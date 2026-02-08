Grmičasta ginura je znana po svojih žametnih listih
Grmičasta ginura ali Gynura aurantiaca ima vijolične liste s tankimi, gosto posejanimi dlačicami. Ko se rastlina stara, se dlake nekoliko razredčijo, živa vijolična barva pa rahlo zbledi. Večina teh rastlin ohrani živo barvo dve do tri leta, nato pa začne raven barvila upadati.
Ginura se dobro obnese v notranjem prostoru z veliko svetlobe. Mlada rastlina ima na zelenem žametnem listu debele, močne in goste dlake, sami listi pa se lahko raztezajo čez rob lonca ali pa rastejo bolj v višino. Ta okrasna rastlina se že več kot 200 let uporablja za notranjo dekoracijo, njeno izvorno območje pa je Indonezija.
Cvetenje
Če ima rastlina dovolj svetlobe, se lahko jeseni pojavijo majhni oranžni cvetovi. Vendar so ti precej neprijetnega vonja, zato jih večina raje odstrani.
Nega rastline
Čeprav zahteva nekaj pozornosti in znanja o svojih potrebah, vključno s skrbnim zalivanjem in rednim gnojenjem, skrb za ginuro ni zelo zapletena. Če se potrudimo in ji ustvarimo ustrezno okolje, jo lahko obdržimo precej dolgo. Priporočljivo je sprotno odstranjevanje odmrlih ali poškodovanih listov.
Sorte rastlin Purple Passion
V rodu Gynura obstajata dve vrsti rastlin, ki ju najdemo pod tem imenom. Tipična pokončna sorta je Gynura aurantiaca, medtem ko se Gynura Sarmentosa odlično obnese v visečem lončku.
Svetloba
Rastlino postavite na svetlo do zmerno svetlobo, vendar nikoli ne dovolite, da bi neposredni sončni žarki dosegli liste. Najbolje se obnese na blagi ali pa filtrirani sončni svetlobi, kot je denimo okenska polica, zaščitena z zaveso. Popoldansko sonce bo najverjetneje premočno in lahko povzroči poškodbe. Več kot bo rastlina prejela svetlobe, bolj se bo okrepila škrlatna barva listov in stebla.
Zemlja
Potrebuje dobro odcedno zemljo, ki jo lahko še dodatno izboljšate tako, da na dno lončka položite nekaj kamenčkov. Komercialne mešanice za sobne rastline z vermikulitom so običajno najpogostejša izbira za viseče rastline v zaprtih prostorih.
Temperatura in vlaga
Ekstremne temperature lahko ogrozijo rastlino, zato se vedno, še posebej pozimi, prepričajte, da ni postavljena na prepih.
Ginura ne prenaša visokih temperatur. Optimalna temperatura zanjo je med 16 in 20 stopinj Celzija. Tla naj bodo vlažna, vendar ne pustite, da korenine stojijo v razmočenih tleh. Izogibajte se močenju listja, saj lahko dlakavi listi zadržijo vlago in hitro začnejo gniti. Če pride do dolgega vročinskega vala z visoko vlažnostjo, raje zmanjšajte zalivanje, da preprečite preveč vlage v ozračju, pomagala pa bo tudi uporaba razvlaževalnika zraka. Težave z razmočeno zemljo rešite tudi tako, da uporabite lonec z dovolj velikimi luknjami, skozi katere lahko voda ob zalivanju odteče.
Gnojenje
Ginura potrebuje redno gnojenje. To pomeni, da v obdobju aktivne rasti od pomladi do jeseni pognojite vsaka dva tedna, pozimi, ko rastlina miruje, pa enkrat na mesec. Gnojilo za sobne rastline morate razredčiti z enako količino vode. Če opazite, da listi postajajo rumeni, venijo ali se pojavljajo druge nenavadne barve ali stanja, zmanjšajte količino in pogostost gnojenja ali poskusite z bolj razredčenim gnojilom. Pozorno opazujte svojo rastlino, da vidite, kako se odziva na dodajanje hranil.
