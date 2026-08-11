Ko veliki cvetovi hortenzij začnejo izgubljati barvo in se sušiti, jih marsikateri vrtnar preprosto pusti na rastlini. To ni nujno napaka, vendar je odstranjevanje odcvetelih cvetov oziroma tako imenovano čiščenje rastline lahko koristno. Kot piše The Spruce, odstranjevanje odcvetelih cvetov predvsem izboljša videz grma in omogoči, da je rastlina videti urejena. Pri nekaterih vrstah lahko pravilno izvedeno odstranjevanje pomaga tudi pri nadaljnjem cvetenju, vendar ni mogoče pričakovati, da bo vsaka hortenzija zaradi tega takoj pognala nove cvetove. Prav tu pa se skriva najpomembnejša podrobnost. Ni vsaka hortenzija enaka.

Napačen rez vam lahko odnese cvetove prihodnje leto

icon-expand Napačen rez vam lahko odnese cvetove prihodnje leto ... FOTO: Shutterstock

Pri hortenzijah je treba najprej ugotoviti, katero vrsto oziroma sorto imamo na vrtu. Nekatere namreč oblikujejo cvetne popke na starejših poganjkih, druge pa na novi rasti. Pri velelistnih hortenzijah in nekaterih drugih vrstah se cvetni popki za prihodnje leto razvijejo na lanskih poganjkih. Če takšno rastlino močno porežemo ob nepravem času, lahko skupaj z vejami odstranimo tudi prihodnje cvetove. Svetovalna služba Ask Extension opozarja, da velelistne hortenzije, vključno s številnimi modrimi in rožnatimi sortami, cvetijo iz popkov, nastavljenih v prejšnjem letu. Zato jih je treba po cvetenju obravnavati drugače kot vrste, ki cvetijo na letošnjih poganjkih. To je ena najpogostejših napak pri negi hortenzij: vrtnar vidi velik, razrasel grm in ga želi jeseni urediti z močnim rezom, nato pa naslednje poletje čaka na cvetove, ki jih ni.

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Kdaj odstraniti odcvetele cvetove hortenzij?

Pri odstranjevanju odcvetelih cvetov ni dovolj, da pogledamo koledar. Pomembna je vrsta hortenzije.

icon-expand Hortenzije FOTO: Shutterstock

Pri hortenzijah, ki cvetijo na starem lesu, je treba biti z rezom previden že proti koncu poletja, saj rastlina začne pripravljati popke za naslednjo sezono. The Spruce pri teh vrstah svetuje, da se z odstranjevanjem cvetov ne odlaša predolgo. Pri hortenzijah, ki cvetijo na novi rasti, je položaj drugačen. Mednje sodijo predvsem metličaste hortenzije in gladke hortenzije. Te običajno obrezujemo pozneje, praviloma konec zime ali zgodaj spomladi. Tudi Royal Horticultural Society poudarja, da se čas obrezovanja razlikuje glede na vrsto. Večina hortenzij se obrezuje pozimi oziroma zgodaj spomladi, medtem ko imajo nekatere izjeme drugačen režim.

Kako pravilno odstraniti odcvetele cvetove?

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Če poznate svojo hortenzijo in je pravi čas za odstranjevanje odcvetelih cvetov, delo ni zahtevno. Najprej poiščite prvo zdravo skupino listov oziroma močan brst pod odcvetelim cvetom. Čiste in ostre škarje namestite nad njim ter odstranite samo odcveteli del. Ni potrebe, da bi zaradi enega suhega cveta porezali velik del veje. Pri hortenzijah, ki cvetijo na starem lesu, je takšen zmeren pristop še posebej pomemben. Če odrežete predaleč, lahko odstranite del poganjka, na katerem so že nastavljeni popki za prihodnje leto.

icon-expand Hortenzije potrebujejo tudi dovolj vlage. FOTO: Shutterstock

Avgusta z močnim obrezovanjem raje ne hitite

Avgust je za številne vrtnarje čas, ko začnejo razmišljati o jesenskem urejanju vrta. Pri hortenzijah pa je lahko pretirano obrezovanje prav v tem obdobju slaba poteza. BBC Gardeners' World Magazine navaja, da se večina hortenzij obrezuje spomladi, med marcem in aprilom, pri čemer je pri vrstah, ki cvetijo na starem lesu, pomembno, da se čez zimo ohranijo obstoječi poganjki. Pri tem obstaja izjema: plezave hortenzije se obrezujejo po cvetenju poleti. Zato ni mogoče preprosto reči, da je na primer avgust pravi čas za vse hortenzije. Če sorte ne poznate, je varneje najprej ugotoviti, katero hortenzijo imate, in šele nato vzeti škarje.

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Odcvetelih cvetov ni nujno vedno odstraniti

Čeprav je odstranjevanje odcvetelih cvetov koristno za urejen videz, ni obvezno opravilo za vsako hortenzijo. Suhi cvetovi lahko ostanejo na rastlini tudi čez zimo. Royal Horticultural Society opozarja, da imajo stare cvetne glavice pri nekaterih hortenzijah tudi okrasno vrednost, zato jih lahko pustimo do pozne zime, nato pa rastlino uredimo ob primernem času. Poleg tega posušene cvetne glavice pozimi ustvarijo zanimivo strukturo na vrtu. Če vas njihov videz ne moti, jih torej ni treba odstranjevati samo zato, ker so odcvetele.

icon-expand Hortenzije FOTO: Shutterstock

Za lepe hortenzije prihodnje leto ni pomemben samo rez

Obrezovanje je le eden od delov nege. Hortenzije potrebujejo tudi dovolj vlage, predvsem v vročih in suhih obdobjih. Če rastlina zaradi suše vene, rumeni ali kaže druge znake stresa, odstranjevanje odcvetelih cvetov ne bo rešilo težave. Najprej je treba poskrbeti za ustrezne rastne razmere. Pri tem je koristno tudi zastiranje tal, saj pomaga zadrževati vlago in zmanjšuje nihanja vlažnosti okoli korenin. Pri hranjenju pa ni dobro gnojiti na pamet. Najprej je smiselno oceniti stanje rastline in tal, saj lahko težave povzročijo različna hranilna neravnovesja.

icon-expand Največja napaka je, da vse hortenzije obravnavamo enako. FOTO: Adobe Stock

Največja napaka je, da vse hortenzije obravnavamo enako

Če želite prihodnje leto veliko cvetov, si je vredno zapomniti predvsem eno pravilo: pred obrezovanjem preverite, na katerem lesu vaša hortenzija cveti. Pri starem lesu lahko nepravilen rez pomeni izgubo naslednje sezone cvetov. Pri novem lesu je spomladansko obrezovanje običajno precej bolj varno. Zato po cvetenju ne posegajte avtomatično po škarjah. Najprej si oglejte poganjke, prepoznajte vrsto hortenzije in odstranite samo tisto, kar je zares potrebno. Prav pri hortenzijah velja, da je nekoliko manj rezanja pogosto boljša odločitev kot preveč navdušeno krajšanje vej. Če želite, da vas bodo grmi prihodnje poletje znova nagradili z velikimi cvetnimi glavami, je zdaj pomembneje kot popoln videz rastline ohraniti zdrave poganjke in prihodnje cvetne popke. Pri hortenzijah se namreč dobra nega letošnje sezone pogosto pokaže šele naslednje poletje.

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