Poletje prinaša vročino, ki je za hortenzije lahko uničujoča. Te rastline potrebujejo veliko vlage, saj na močnem soncu hitro ovenijo in prenehajo rasti, piše Tportal. Kako torej poskrbeti, da bodo vaše hortenzije bujno cvetele tudi v največji vročini?

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Kakšne hortenzije imate na svojem vrtu?

Prvi korak pri pravilni negi je identifikacija vrste, ki jo imate v svojem vrtu, saj imajo velikolistne ali metličaste hortenzije različne tolerance. Za ohranitev njihove lepote je nujno upoštevati štiri glavne stebre nege: globoko zalivanje, ustrezno senčenje, nadzorovano gnojenje in aktivno preprečevanje bolezni. Če se teh korakov držite dosledno, bodo grmi ostali močni kljub neizprosnemu soncu.

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Zalivanje hortenzij v poletnih mesecih

Pri zalivanju hortenzij je najpomembneje, da vodo usmerite neposredno v tla in ne na liste, piše Tportal. Zalivajte zgodaj zjutraj, da preprečite nepotrebno izhlapevanje vode. Namesto vsakodnevnega pršenja raje izberite temeljito zalivanje dvakrat na teden, še dodajajo. Takšen način bo krepil korenine, da bodo segle globlje v zemljo. Okoli stebla nasujte debelo plast slame ali lubja. Ta zastirka deluje kot izolator, ki zadržuje vlago tam, kjer jo rastlina najbolj potrebuje, in preprečuje, da bi se korenine dobesedno skuhale v vroči zemlji. To je najpreprostejši način za povečanje odpornosti na sušo.

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Poskrbite za senco

Pazite na sončne ožige! Hortenzije obožujejo jutranjo svetlobo, vendar trpijo pod vročim popoldanskim soncem. Če načrtujete novo sajenje, izberite prostor, ki je po poldnevu v senci, svetuje Tportal. Za obstoječe grme na sončnih mestih lahko uporabite preproste senčilne mreže ali v bližino posadite višje grmovnice.

Poskrbite za kakovost zemlje

Ne pozabite tudi na kakovost zemlje; tla morajo biti rahla in polna komposta. Občasno preverite kislost prsti, saj vrednost pH neposredno vpliva na zdravje korenin, piše Tportal. Dobro prezračevanje tal bo poskrbelo, da bosta zrak in voda hitreje dosegla koreninski sistem, kar je v sušnih dneh nujno, še dodajajo.

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Ne pretiravajte z gnojenjem

Z gnojenjem ne pretiravajte. Najbolje je uporabiti gnojilo za cvetnice zgodaj poleti, ko so temperature še znosne, piše Tportal. V najhujši vročini ne gnojite, saj lahko požgete korenine.

icon-expand Hortenzije FOTO: Adobe Stock

Dodaten nasvet:

Hortenzij ne obrezujte sredi poletja Prav tako ne obrezujte hortenzij sredi poletja; obrezovanje opravite šele po cvetenju, da ne odstranite popkov za naslednje leto, svetuje Tportal. Redno jih pregledujte za škodljivce Redno pregledujte spodnje strani listov, saj se tam radi skrivajo škodljivci. Če opazite uši, uporabite insekticidno milo.