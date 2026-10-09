Če želite spomladi vrt poln cvetja, morate to narediti zdaj

Ko se vrt počasi pripravlja na zimski počitek, mnogi mislijo, da je vrtnarske sezone konec. V resnici je oktober eden najpomembnejših mesecev za vse, ki si želijo razkošnega spomladanskega cvetenja. Prav zdaj je namreč čas za sajenje številnih čebulnic, ki bodo po dolgi zimi med prvimi oživile gredice, cvetlične otoke in korita.

Zakaj je oktober najboljši čas za sajenje čebulic?

Spomladi cvetoče čebulnice za razvoj potrebujejo obdobje mraza. Ko jih jeseni posadimo v ohlajeno zemljo, začnejo razvijati koreninski sistem, nato pa pozimi preidejo v mirovanje. Ko se tla spomladi ogrejejo, rastline hitro poženejo in zacvetijo. Zato vrtnarski strokovnjaki priporočajo sajenje od septembra do novembra, pri čemer je oktober pogosto idealen kompromis med še dovolj toplimi tlemi in nižjimi temperaturami zraka.

icon-expand Jesensko sajenje čebulic tulipana FOTO: Shutterstock

Katere čebulice posaditi zdaj?

Tulipani Tulipani ostajajo med najbolj priljubljenimi spomladanskimi cvetlicami. Na voljo so v nešteto barvah in oblikah, od klasičnih do resastih in polnjenih sort. Narcise Narcise veljajo za ene najhvaležnejših čebulnic. So odporne, dolgožive in se na primernem mestu iz leta v leto širijo. Hijacinte Navdušujejo z intenzivnim vonjem in gostimi socvetji. Dobro uspevajo tako na vrtu kot v posodah. Okrasni luki Njihove velike kroglaste cvetne glave ustvarijo zanimiv poudarek na gredicah in so odlična izbira za sodobne vrtove. Žafrani Med prvimi znanilci pomladi so prav žafrani, ki lahko zacvetijo že zelo zgodaj.

Na kaj paziti pri nakupu?

Pri nakupu čebulic bodite pozorni na njihovo stanje. Izogibajte se tistim, ki so nagubane, izsušene ali kažejo znake plesni, saj takšne pogosto slabše uspevajo ali sploh ne vzklijejo. Izberite čvrste, zdrave in nepoškodovane čebulice. Pri tulipanih je še posebej pomembno, da je zaščitna ovojnica ohranjena, saj poškodovane čebulice hitreje napadejo bolezni in škodljivci.

icon-expand Jesensko sajenje čebulnic - narcise in tulipani FOTO: iStockphoto

Izogibajte se čebulicam iz lanskih zalog

Čebulnice je najbolje kupovati takrat, ko je čas za njihovo sajenje. Nekatere, denimo dalije, sadimo spomladi, zato jih je smiselno kupiti šele v sezoni, ko so na prodaj sveže zaloge.

Pri nakupu vedno izberite čim bolj sveže čebulice in jih po možnosti posadite kmalu po nakupu. Tako bodo imele največ možnosti za uspešno ukoreninjenje in bogato cvetenje v naslednji sezoni.

icon-expand Cvetoče hijacinte FOTO: Dreamstime

Najpogostejša napaka pri sajenju

Veliko vrtičkarjev čebulice posadi preplitvo. Splošno pravilo pravi, da naj bo globina sajenja približno dva- do trikrat večja od višine čebulice. Večje čebulice potrebujejo globlje sajenje, manjše pa nekoliko plitvejše. Prav tako je pomembno, da čebulico vedno posadite s koničastim delom navzgor. To pomeni: - tulipani približno 10 do 15 centimetrov globoko, - narcise 10 do 20 centimetrov, - manjši žafrani 5 do 8 centimetrov.

Kam jih posaditi?

Večina spomladanskih čebulnic najbolje uspeva na sončnih ali polsenčnih mestih z dobro odcednimi tlemi. Največ težav povzroča zastajanje vode. Če je zemlja predolgo mokra, lahko čebulice pozimi zgnijejo. Na težjih tleh pomaga dodatek peska ali komposta, ki izboljša odcednost.

icon-expand Tulipani FOTO: Shutterstock

Trik za bolj naraven videz vrta

Če želite, da zasaditev deluje bolj naravno, čebulic ne sadite v ravnih vrstah. Vrtnarski strokovnjaki priporočajo, da jih po gredici rahlo raztresete in posadite tam, kamor padejo. Tako bo spomladansko cvetenje videti bolj sproščeno in podobno naravni zasaditvi.

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