Odpadlo listje ima namreč v naravi pomembno vlogo. Tla ščiti pred temperaturnimi nihanji, z razgradnjo prispeva organsko snov in zagotavlja zavetje številnim koristnim organizmom. Vendar to še ne pomeni, da ga je priporočljivo pustiti povsod. Na trati lahko predebela plast listja povzroči precej nevšečnosti, ki jih bomo opazili šele spomladi. In kaj je torej najbolje storiti? Debelejše plasti listja je priporočljivo redno odstranjevati, manjše količine suhega listja pa lahko z mulčilno kosilnico drobno sesekljamo in pustimo na zelenici. Na manjših površinah si lahko pomagamo z grabljami, na večjih vrtovih pa delo precej olajšajo puhalniki ali sesalniki za listje.

Kdaj odpadlo listje trati bolj škodi kot koristi?

Manjša količina listja na zelenici običajno ne predstavlja večje težave, povsem drugače pa je, ko se začne kopičiti v debelih plasteh. Listje lahko prekrije travne bilke in jim omeji dostop do svetlobe, ki jo potrebujejo za fotosintezo. Jeseni, ko trava še raste in si ustvarja zaloge za hladnejše mesece, je to še posebej pomembno. Če je površina dalj časa prekrita, lahko trava oslabi, spomladi pa nas pričakajo redkejši ali celo povsem goli predeli. Težave se lahko še povečajo v deževnem vremenu. Mokro listje se namreč sprime v gosto plast, ki zadržuje vlago in zmanjšuje kroženje zraka tik nad površino trate. Takšne razmere lahko prispevajo k razvoju nekaterih glivičnih bolezni in propadanju travnih bilk. Posebej izpostavljene so zelenice pod večjimi drevesi, kjer se listje nenehno nabira, ter senčni predeli vrta, na katerih se vlaga zadržuje dlje časa. Preprosto pravilo je, da listje odstranimo oziroma ustrezno zdrobimo, kadar je trata pod njim skoraj povsem nevidna. Če je na zelenici le nekaj posameznih suhih listov, ni razloga za preplah. Kadar pa listje tvori sklenjeno plast, ki prekriva večji del trave, je smiselno ukrepati. Redno spremljanje stanja trate je zato koristnejše kot čakanje, da z nje odpade še zadnji list.

Kako pogosto je treba jeseni odstranjevati listje?

Pogostost odstranjevanja listja je odvisna predvsem od števila dreves, količine odpadlega listja in vremenskih razmer. Na vrtovih z veliko listopadnimi drevesi bo morda potrebno čiščenje večkrat tedensko, drugod pa bo zadostovalo občasno odstranjevanje. Najpomembneje je, da ne dopustimo dolgotrajnega nabiranja debelih plasti, zlasti pred obdobjem močnejšega dežja. Najprimernejši čas za delo je suh dan, saj je suho listje precej lažje premikati in zbirati. Če je listje mokro in sprijeto, je delo zahtevnejše, hkrati pa se poveča možnost, da z grabljami poškodujemo razmočeno travno površino. Zato je ob ugodnem vremenu priporočljivo listje odstranjevati sproti, še preden se nabere v večjih količinah. Posebno pozornost namenite predelom, kjer se listje najhitreje kopiči, na primer pod drevesi, ob živih mejah in na robovih trate. Redno čiščenje teh površin bo preprečilo nastajanje debelih plasti in zmanjšalo količino dela ob koncu jeseni. Hkrati boste lažje opazili morebitne poškodbe zelenice, ki bi jih bilo sicer pod listjem težko prepoznati.

icon-expand Za manjša in srednje velika dvorišča je priročna izbira akumulatorski puhalnik GartenXL SF8A523, ki omogoča enostavno odstranjevanje suhega listja s trate, poti in okolice hiše. FOTO: Arhiv naročnika

Grablje ali puhalnik - kaj je primerneje?

