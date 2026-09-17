Sivko obrežite ob pravem času

Najprimernejši čas za glavno obrezovanje sivke je kmalu po cvetenju, običajno konec poletja. Royal Horticultural Society svetuje, da odstranimo odcvetele cvetove in nekoliko skrajšamo mlade, zelene poganjke. Tako rastlina ostane kompaktna in ne postane razpotegnjena. Jeseni je z močnim rezanjem bolje prenehati. Posebej pomembno je, da ne zarežemo globoko v star, olesenel del, saj sivka tam pogosto ne požene več novih poganjkov.

Ne pretiravajte z vodo

Sivka ima rada suha in dobro odcedna tla, zato jeseni zalivanje zmanjšajte. Če je veliko dežja, dodatna voda običajno ni potrebna. Pri sivki v loncu je še pomembneje, da voda lahko odteče. Po priporočilih Royal Horticultural Society lahko dolgotrajno mokra prst povzroči gnitje korenin, zato lonca ne postavljajte na mesto, kjer zastaja voda.

icon-expand Sivka ima rada suha in dobro odcedna tla. FOTO: Adobe Stock

Poskrbite za dobro drenažo

Če imate na vrtu težka, glinasta tla, je jeseni pravi čas, da preverite, ali voda po dežju zastaja okoli rastline. Sivka najbolje uspeva v prepustni zemlji, zato ji lahko koristi nekoliko dvignjena greda ali dodatek materiala, ki izboljša odtekanje vode. Francoska vrtnarska stran Promesse de Fleurs pri sivki prav tako poudarja pomen dobre drenaže, zlasti v hladnejšem delu leta.

Jesensko gnojenje ni potrebno

Sivka ni zahtevna glede hranil. Dodatno gnojenje jeseni zato ni potrebno, saj lahko preveč hranil spodbudi bujno rast, ki je pred zimo nezaželena. Nizozemski vrtnarski portal Intratuin pri negi sivke prav tako priporoča zmernost pri gnojenju. Bolj kot bogata prst ji ustrezajo sončna lega, zračna tla in dobra odcednost.

icon-expand Sivka ni zahtevna glede hranil. FOTO: Shutterstock

Zaščitite občutljivejše sorte

Vse sivke niso enako odporne proti mrazu. Angleška sivka praviloma bolje prenaša nizke temperature, nekatere druge vrste pa so občutljivejše. Royal Horticultural Society svetuje, da pri manj odpornih sortah posebno pozornost namenimo zaščiti pred mrazom in vlago. Sivko v loncu lahko v hladnejših krajih prestavimo na zavetno mesto, ob steno ali v svetel, hladen prostor.

Jeseni je manj pogosto več

Sivka ne potrebuje veliko. Največ ji boste pomagali, če je ne boste preveč zalivali, pozno jeseni močno obrezovali ali gnojili. Če ste jo po cvetenju že ustrezno porezali in ima dobro odcedna tla, jo lahko čez zimo večinoma pustite pri miru. Spomladi nato odstranite morebitne poškodovane dele in preverite, kako je prestala zimo. Pravilna jesenska nega sivke je zato precej preprosta: zmerno obrezovanje, čim manj odvečne vode, dobra drenaža in zaščita občutljivih rastlin pred močnim mrazom. Prav takšni pogoji bodo sivki pomagali, da bo naslednje leto znova razvila zdrave poganjke in bogato cvetela.

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