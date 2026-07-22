Hortenzije so med najbolj priljubljenimi okrasnimi grmovnicami, saj vrt poleti napolnijo z velikimi kroglastimi cvetovi v belih, rožnatih, modrih in vijoličnih odtenkih. Čeprav veljajo za razmeroma nezahtevne rastline, jim lahko prav julijska nega pomaga, da ostanejo lepe vse do poznega poletja.
Poleti so hortenzije pogosto izpostavljene vročini, močnemu soncu in suši. Strokovnjaki zato opozarjajo, da je zdaj pravi trenutek za nekaj pomembnih opravil, ki bodo rastlini pomagala ohraniti vitalnost in bogato cvetenje.
Pravilno zalivanje je pomembnejše, kot si mislite
Hortenzije obožujejo vlažna tla, vendar ne marajo zastajanja vode. V času visokih temperatur potrebujejo redno zalivanje, pri čemer je najbolje zalivati zgodaj zjutraj ali zvečer, ko sonce ni več tako močno.
Voda naj prodre globoko v tla, saj površinsko zalivanje pogosto ne doseže korenin. Če je poletje izjemno vroče, lahko okoli rastlin dodate tudi zastirko, ki pomaga zadrževati vlago in zmanjšuje izhlapevanje.
Odstranite odcvetele cvetove
Če na grmu opazite posušene ali odcvetele cvetne glave, jih nežno odstranite. S tem ne boste izboljšali le videza rastline, temveč boste hortenziji pomagali, da energijo usmeri v razvoj novih poganjkov in cvetov.
Pri odstranjevanju bodite nežni in ne režite pregloboko, saj številne sorte hortenzij cvetne nastavke za naslednjo sezono oblikujejo že v drugi polovici poletja.
Rastlini zagotovite hranila
Vrtnarski strokovnjaki priporočajo, da hortenzij med najhujšimi vročinskimi valovi ne gnojite intenzivno. Kljub temu lahko rastlina v obdobju cvetenja potrebuje dodatna hranila.
Dobra izbira je kompost, ki izboljšuje strukturo tal in pomaga zadrževati vlago. Pri sortah, ki cvetijo dlje časa ali večkrat v sezoni, lahko uporabite tudi namenska gnojila za cvetoče grmovnice. Pomembno pa je, da upoštevate navodila proizvajalca in z gnojenjem ne pretiravate.
Manj dela, več cvetov
Največja prednost hortenzij je prav v tem, da ne zahtevajo veliko nege. Nekaj pozornosti pri zalivanju, odstranjevanje odcvetelih cvetov in občasna oskrba s hranili pa lahko naredijo veliko razliko. Če boste ta opravila opravili še letos julija, vas bodo hortenzije nagradile z daljšim in bogatejšim cvetenjem ter ostale ena najlepših zvezd poletnega vrta.
Vir: Žena.rs, vrtnarski nasveti in priporočila strokovnjakov za nego hortenzij
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