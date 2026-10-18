Mnogi mislijo, da so tulipani, narcise in druge spomladanske čebulnice rezervirane predvsem za vrtove. A resnica je povsem drugačna. Pravzaprav nekatere najlepše spomladanske zasaditve nastanejo prav v loncih, koritih in okrasnih posodah na balkonih in terasah. Oktober je idealen čas za sajenje spomladi cvetočih čebulnic. Če jih posadite zdaj, vas bodo prve barve razveseljevale že konec zime, cvetenje pa se lahko ob pravilni izbiri rastlin nadaljuje vse do začetka poletja.

Preberi še Ne zamudite: če želite spomladi vrt poln cvetja, morate to narediti zdaj

Začnite s pravo posodo

Uspeh se začne pri izbiri lonca. Čebulnice ne marajo zastajanja vode, zato mora imeti posoda drenažne odprtine, skozi katere lahko odvečna vlaga odteka. Vrtnarski strokovnjaki priporočajo tudi nekoliko večje in globlje posode. Več zemlje pomeni boljšo zaščito korenin pred zimskim mrazom, rastline pa bodo imele več prostora za razvoj. Pri večjih zasaditvah je idealen lonec globok vsaj 30 centimetrov.

icon-expand Za sajanje okrasnih čebulic potrebujete globlje posode. FOTO: Shutterstock

Kako globoko posaditi čebulice?

Najpogostejša napaka je preplitvo sajenje. Splošno pravilo pravi, da naj bo čebulica posajena na globino, ki je približno dva- do trikrat večja od njene višine. Večji tulipani in narcise zato potrebujejo več prostora kot denimo manjši žafrani. Čebulice vedno sadimo s koničastim delom navzgor. Če niste povsem prepričani, katera stran je prava, brez skrbi. Rastlina bo tudi iz nekoliko postranskega položaja sama našla pot proti svetlobi.

icon-expand Čebulice FOTO: Adobe Stock

Več čebulic v enem loncu ustvari lepši učinek

Ena sama čebulica lahko ustvari lep cvet, skupina pa pravi spektakel. V posodo lahko posadite več čebulic različnih vrst, pri čemer med njimi pustite nekaj prostora. Tako boste spomladi dobili gostejšo in bolj bogato zasaditev.

Posebej lepo delujejo kombinacije tulipanov, narcis, hijacint in žafranov, saj se razlikujejo po višini, obliki in času cvetenja.

Pozimi jih ne razvajajte

Ko so čebulice posajene, je skušnjava velika, da bi jih pogosto zalivali. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da je pretirana vlaga eden najpogostejših razlogov za propad čebulnic. Po sajenju jih zalijte, nato pa zemljo le občasno preverjajte. Naj bo rahlo vlažna, nikoli pa mokra. Lonce pustite na prostem, saj večina spomladanskih čebulnic potrebuje obdobje nizkih temperatur, ki je ključno za razvoj cvetov.

Trik, ki ga poznajo izkušeni vrtnarji

Če želite cvetenje podaljšati za več tednov, uporabite tehniko večplastnega sajenja, ki jo britanski vrtnarji pogosto imenujejo kar lazanja sajenje. Gre za zelo preprost sistem: - na dno posadite največje in najpozneje cvetoče čebulice, - nadnje dodajte plast zemlje, - nato posadite srednje velike čebulice, - v zgornjo plast pa najmanjše in najzgodnejše cvetoče vrste. Tako boste dosegli, da rastline ne bodo cvetele hkrati, ampak druga za drugo. Medtem ko bodo zgodaj spomladi cveteli žafrani, jih bodo pozneje zamenjale narcise in hijacinte, za konec pa bodo glavno vlogo prevzeli tulipani.

icon-expand Tulipani v lončkih FOTO: Profimedia

Balkon, ki bo obračal poglede

Spomladanski cvetlični spektakel se v resnici začne že jeseni. Nekaj loncev, kakovostne čebulice in ura dela so dovolj, da boste ob koncu zime uživali v pisanih cvetovih, ko bo večina vrta še mirovala. In prav zato številni vrtnarji pravijo, da je oktober eden najpomembnejših mesecev za vse, ki si želijo barvite pomladi.