Na manjših vrtovih so grablje pogosto povsem dovolj, saj omogočajo preprosto zbiranje listja brez dodatne opreme. Pri večjih zelenicah, dvoriščih in vrtnih poteh pa lahko delo hitro postane zamudno in fizično naporno. V takšnih primerih si lahko pomagamo s puhalniki, ki omogočajo hitro zbiranje listja na kup, od koder ga nato odstranimo ali uporabimo za kompostiranje. Pri izbiri puhalnika je pomembno upoštevati velikost površine in količino listja. Za manjša in srednje velika dvorišča je priročna izbira akumulatorski puhalnik GartenXL SF8A523, ki omogoča enostavno odstranjevanje suhega listja s trate, poti in okolice hiše. Za večje površine in večje količine listja je primeren zmogljivejši bencinski GartenXL GXL-2631, ki združuje funkcije pihanja, sesanja in drobljenja listja. Alternativa je akumulatorski GartenXL SF8A512, namenjen zahtevnejšemu čiščenju, ki omogoča tudi sesanje in sprotno drobljenje listja. Različne modele lahko preverite v ponudbi puhalnikov GartenXL. Pri uporabi puhalnika je priporočljivo listje usmerjati proti robu zelenice ali na vnaprej določeno zbirno mesto. Paziti je treba, da z močnim zračnim tokom ne poškodujemo občutljivih rastlin oziroma ne razpihujemo zemlje in zastirke z gredic. Na suhem listju je delo najpreprostejše, mokro in sprijeto listje pa bo morda treba najprej razrahljati. S pravilno izbiro pripomočka lahko jesensko čiščenje opravimo hitreje in z manj fizičnega napora.

Ali lahko odpadlo listje na vrtu tudi koristno uporabimo?

Čeprav je debelo plast listja s trate priporočljivo odstraniti, to še ne pomeni, da mora končati med odpadki. Prav nasprotno, jesensko listje je lahko dragocen naravni material, ki ga uporabimo na različnih delih vrta. Ena najpreprostejših možnosti je kompostiranje, saj se listje postopoma razgradi v organsko snov, ki izboljšuje strukturo tal. Za hitrejšo razgradnjo ga je priporočljivo zdrobiti in mešati z drugimi primernimi organskimi materiali, kot so sveži rastlinski ostanki. Listje lahko uporabimo tudi kot zastirko na okrasnih in zelenjavnih gredicah. Plast zdrobljenega listja pomaga varovati tla pred močnimi temperaturnimi nihanji, zmanjšuje rast nekaterih plevelov in prispeva k ohranjanju vlage. Pri tem je pomembno, da zastirka ni predebela in da je ne nasujemo neposredno ob stebla rastlin. Pod drevesi, grmovnicami in na manj urejenih delih vrta lahko nekaj listja pustimo tudi kot naravno zavetje koristnim žuželkam in drugim drobnim živalim. Manjšo količino suhega listja lahko z mulčilno kosilnico tudi drobno sesekljamo in pustimo med travnimi bilkami, kjer se bo postopoma razgradilo. Pomembno je le, da zdrobljeno listje ne tvori goste plasti, ki bi prekrila trato. Funkcijo mulčenja imajo tudi izbrani modeli kosilnic GartenXL. Akumulatorske kosilnice so priročna izbira za manjše trate, za večje površine pa so primernejše samohodne bencinske kosilnice, ki omogočajo hitrejše in manj naporno delo. Pred uporabo je priporočljivo preveriti, ali izbrani model podpira mulčenje.

icon-expand Funkcijo mulčenja imajo tudi izbrani modeli kosilnic GartenXL. FOTO: Arhiv naročnika

Kako jeseni poskrbeti za trato?

