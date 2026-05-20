1. Prava izbira lonca in zemlje

Prvi korak pri uspešnem gojenju sivke je izbira ustreznega lonca. Po priporočilih vrtnarskih strokovnjakov mora imeti lonec obvezno drenažne luknje, saj sivka ne prenaša zastajanja vode. Najbolje uspeva v rahli, peščeni in dobro odcedni zemlji – pomembno je, da zemlja ni preveč bogata z gnojili, saj lahko prekomerna hranila zmanjšajo cvetenje.

2. Postavitev na pravo mesto

Sivka potrebuje veliko sonca. Idealno je, da jo postavite na sončno lego, kjer prejme vsaj šest ur neposredne svetlobe na dan. Po podatkih vrtnarskih svetovalcev iz BBC Gardeners' World Magazine se sivka najbolje razvija v toplih in zračnih pogojih, zato se izogibajte senčnim in vlažnim prostorom.

3. Zalivanje z občutkom

Ena najpogostejših napak pri gojenju sivke v loncu je prekomerno zalivanje. Sivka je rastlina, ki dobro prenaša sušo, zato jo zalivamo šele, ko je zemlja popolnoma suha. Kot navajajo strokovnjaki iz Better Homes and Gardens, je bolje zalivati manj pogosto, a temeljito, kot pa pogosto in v majhnih količinah.

4. Obrezovanje za boljšo rast

Redno obrezovanje je ključno za zdravo in gosto rast sivke. Po mnenju vrtnarskih strokovnjakov iz Royal Horticultural Society je priporočljivo obrezovati rastlino po cvetenju, da se spodbudi nova rast in prepreči olesenelost. S pravilnim obrezovanjem bo rastlina bolj kompaktna, bujna in bo dlje časa ohranila lepo obliko.

Sivka v loncu je ena izmed najbolj hvaležnih rastlin za domačo uporabo, saj združuje lepoto, vonj in praktičnost. Ko ji zagotovimo pravo zemljo, dovolj sonca, zmerno zalivanje in redno obrezovanje, lahko uspeva več let in vsako sezono znova razveseljuje z dišečimi vijoličnimi cvetovi.