaževalnika zraka. Težave z razmočeno zemljo rešite tudi tako, da uporabite lonec z dovolj velikimi luknjami, skozi katere lahko voda ob zalivanju odteče.

icon-expand Ginura ima zelen list, gosto posejan z močnimi vijoličnimi dlačicami. FOTO: Adobe Stock

Gnojenje