Odstranjevanje listja je le eno izmed opravil, s katerimi zelenico pripravimo na hladnejše mesece. Pomemben del nege je lahko tudi prezračevanje trate in odstranjevanje odvečne travne polsti, ki se sčasoma nabira med travnimi bilkami in površino tal. Najprimernejši čas za takšno opravilo je praviloma spomladi, okoli sredine aprila, in v začetku jeseni, običajno v začetku septembra, ko trava še aktivno raste. Takrat si lahko po posegu hitreje opomore, hkrati pa lažje sprejema vodo in hranila. Pri tem si lahko pomagamo z ustreznimi vrtnimi pripomočki, kot je bencinski prezračevalnik trate GartenXL LS420 2v1 , ki omogoča prezračevanje in odstranjevanje travne polsti. Z delovno širino 42 centimetrov je primeren za večje zelenice, do približno 1.200 m, zato je posebej priročen za lastnike obsežnejših travnatih površin. Pomembno pa je, da prezračevanja ne izvajamo na razmočenih ali pomrznjenih tleh oziroma tik pred nastopom dolgotrajnega mraza. Če smo primeren jesenski termin že zamudili, je zahtevnejši poseg bolje prestaviti na pomlad. Pred zimo je priporočljivo poskrbeti tudi za zadnjo košnjo, če trava še raste. Pri tem je ne kosimo prenizko, saj jo lahko s tem dodatno oslabimo. Prav tako preverimo, ali so na zelenici poškodovani predeli, kjer se zadržuje voda ali je zemlja močno zbita. Če razmere dopuščajo, lahko nekatere težave odpravimo še jeseni, zahtevnejše posege pa načrtujemo za pomlad. Pomembno je predvsem, da trato pred zimo ohranimo čim bolj zdravo in ji omogočimo dobre pogoje za prezimovanje.

icon-expand Z vrtnim orodjem GartenXL bodo vrtna opravila hitrejša in lažja. FOTO: Arhiv naročnika

Pogosta vprašanja o jesenskem listju in negi trate

Ali lahko listje pustim na trati čez zimo? Manjša količina drobno zdrobljenega listja lahko ostane na trati, debelejše plasti pa je priporočljivo odstraniti. Mokro listje, ki dalj časa prekriva travo, lahko omejuje dostop svetlobe in zraka ter prispeva k propadanju zelenice. Kateri puhalnik je primeren za manjši vrt? Za manjša in srednje velika dvorišča je priročna izbira akumulatorski puhalnik GartenXL SF8A523. Omogoča preprosto odstranjevanje listja s trate, vrtnih poti in okolice hiše, brez uporabe bencinskega motorja. Ali lahko listje zmulčim s kosilnico? Da, če je listja malo in je dovolj suho. Z mulčilno kosilnico ga lahko drobno sesekljamo, nato pa pustimo na trati, kjer se postopoma razgradi. Paziti moramo le, da zdrobljeno listje ne prekrije travnih bilk. Kdaj je najboljši čas za prezračevanje trate? Praviloma spomladi, okoli sredine aprila, in v začetku jeseni, okoli začetka septembra, ko trava še aktivno raste. Prezračevanja se je priporočljivo lotiti v primernih vremenskih razmerah, ko tla niso razmočena ali pomrznjena. Ali je jesensko listje primerno za kompostiranje? Da, odpadlo listje je odličen material za kompost. Za hitrejšo razgradnjo ga je priporočljivo predhodno zdrobiti in pomešati z drugimi organskimi ostanki. Uporabimo ga lahko tudi kot zastirko na vrtnih gredicah.

Kako z nekaj jesenskimi opravili poskrbeti za lepšo zelenico spomladi?

Skrb za zelenico se ne konča, ko temperature začnejo padati. Prav jesenska opravila lahko pomembno vplivajo na to, v kakšnem stanju bo trata pričakala pomlad. Redno odstranjevanje debelejših plasti listja, ustrezna nega in pravočasno opravljena vzdrževalna dela pomagajo zmanjšati možnost poškodb, ki jih povzročajo dolgotrajna vlaga, pomanjkanje svetlobe in neugodne vremenske razmere.

icon-expand Delo nam olajša bencinski prekopalnik GartenXL DK-176, ki je namenjen rahljanju in prekopavanju zemlje, kadar stanje tal in način obdelave to dopuščata. FOTO: Arhiv naročnika