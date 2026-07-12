Naravni dodatek za kompost

Limetini olupki so pogosto priporočeni kot dodatek kompostu, saj se postopoma razgrajujejo in prispevajo organsko snov, ki izboljšuje strukturo tal. Kot navaja The Spruce, je priporočljivo olupke narezati na manjše koščke, saj se tako hitreje razgradijo in enakomerneje vključijo v kompostni proces. Southern Living dodaja, da lupine vsebujejo pomembne minerale, kot so kalij, kalcij in magnezij, ki lahko obogatijo kompost. Kljub temu pa je pomembno zmerno dodajanje, saj lahko prevelike količine citrusov upočasnijo razgradnjo organskih snovi.

icon-expand Limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte. FOTO: Adobe Stock

Naravni odganjalec škodljivcev

Ena najbolj znanih uporab limetinih olupkov v vrtu je njihova vloga naravnega repelenta. Po navedbah The Spruce vsebujejo limonen, naravno spojino, ki lahko pomaga pri odganjanju mravelj, komarjev in nekaterih listnih uši. Sveže olupke razporedimo okoli rastlin ali po zemlji, kjer ustvarijo naravno dišečo pregrado, ki odvrača škodljivce.

Vpliv na tla in pH-vrednost

Pri razgradnji limetinih olupkov se v tla sproščajo organske snovi, ki lahko rahlo vplivajo na pH-vrednost zemlje. Ta učinek je običajno blag, vendar lahko prispeva k večji mikrobiološki aktivnosti v tleh, kar koristi rastlinam, ki imajo rade rahlo bolj kisla tla.

icon-expand Ena najbolj znanih uporab limetinih olupkov v vrtu je njihova vloga naravnega repelenta. FOTO: Dreamstime

Naravna zastirka (mulč)

Drobno narezani limetini olupki se lahko uporabljajo tudi kot lahka organska zastirka. Po navedbah Better Homes & Gardens pomagajo zadrževati vlago v tleh in zaradi svojega močnega vonja delujejo tudi kot naravna zaščita pred nekaterimi škodljivci. Strokovnjaki pa opozarjajo, da jih je treba uporabljati v tankih slojih, saj se v nasprotnem primeru lahko razgrajujejo prepočasi in privabijo neželene organizme.

Omejitve uporabe

Čeprav so limetini olupki koristni, The Spruce opozarja, da jih ne smemo uporabljati v prevelikih količinah, saj lahko upočasnijo kompostiranje ali porušijo ravnovesje v tleh. Ključ do uspeha je zmerna in uravnotežena uporaba.

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