Hortenzije so priljubljene, a zahtevne rastline. Pogosto ovenijo zaradi neustrezne nege ali pogojev rasti. Pomanjkanje ali prekomernost svetlobe, slaba drenaža tal, napačno zalivanje ali gnojenje ter prisotnost škodljivcev so najpogostejši razlogi, da je vaša hortenzija videti slabo. Ključ do rešitve je hitro ukrepanje, saj se večina poškodb lahko popravi, piše Tportal. Ne čakajte, če opazite prve znake propadanja.

Kaj potrebujemo za zdravo rast hortenzij?

Za zdravo rast hortenzij potrebujete dobro odcedna tla, optimalno svetlobo, dovolj vode in hranilnih snovi ter zaščito pred ekstremnimi temperaturami. Z doslednim upoštevanjem teh dejavnikov boste preprečili večino težav, piše Tportal. Konec koncev, glavne težave niso bolezni, temveč neprimerni pogoji rasti. S pravilno intervencijo in sistematično nego je možno rešiti tudi močno ovenelo hortenzijo in jo povrniti v prvotno stanje.

icon-expand Hortenzije FOTO: Shutterstock

Preverite vlažnost tal

Pred vsakim zalivanjem je bistveno preveriti vlažnost tal. Hortenzije potrebujejo obilo vode, vendar jih lahko tudi preveč zalijemo, zlasti v težkih glinastih tleh, ki slabo odvajajo vodo, opozarja Tportal. Če opazite, da listi odpadajo in imajo rjave robove, je to znak, da korenine stojijo v vodi in jih zalivate prepogosto. Zalijte rastlino le, ko je zemlja suha vsaj en centimeter globoko, dodajajo.

Po drugi strani pa pomanjkanje vode povzroči, da listi ovenijo. V tem primeru rastlina nujno potrebuje vodo. Za optimalno zdravje hortenzij so idealni sistemi kapljičnega namakanja, ki vodo dovajajo počasi in neposredno h koreninam, kar zagotavlja učinkovito vlaženje in preprečuje izsušitev, piše Tportal.

icon-expand Hortenzije FOTO: Shutterstock

Morajo biti hortenzije na sončni ali senčni strani?

Hortenzije bodo rasle bolje, če dobijo jutranjo sončno svetlobo, popoldne pa senco, ki jih varuje pred močnim soncem. To velja tako za rastline v vrtu kot tudi za tiste v posodah. Če opazite rjave in suhe liste, je to zanesljiv znak, da so izpostavljene preveliki količini neposrednega sonca, piše Tportal. Rastline v posodah lahko enostavno prestavite na bolj zaklonjeno mesto ali jim zagotovite senco z dežnikom ali drugim zastorom. Hortenzije, posajene v vrtu, bo morda treba presaditi na bolj primerno lokacijo, še dodajajo. To storite jeseni, ko se temperature znižajo, saj se bo rastlina tako lažje prilagodila in uspešno ukoreninila na novem mestu.

So razlog za slabo rast škodljivci?

Če opazite liste z velikimi, neravnimi luknjami ali manjkajoče dele listov, je možno, da so se v vašem vrtu razširili polži, ki so še posebej naklonjeni mladim in nežnim listom hortenzij. Glivične bolezni, kot je pepelasta plesen, pustijo nepravilne rjave madeže na listih in cvetovih hortenzij. Če teh bolezni ne obravnavate pravočasno, lahko uničijo celotno rastlino, opozarja Tportal.

Kako ukrepati? Odstranite okužene dele in obrežite grm, da izboljšate pretok zraka okoli in znotraj njega. To bo znatno zmanjšalo napredovanje bolezni. Okužene dele odstranite in zavrzite v plastični vrečki.

icon-expand Hortenzije FOTO: Adobe Stock

Kako gnojiti hortenzije?

Hortenzije najbolje uspevajo v hranljivih tleh, obogatenih z organskimi snovmi, kot je kompost. Prekomerna uporaba komercialnih gnojil lahko poškoduje korenine in povzroči rjave liste ter cvetove, ki lahko na koncu ovenijo in odpadejo, opozarja Tportal. Kompost je mnogo boljši izbor za dolgoročno zdravje rastline. Če ste hortenzijo pognojili preveč, jo lahko poskusite rešiti z izpiranjem tal: obilno jo zalivajte, da se presežek gnojila izpere iz zemlje in ne poškoduje koreninskega sistema, še dodajajo.

Kdaj presaditi hortenzijo?

Saditev ali presajanje hortenzij izvajajte spomladi ali jeseni, ko so temperature nižje. To rastlini omogoča lažje prilagajanje na novo lokacijo in preprečuje stres zaradi poletne vročine. Po presajanju lahko listi rahlo ovenijo, zato je nujno vsaj enkrat dnevno globoko zalivati rastlino.

